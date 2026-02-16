Japonci ovládli súťaž dvojíc. Pomohla im k tomu najlepšia voľná jazda histórie

ZOH 2026 - krasokorčuľovanie
Športové dvojice - krátky program + voľná jazda:
Poradie
Mená
Krajina
Počet bodov
1.
Riku Mijurová, Rjuiči Kihara
Japonsko
231,24 b.
2.
Anastasia Metelkinová, Luka Berulava
Gruzínsko
221,75 b.
3.
Minerva Haseová, Nikita Volodin
Nemecko
219,09 b.
4.
Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko
Maďarsko
215,26 b.
5.
Suej Wen-ťing, Chan Cchung
Čína
208,64 b.
6.
Sara Contiová, Niccolo Macii
Taliansko
203,19 b.
Japonskí krasokorčuliari Riku Mijurová a Rjuiči Kihara získali na ZOH 2026 zlaté medaily v súťaži športových dvojíc. Po krátkom programe figurovali až na piatom mieste, ale najlepšia voľná jazda ich katapultovala na najvyšší stupienok.
Úradujúci majstri sveta triumfovali so súhrnnou známkou 231,24 bodu pred Gruzíncami Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom (221,75) a Nemcami Minervou Haseovou a Nikitom Volodinom (219,09).
Mijurová s Kiharom pokazili v krátkom programe zdvíhačku, ale voľná jazda na soundtrack k filmu Gladiátor im vyšla dokonale. Získali za voľnú jazdu najvyššiu známku v histórii 158,13 bodu.
Postarali sa tak o prvé olympijské zlato pre Japonsko od Pjongčangu 2018, keď Juzuru Hanju ovládol súťaž sólistov.
Je to historicky prvý olympijský titul pre Japonsko v súťaži športových dvojíc. Dvojnásobní svetoví šampióni Mijurová s Kiharom sa na ZOH 2026 tešili aj zo zisku striebra v tímovej súťaži.
VIDEO: Voľná jazda japonskej dvojice
Majstri Európy zo Sheffieldu Metelkinová s Berulavom zabezpečili pre Gruzínsko historicky prvú olympijskú medailu. Haseová s Volodinom viedli po krátkom programe, ale voľná jazda im nevyšla.
Za vystúpenie na pieseň Memoryhouse od Maxa Richtera dostali iba 139,08 bodu, čo bol až štvrtý najlepší výkon. Najprv mali nevydarený výjazd po dvojitom axeli a potom Haseová skočila iba jednoduchý salchow namiesto trojitého.
Obhajcovia zlata z Pekingu a dvojnásobní majstri sveta Suej Wen-ťing a Chan Cchung obsadili až piate miesto.
