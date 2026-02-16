    16.02.2026 06:00
    Deň 10
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
    Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
    Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
    Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
    Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar
    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
    Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
    Vladimír Vůjtek.
    Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 10Súvisiace

    Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkon

    Martin Fehérváry po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Martin Fehérváry po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne. (Autor: TASR)
    TASR|16. feb 2026 o 15:27
    ShareTweet0

    Musíme sa sústrediť na našu hru, zdôrazňuje líder obrany.

    Nedeľa bola pre slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne voľným dňom. Každý hráč ho využil ľubovoľne, niekto si pozrel mesto spolu s najbližšími, iní sledovali vývoj ostatných zápasov.

    Po nich totiž Slovákom vzišiel potenciálny súper do štvrťfinále. Oddychoval aj obranca Martin Fehérváry, ten si však doprial od hokeja úplnú pauzu.

    Vo štvrťfinále čaká na zverencov Vladimíra Országha jeden z dvojice Nemecko - Francúzsko, no na pondelkovom tréningu sa Slováci pripravovali na oboch.

    „Asi by pre nás bolo lepšie Francúzsko, ale obidva tímy sú hrateľné a my sa musíme v prvom rade pozerať na nás a sústrediť sa na našu hru,“ povedal Fehérváry.

    Papierovým favoritom osemfinálového duelu sú Nemci. Tí majú v kádri Leona Draisaitla z Edmontonu Oilers, piateho najproduktívnejšieho hráča NHL v tejto sezóne, alebo Tima Stützleho, oporu Ottawy Senators.

    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu

    „Tím majú dobrý, majú viacero šikovných chalanov, ale takisto aj my. Ja si myslím, že tímové zloženie je rovnaké, my sa musíme v prvom rade pozerať na naše detaily.

    Draisaitl je jeden z najlepších hráčov v NHL, nie je to úplne jednoduchá robota. Ale nie je to niečo, čo sa nedá ubrániť. My musíme hrať zodpovedne ako tím a pomáhať si,“ dodal slovenský obranca.

    Slováci po priamom postupe do vyraďovačky ušetrili jeden zápasový deň, pred kľúčovým duelom na olympiáde tak majú tri dni voľna.

    „Určite je to pre nás do nejakej miery výhodné, ale keď chceme pomýšľať na medailu, tak musíme vedieť zdolať každého. A to podľa mňa vieme. Musíme ísť do toho skromne, pokorne a s dobrou prácou. Program tohtoročnej sezóny je naozaj náročný, ja si teda myslím, že to padne vhod pre každého chalana, trošku si oddýchneme,“ konštatoval Fehérváry.

    Oddych si dopriali v nedeľu viacerí, to mali hokejisti úplne voľný deň. „Ja osobne som bol úplne mimo toho sledovať, kto nám vyjde na štvrťfinále. Vôbec na toto nepozerám, nekalkulujem. Včera som si hlavne chcel oddýchnuť," prezradil 26-ročný zadák, ktorý býva na izbe s ďalším obrancom Šimonom Nemcom.

    Ten včera oslávil 22 rokov. „Nemali sme nič špeciálne, každý mal voľný program a každý ho trávil inak. Ale zagratuloval som mu a dúfam, že si užil svoj deň,“ dodal Fehérváry.

    Jeden zo siedmich hráčov Slovenska z NHL na turnaji sa začiatkom tohto mesiaca stal otcom, priateľka Natália mu porodila dcérku Aničku.

    Z Milána sa jej snaží byť oporou na diaľku: „Snažím sa s nimi čo najviac tráviť čas, čiže si s nimi volám ako často to len ide. Je to náročné a priateľka mi včera hovorila, že keď budeme hrať o medaily, tak sa zdržíme ďalší týždeň, takže nie je z toho nadšená. Ale na druhej strane si uvedomuje, čo všetko sa dá získať a povzbudzuje nás.“

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHL
    dnes 15:54
    Martin Fehérváry po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
    dnes 15:27
    Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkonMusíme sa sústrediť na našu hru, zdôrazňuje líder obrany.
    dnes 15:27
    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    dnes 15:54
    Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHLDvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom.
    dnes 15:54
    Michail Šajdorov.
    dnes 15:37
    Kazach tomu stále nedokáže uveriť. Viac než som si dokázal vysnívať, povedal o zisku zlataKazašský reprezentant Michail Šajdorov sa stal nečakaným olympijským šampiónom v krasokorčuľovaní mužov.
    dnes 15:37
    Ilia Malinin
    dnes 15:18
    Malinin priznal tlak aj vlnu hejtu: Odporná nenávisť na internete útočí na myseľBol považovaný za najväčšieho favorita na zlato.
    dnes 15:18
    Britskí curleri na ZOH 2026
    dnes 13:48|1
    Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzaniaPodozrenia spustilo takzvané dvojité dotknutie.
    dnes 13:48|1
    Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily
    dnes 13:24
    VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretiePo triumfe na 500 m zvíťazila aj na dvojnásobnej trati.
    dnes 13:24
    Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
    dnes 11:33
    Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailíV priebežnej bilancii domácich hier sú druhí.
    dnes 11:33
    ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    dnes 11:21|1
    ZOH Miláno a Cortina: Švajčiar Meillard získal zlato v slalomeSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 11:21|1
    Lucas Pinheiro Braathen
    dnes 10:51|1
    Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženiePo prvom kole vedie Nór McGrath.
    dnes 10:51|1
    ONLINE: 1. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    dnes 07:00
    ZOH Miláno a Cortina 2026: McGrath bol na čele po prvom kole slalomuSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHL
    dnes 15:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkon