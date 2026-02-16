Američanky siedmykrát postúpili do finále. Pod piatimi kruhmi vždy získali medailu

Americké hokejistky vyhrali v semifinále olympijského turnaja v Miláne nad Švédskom 5:0. Hráčky USA tak potvrdili rolu favoritiek a vybojovali si siedmu účasť vo finále ZOH, kde od prvého ženského turnaja na ZOH chýbali len raz.
Oba tímy síce vstúpili do zápasu nezdolané, no Švédky sa predstavili vo výkonnostne slabšej B-skupine.
V prvej tretine vystrelili severanky na bránku iba dvakrát a v 6. minúte otvorila skóre Cayla Barnesová. V prostrednej časti hry hrali Švédky v krátkom rozmedzí dve presilovky za sebou. Ani jednu z nich však nevyužili, inkasovali ďalšie štyri góly a prehrali päťgólovým rozdielom.
Američanky tak nedopustili podobné zaváhanie ako v roku 2006, keď jediný raz absentovali v boji o zlato na ZOH. V Turíne vtedy podľahli práve Švédkam 2:3 po samostatných nájazdoch.
Hokej na ZOH 2026 - turnaj žien
Semifinále:
USA - Švédsko 5:0 (1:0, 4:0, 0:0)
Góly: 6. Barnesová, 30. Heisová, 36. Murphyová, 37. Coyne-Schofieldová, 38. Scamurrová
