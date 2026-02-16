Kanaďanka vo finále prekvapila konkurenciu. Najväčšia favoritka neobhájila prvenstvo

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - ženy Big Air:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Megan Oldhamová
Kanada
180,75 b.
2.
Eileen Guová
Čína
179,00 b.
3.
Flora Tabanelliová
Taliansko
178,25 b.
4.
Kirsty Muirová
Veľká Británia
174,75 b.
5.
Lara Wolfová
Rakúsko
169,75 b.
6.
Naomi Urnessová
Kanada
168,75 b.
Kanadská akrobatická lyžiarka Megan Oldhamová vybojovala na ZOH 2026 zlatú medailu v disciplíne Big Air.
V pondelňajšom finále v Livigno Snow Parku zvíťazila so ziskom 180,75 bodu pred najväčšou favoritkou Eileen Guovou z Číny (179,00), ktorá tak neobhájila olympijský titul spred štyroch rokov z Pekingu. Bronz získala Talianka Flora Tabanelliová (178,25).
Štart finále museli posunúť z 19.00 na 20.45 h pre husté sneženie, ktoré znižovalo viditeľnosť. Do finále nenastúpila jedna z favoritiek Mathilde Gremaudová, Švajčiarka si na tréningu poranila bedrový kĺb a z bojov o medaily sa odhlásila. Gremaudová predtým na ZOH 2026 vybojovala zlato v slopestyle, keď zdolala Guovú.
Oldhamová bola po prvom pokuse druhá, v druhom za Double Cork 1260 dostala 89 bodov a dostala sa do vedenia. V treťom pokuse síce spadla, ale ten sa už do jej hodnotenia nepočítal a za prvé dva vydarené skoky brala zlato.
Na ZOH 2026 pridala druhú medailu po bronze v slopestyle. Dvadsaťdvaročná rodáčka z USA Guová opäť nedosiahla na zlatú medailu, predtým v slopestyle skončila takisto druhá.
