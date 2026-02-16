16.02.2026 06:00
Juraj Slafkovský oslavuje gól.
Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar
Atle Lie McGrath v cieli po výpadku v 2.kole slalomu mužov.
Pini urobil zo slalomu prestížnu záležitosť. Nešťastný Nór utiekol do lesa a zvalil sa na zem
Vladimír Vůjtek.
Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
Grék po premiére pod piatimi kruhmi prekvapil. Ťažké, ale správne rozhodnutie, zdôraznil

Grécky lyžiar AJ Ginnis
Fotogaléria (16)
Grécky lyžiar AJ Ginnis (Autor: TASR/AP)
TASR|16. feb 2026 o 16:53
Vo Svetovom pohári sa raz prebojoval do najlepšej trojky.

Grécky lyžiar AJ Ginnis poňal svoju pondelkovú premiéru na ZOH zároveň ako ukončenie kariéry.

Rodáka z Grécka, ktorý však lyžiarsky vyrastal najmä v Rakúsku a v USA, trápili počas jeho kariéry a aj v uplynulom období početné zranenia.

Senzačný držiteľ striebra v slalome z MS v roku 2023 prešiel v pondelok v rovnakej disciplíne na ZOH v Bormiu len prvou bránkou a následne veľkými oblúkmi došiel do cieľa.

Vo Svetovom pohári sa raz prebojoval do najlepšej trojky, no najväčší úspech zažil takmer presne pred tromi rokmi vo francúzskom Courchevel/Méribel. Pre Grécko vybojoval vtedy historicky prvú medailu v zimnom olympijskom športe na vrcholnom podujatí.

Fotogaléria zo slalomu mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Loic Meillard v 1. kole slalomu
16 fotografií
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026Clement Noel v prvom kole slalomuAtle Lie McGrath v prvom kole slalomuAtle Lie McGrath v prvom kole slalomuAtle Lie McGrath v prvom kole slalomuAtle Lie McGrath v cieli 1. kola slalomu

Tridsaťjedenročný Ginnis absolvoval celkovo desať operácií, pričom tú poslednú podstúpil len niekoľko týždňov pred štartom ZOH.

Ešte pred pondelkovým slalomom oznámil, že pre bolesti v členku nebude môcť podať stopercentný výkon, no dostal možnosť rozlúčiť sa.

„Počas posledného zákroku mi zrejme poškodili nerv. Niečo sa skrátka pokazilo a tá bolesť bola neznesiteľná. Skúšali sme ešte injekcie a rôzne rehabilitácie, no nefungovalo to. Ukončiť kariéru na olympiáde je magické.

Bolo to síce ťažké, ale správne rozhodnutie,“ vyjadril sa Ginnis podľa agentúry DPA.

