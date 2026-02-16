16.02.2026 06:00
Deň 10
Miláno a Cortina 2026
Live
Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženie

Lucas Pinheiro Braathen
Sportnet, ČTK|16. feb 2026 o 10:51
Po prvom kole vedie Nór McGrath.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - 1. kolo slalomu mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Alte Lie McGrath

Nórsko

56,14 s

2.

Loic Meillard

Švajčiarsko

+0,59 s

3.

Fabio Gstrein

Rakúsko

+0,94 s

4.

Timon Haugan

Švajčiarsko

+0,96 s

5.

Armand Marchant

Francúzsko

+1,20 s

6.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+1,59 s

Nórsky lyžiar Alte Lie McGrath je po prvom kole lídrom slalomu na zimných olympijských hrách 2026.

Nór vedie o 59 stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom. Priebežne tretí Rakúšan Fabio Gstrein už na čelo stráca 94 stotín.

Úradujúci vicemajster sveta McGrath za hustého sneženia využil výhodné štartovné číslo jedna a útočí na zisk prvej olympijskej medaily.

Najviac sa mu priblížil vlaňajší svetový šampión Meillard, ktorý mal dvojku.

Kvalita trate sa postupne výrazne zhoršovala. Z prvej tridsiatky pretekárov ich jedenásť nedokončilo vrátane čerstvého olympijského šampióna v obrovskom slalome Lucasa Pinheira Braathena.

Brazílsky reprezentant bol na prvých dvoch medzičasoch najrýchlejší, ale potom mu ušla vnútorná lyže a skončil na boku.

V štartovej listine je 96 pretekárov, druhé kolo slalomu je na programe od 13.30 h.

