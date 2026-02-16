    16.02.2026 06:00
    Deň 10
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
    Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
    ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.
    ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 10Súvisiace

    Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť

    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska (Autor: TA SR)
    TASR|16. feb 2026 o 12:46
    ShareTweet2

    Slovenskí hokejisti si v pondelok intenzívne zatrénovali.

    Slovenskí hokejisti sa v utorok poobede dozvedia meno svojho súpera vo štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Bude to jeden z dvojice Nemecko - Francúzsko, no na pondelkovom tréningu sa Slováci pripravovali na oboch.

    „My sa v prvom rade pozeráme na seba, aby sme boli nachystaní a aby sme robili tie veci, ktoré nás dostali do štvrťfinále. Uvidíme, či to budú Nemci, alebo Francúzi. Určite to nebude ľahký zápas.

    Je to olympiáda, je to o jednom zápase. Turnaj nemusí niekomu až tak veľmi vychádzať, ale štvrťfinále je veľmi zradné. Každý dá do toho všetko a my tiež,“ povedal tréner SR Vladimír Országh.

    Je tu však jeden aspekt, ktorý môže rozhodovať viac. Slováci majú do zápasu tri dni voľna, ich súper bude mať za sebou tri zápasy za tri dni.

    „Až samotný zápas ukáže, či to bude výhoda, alebo nie. Je to veľmi zradné, lebo na jednej strane ste oddýchnutí a čerství, ale niekedy to je nevýhoda, pretože súper je rozohraný a má vyššie tempo. Podľa mňa to je 50 na 50.“

    Slovenskí hráči sa radujú po zápase základnej B-skupiny Švédsko - Slovensko v ľadovom hokeji na zimných olympijských hrách 2026.
    Súvisiaci článok
    Pavúk je kompletný. S kým sa stretne Slovensko vo štvrťfinále ZOH?

    Aj preto čakal v pondelok Slovákov intenzívny tréning, ten utorkový bude prebiehať v ešte väčšom tempe. „Po dni voľna bol tento tréning taký na rozbeh, zajtra bude intenzívnejší a kratší, aby sme boli nachystaní na stredu," vysvetlil Országh.

    V nedeľňajších dueloch A a C skupiny sa rozhodovalo o osemfinálovej dvojici pre Slovákov, fanúšikovia si na sociálnych sieťach neželali najmä Česko.

    „Ja to neriešim. Ak chcete byť úspešní a postúpiť ďalej, musíte zvládnuť každého. Samozrejme je lepšie vyhnúť sa top tímom ako je Kanada, či USA, čo sme radi. Ale niekedy môžete zahrať lepšie proti lepšie postavenému mužstvu ako proti outsiderovi. Takže ja to neriešim a to čo dostaneme, s tým sa musíme vyrovnať,“ povedal Országh.

    Kouč SR dodal, že tím sa pripravuje aj psychicky. „Vieme čo nás dostalo do tohto štádia. Chceme v tom pokračovať a už to, že sme išli z prvého miesta, je úspech. Ale je to čiastkový úspech a až ďalší zápas bude veľmi dôležitý a zlomový.“

    V pondelok trénoval aj Martin Pospíšil, ktorý nehral v zápase proti Švédom. Országh povedal, že za tým nebol žiadny zdravotný problém. „Dali sme mu voľno a oddýchol si.“

    Hokej na ZOH 2026 - osemfinále

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále:

    • Nemecko - Francúzsko (12:10)
    • Švajčiarsko - Taliansko (12:10)
    • Česko - Dánsko (16:40)
    • Švédsko - Lotyšsko (21:10)

    Štvrťfinále:

    • Slovensko - Nemecko/Francúzsko (12:10)
    • Kanada - Česko/Dánsko (16:40)
    • Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko (18:10)
    • USA - Švédsko/Lotyšsko (21:10)

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Juraj Slafkovský oslavuje gól. rozhovor
    Juraj Slafkovský oslavuje gól. rozhovor
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
    Martin Turčin|teraz
    Britskí curleri na ZOH 2026
    dnes 13:48
    Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzaniaPodozrenia spustilo takzvané dvojité dotknutie.
    dnes 13:48
    Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily
    dnes 13:24
    VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretiePo triumfe na 500 m zvíťazila aj na dvojnásobnej trati.
    dnes 13:24
    Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
    dnes 11:33
    Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailíV priebežnej bilancii domácich hier sú druhí.
    dnes 11:33
    Lucas Pinheiro Braathen
    dnes 10:51|1
    Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženiePo prvom kole vedie Nór McGrath.
    dnes 10:51|1
    ONLINE: 1. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    dnes 07:00
    ONLINE: 1. kolo slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Juraj Slafkovský oslavuje gól. rozhovor
    Juraj Slafkovský oslavuje gól. rozhovor
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
    Martin Turčin|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť