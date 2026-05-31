    Chladoňová poľahky zvládla druhú etapu. Talianka využila vylúčenie hlavnej favoritky

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas Gira d'Italia 2026. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|31. máj 2026 o 15:55
    Elisa Balsamová triumfovala v ružovom drese.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 2. etapy: (Roncade - Caorle, 156 km):

    1.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    3:57:49 h

    2.

    Lara Gillespieová

    Írsko

    UAE Team ADQ

    + 0 s

    3.

    Chiara Consonniová

    Taliansko

    CANYON//SRAM 

    + 0 s

    4.

    Charlotte Koolová

    Holandsko

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    5.

    Barbara Guarischiová

    Taliansko

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    6.

    Arlenis Sierraová

    Kuba

    Movistar

    + 0 s

    56.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    75.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 0 s

    Už bez najlepšej šprintérky súčasného cyklistického pelotónu Loreny Wiebesovej pokračoval v nedeľu druhou etapou 37. ročník Gira d'Italia.

    Pôvodne mala byť holandská národná šampiónka jednoznačnou favoritkou, ale po úvodnej etape bola z pretekov vylúčená pre nízku hmotnosť bicykla. 

    V hromadnom dojazde v meste Caorle sa tak otvorila šanca pre iné pretekárky, z ktorých predviedla v závere najlepšie zrýchlenie Elisa Balsamová.

    Kým v sobotu finišovala jazdkyňa tímu Lidl - Trek druhá za Wiebesovou a o svojom víťazstve sa dozvedela až na hoteli po rozhodnutí jury, tentokrát sa mohla tešiť už v cieli a navyše v ružovom drese. 

    "Som veľmi šťastná, toto víťazstvo je pre môjho strýka. Ďakujem tímu, ktorý odviedol skvelú prácu a ja som sa mohla sústrediť len na záver. Cítila som sa dobre a som spokojná s tým, ako som šprintovala," povedala Talianka.

    VIDEO: Záver 2. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    Na trati bola aj jedna vrchárska prémia. Podobne ako v 18. etape mužského Gira sa prechádzalo cez kilometrovú stenu Muro di Ca' del Poggio a prvou majiteľkou modrého dresu sa stala Eleonora La Bellová.

    S rovinatou etapou nemali žiadne problémy ani slovenské cyklistky. Viktória Chladoňová prišla do cieľa v pelotóne na 56. mieste a jej staršia krajanka Nora Jenčušová skončila 75., takisto bez časovej straty.

    V pondelok pokračuje Giro treťou etapou, pričom jej zásadným bodom bude stúpanie tretej kategórie (2,5 km, sklon 7,2%) asi 25 km pred cieľom. 

    "Etapu dobre poznám. Finále je trochu kopcovité, ale tím mi verí a ja verím jemu," dodala Balsamová, ktorá si chce udržať dres líderky pretekov.

    Celkové poradie po 2. etape

    1.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    7:15:51 h

    2.

    Lara Gillespieová

    Írsko

    UAE Team ADQ

    + 8 s

    3.

    Chiara Consonniová

    Taliansko

    CANYON//SRAM 

    + 12 s

    4.

    Charlotte Koolová

    Holandsko

    Fenix-Premier Tech

    + 20 s

    5.

    Linda Zanettiová

    Švajčiarsko

    Uno-X Mobility

    + 20 s

    6.

    Georgia Bakerová

    Austrália

    Liv AlUla Jayco

    + 20 s

    37.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 20 s

    130.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 6:24 min

