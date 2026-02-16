ONLINE: 1. kolo slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

Lyžiari dnes idú 1. kolo slalomu na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Druhé kolo je na programe od 13.30 hod. Postupujú doň všetci lyžiari, ktorí úspešne zvládnu trať a dôjdu do cieľa.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, 1. kolo, slalom, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
16.02.2026 o 10:00
Muži - Slalom (1. kolo)
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Atle Lie McGrath (NOR) 452 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 451 b
3. Clément Noël (FRA) 435 b
4. Timon Haugan (NOR) 399 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 373 b
6. Paco Rassat (FRA) 358 b
7. Loïc Meillard (SUI) 312 b
8. Eduard Hallberg (FIN) 279 b
9. Manuel Feller (AUT) 247 b
10. Tanguy Nef (SUI) 214 b
Poradie SP
1. Marco Odermatt (SUI) 1385 b
2. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) 798 b
3. Atle Lie McGrath (NOR) 694 b
4. Loïc Meillard (SUI) 683 b
5. Henrik Kristoffersen (NOR) 655 b
6. Franjo von Allmen (SUI) 624 b
7. Timon Haugan (NOR) 609 b
8. Marco Schwarz (AUT) 504 b
9. Giovanni Franzoni (ITA) 464 b
10. Dominik Paris (ITA) 453 b
...
133. Andreas Žampa (SVK) 10 b
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 1. kola Olympijských pretekov mužov v slalome.
Zlato z Pekingu tu bude obhajovať Clement Noel. Striebornú medailu sa pokúsi obhájiť Johannes Strolz. Bronz s určitosťou neobháji Sebastian Foss-Solevag, ktorý medzičasom ukončil kariéru.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 10:00.
Zimná olympiáda Miláno 2026
