Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť

Slovenskí hokejisti sa v utorok poobede dozvedia meno svojho súpera vo štvrťfinále hokejového turnaja na ZOH 2026.
Bude to jeden z dvojice Nemecko - Francúzsko, no na pondelkovom tréningu sa Slováci pripravovali na oboch.
„My sa v prvom rade pozeráme na seba, aby sme boli nachystaní a aby sme robili tie veci, ktoré nás dostali do štvrťfinále. Uvidíme, či to budú Nemci, alebo Francúzi. Určite to nebude ľahký zápas.
Je to olympiáda, je to o jednom zápase. Turnaj nemusí niekomu až tak veľmi vychádzať, ale štvrťfinále je veľmi zradné. Každý dá do toho všetko a my tiež,“ povedal tréner SR Vladimír Országh.
Je tu však jeden aspekt, ktorý môže rozhodovať viac. Slováci majú do zápasu tri dni voľna, ich súper bude mať za sebou tri zápasy za tri dni.
„Až samotný zápas ukáže, či to bude výhoda, alebo nie. Je to veľmi zradné, lebo na jednej strane ste oddýchnutí a čerství, ale niekedy to je nevýhoda, pretože súper je rozohraný a má vyššie tempo. Podľa mňa to je 50 na 50.“
Aj preto čakal v pondelok Slovákov intenzívny tréning, ten utorkový bude prebiehať v ešte väčšom tempe. „Po dni voľna bol tento tréning taký na rozbeh, zajtra bude intenzívnejší a kratší, aby sme boli nachystaní na stredu," vysvetlil Országh.
V nedeľňajších dueloch A a C skupiny sa rozhodovalo o osemfinálovej dvojici pre Slovákov, fanúšikovia si na sociálnych sieťach neželali najmä Česko.
„Ja to neriešim. Ak chcete byť úspešní a postúpiť ďalej, musíte zvládnuť každého. Samozrejme je lepšie vyhnúť sa top tímom ako je Kanada, či USA, čo sme radi. Ale niekedy môžete zahrať lepšie proti lepšie postavenému mužstvu ako proti outsiderovi. Takže ja to neriešim a to čo dostaneme, s tým sa musíme vyrovnať,“ povedal Országh.
Kouč SR dodal, že tím sa pripravuje aj psychicky. „Vieme čo nás dostalo do tohto štádia. Chceme v tom pokračovať a už to, že sme išli z prvého miesta, je úspech. Ale je to čiastkový úspech a až ďalší zápas bude veľmi dôležitý a zlomový.“
V pondelok trénoval aj Martin Pospíšil, ktorý nehral v zápase proti Švédom. Országh povedal, že za tým nebol žiadny zdravotný problém. „Dali sme mu voľno a oddýchol si.“
Hokej na ZOH 2026 - osemfinále
Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
Osemfinále:
- Nemecko - Francúzsko (12:10)
- Švajčiarsko - Taliansko (12:10)
- Česko - Dánsko (16:40)
- Švédsko - Lotyšsko (21:10)
Štvrťfinále:
- Slovensko - Nemecko/Francúzsko (12:10)
- Kanada - Česko/Dánsko (16:40)
- Fínsko - Švajčiarsko/Taliansko (18:10)
- USA - Švédsko/Lotyšsko (21:10)
