Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženie

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - 1. kolo slalomu mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Alte Lie McGrath
Nórsko
56,14 s
2.
Loic Meillard
Švajčiarsko
+0,59 s
3.
Fabio Gstrein
Rakúsko
+0,94 s
4.
Timon Haugan
Švajčiarsko
+0,96 s
5.
Armand Marchant
Francúzsko
+1,20 s
6.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+1,59 s
Nórsky lyžiar Alte Lie McGrath je po prvom kole lídrom slalomu na zimných olympijských hrách 2026.
Nór vedie o 59 stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom. Priebežne tretí Rakúšan Fabio Gstrein už na čelo stráca 94 stotín.
Úradujúci vicemajster sveta McGrath za hustého sneženia využil výhodné štartovné číslo jedna a útočí na zisk prvej olympijskej medaily.
Najviac sa mu priblížil vlaňajší svetový šampión Meillard, ktorý mal dvojku.
Kvalita trate sa postupne výrazne zhoršovala. Z prvej tridsiatky pretekárov ich jedenásť nedokončilo vrátane čerstvého olympijského šampióna v obrovskom slalome Lucasa Pinheira Braathena.
Brazílsky reprezentant bol na prvých dvoch medzičasoch najrýchlejší, ale potom mu ušla vnútorná lyže a skončil na boku.
V štartovej listine je 96 pretekárov, druhé kolo slalomu je na programe od 13.30 h.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara