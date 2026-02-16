Grék po premiére pod piatimi kruhmi prekvapil. Ťažké, ale správne rozhodnutie, zdôraznil

Grécky lyžiar AJ Ginnis poňal svoju pondelkovú premiéru na ZOH zároveň ako ukončenie kariéry.
Rodáka z Grécka, ktorý však lyžiarsky vyrastal najmä v Rakúsku a v USA, trápili počas jeho kariéry a aj v uplynulom období početné zranenia.
Senzačný držiteľ striebra v slalome z MS v roku 2023 prešiel v pondelok v rovnakej disciplíne na ZOH v Bormiu len prvou bránkou a následne veľkými oblúkmi došiel do cieľa.
Vo Svetovom pohári sa raz prebojoval do najlepšej trojky, no najväčší úspech zažil takmer presne pred tromi rokmi vo francúzskom Courchevel/Méribel. Pre Grécko vybojoval vtedy historicky prvú medailu v zimnom olympijskom športe na vrcholnom podujatí.
Tridsaťjedenročný Ginnis absolvoval celkovo desať operácií, pričom tú poslednú podstúpil len niekoľko týždňov pred štartom ZOH.
Ešte pred pondelkovým slalomom oznámil, že pre bolesti v členku nebude môcť podať stopercentný výkon, no dostal možnosť rozlúčiť sa.
„Počas posledného zákroku mi zrejme poškodili nerv. Niečo sa skrátka pokazilo a tá bolesť bola neznesiteľná. Skúšali sme ešte injekcie a rôzne rehabilitácie, no nefungovalo to. Ukončiť kariéru na olympiáde je magické.
Bolo to síce ťažké, ale správne rozhodnutie,“ vyjadril sa Ginnis podľa agentúry DPA.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara