Nór ostro kritizoval zväz a cíti sa nespravodlivo odstrčený. Dostal druhú šancu

Nórsky biatlonista Martin Uldal dostal na zimných olympijských hrách druhú príležitosť po tom, čo sa verejne sťažoval na svoje nenominovanie do šprintu.
Dvadsaťšesťročný pretekár figuruje v oficiálnej štartovej listine pre utorkovú štafetu na 4 x 7,5 km.
Ako referuje web sport1.de, Uldal po vynechaní zo šprintu ostro kritizoval národný zväz a v nórskych médiách vyhlásil, že sa cíti „oklamaný“ a nespravodlivo odstrčený. Do kvarteta sa teraz dostal namiesto Johannesa Dalea-Skjevdala, ktorý v šprinte predviedol dve chyby v stoji a obsadil šieste miesto.
Nórsko patrí medzi hlavných favoritov štafety. V šprinte získal Vetle Sjaastad Christiansen striebro a Sturla Holm Lägreid bronz. Obaja budú pevnou súčasťou zostavy aj v tímovej súťaži.
Štartové kvarteto Nórska dopĺňa olympijský víťaz z vytrvalostných pretekov na 20 kilometrov Johan-Olav Botn, ktorý triumfoval s bezchybnou streľbou a patrí k najkonzistentnejším pretekárom aktuálnej sezóny Svetového pohára.
Nóri tak vsádzajú na kombináciu silného behu a vysokej úspešnosti na strelnici. Poradie na jednotlivých úsekoch zatiaľ nie je známe, no po internom konflikte bude Uldal pod drobnohľadom - nielen z hľadiska výkonu, ale aj zvládnutia tlaku.
Zimná olympiáda Miláno 2026
