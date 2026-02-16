Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkon

Nedeľa bola pre slovenských hokejistov na ZOH 2026 v Miláne voľným dňom. Každý hráč ho využil ľubovoľne, niekto si pozrel mesto spolu s najbližšími, iní sledovali vývoj ostatných zápasov.
Po nich totiž Slovákom vzišiel potenciálny súper do štvrťfinále. Oddychoval aj obranca Martin Fehérváry, ten si však doprial od hokeja úplnú pauzu.
Vo štvrťfinále čaká na zverencov Vladimíra Országha jeden z dvojice Nemecko - Francúzsko, no na pondelkovom tréningu sa Slováci pripravovali na oboch.
„Asi by pre nás bolo lepšie Francúzsko, ale obidva tímy sú hrateľné a my sa musíme v prvom rade pozerať na nás a sústrediť sa na našu hru,“ povedal Fehérváry.
Papierovým favoritom osemfinálového duelu sú Nemci. Tí majú v kádri Leona Draisaitla z Edmontonu Oilers, piateho najproduktívnejšieho hráča NHL v tejto sezóne, alebo Tima Stützleho, oporu Ottawy Senators.
„Tím majú dobrý, majú viacero šikovných chalanov, ale takisto aj my. Ja si myslím, že tímové zloženie je rovnaké, my sa musíme v prvom rade pozerať na naše detaily.
Draisaitl je jeden z najlepších hráčov v NHL, nie je to úplne jednoduchá robota. Ale nie je to niečo, čo sa nedá ubrániť. My musíme hrať zodpovedne ako tím a pomáhať si,“ dodal slovenský obranca.
Slováci po priamom postupe do vyraďovačky ušetrili jeden zápasový deň, pred kľúčovým duelom na olympiáde tak majú tri dni voľna.
„Určite je to pre nás do nejakej miery výhodné, ale keď chceme pomýšľať na medailu, tak musíme vedieť zdolať každého. A to podľa mňa vieme. Musíme ísť do toho skromne, pokorne a s dobrou prácou. Program tohtoročnej sezóny je naozaj náročný, ja si teda myslím, že to padne vhod pre každého chalana, trošku si oddýchneme,“ konštatoval Fehérváry.
Oddych si dopriali v nedeľu viacerí, to mali hokejisti úplne voľný deň. „Ja osobne som bol úplne mimo toho sledovať, kto nám vyjde na štvrťfinále. Vôbec na toto nepozerám, nekalkulujem. Včera som si hlavne chcel oddýchnuť," prezradil 26-ročný zadák, ktorý býva na izbe s ďalším obrancom Šimonom Nemcom.
Ten včera oslávil 22 rokov. „Nemali sme nič špeciálne, každý mal voľný program a každý ho trávil inak. Ale zagratuloval som mu a dúfam, že si užil svoj deň,“ dodal Fehérváry.
Jeden zo siedmich hráčov Slovenska z NHL na turnaji sa začiatkom tohto mesiaca stal otcom, priateľka Natália mu porodila dcérku Aničku.
Z Milána sa jej snaží byť oporou na diaľku: „Snažím sa s nimi čo najviac tráviť čas, čiže si s nimi volám ako často to len ide. Je to náročné a priateľka mi včera hovorila, že keď budeme hrať o medaily, tak sa zdržíme ďalší týždeň, takže nie je z toho nadšená. Ale na druhej strane si uvedomuje, čo všetko sa dá získať a povzbudzuje nás.“
