Chladoňová poľahky zvládla druhú etapu. Talianka využila vylúčenie hlavnej favoritky

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 2. etapy: (Roncade - Caorle, 156 km):
1.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
3:57:49 h
2.
Lara Gillespieová
Írsko
UAE Team ADQ
+ 0 s
3.
Chiara Consonniová
Taliansko
CANYON//SRAM
+ 0 s
4.
Charlotte Koolová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
5.
Barbara Guarischiová
Taliansko
SD Worx - Protime
+ 0 s
6.
Arlenis Sierraová
Kuba
Movistar
+ 0 s
56.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
75.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 0 s
Už bez najlepšej šprintérky súčasného cyklistického pelotónu Loreny Wiebesovej pokračoval v nedeľu druhou etapou 37. ročník Gira d'Italia.
Pôvodne mala byť holandská národná šampiónka jednoznačnou favoritkou, ale po úvodnej etape bola z pretekov vylúčená pre nízku hmotnosť bicykla.
- Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2026
- Viktória Chladoňová a preview pred Giro d'Italia Donne 2026
V hromadnom dojazde v meste Caorle sa tak otvorila šanca pre iné pretekárky, z ktorých predviedla v závere najlepšie zrýchlenie Elisa Balsamová.
Kým v sobotu finišovala jazdkyňa tímu Lidl - Trek druhá za Wiebesovou a o svojom víťazstve sa dozvedela až na hoteli po rozhodnutí jury, tentokrát sa mohla tešiť už v cieli a navyše v ružovom drese.
"Som veľmi šťastná, toto víťazstvo je pre môjho strýka. Ďakujem tímu, ktorý odviedol skvelú prácu a ja som sa mohla sústrediť len na záver. Cítila som sa dobre a som spokojná s tým, ako som šprintovala," povedala Talianka.
VIDEO: Záver 2. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
Na trati bola aj jedna vrchárska prémia. Podobne ako v 18. etape mužského Gira sa prechádzalo cez kilometrovú stenu Muro di Ca' del Poggio a prvou majiteľkou modrého dresu sa stala Eleonora La Bellová.
S rovinatou etapou nemali žiadne problémy ani slovenské cyklistky. Viktória Chladoňová prišla do cieľa v pelotóne na 56. mieste a jej staršia krajanka Nora Jenčušová skončila 75., takisto bez časovej straty.
V pondelok pokračuje Giro treťou etapou, pričom jej zásadným bodom bude stúpanie tretej kategórie (2,5 km, sklon 7,2%) asi 25 km pred cieľom.
"Etapu dobre poznám. Finále je trochu kopcovité, ale tím mi verí a ja verím jemu," dodala Balsamová, ktorá si chce udržať dres líderky pretekov.
Celkové poradie po 2. etape
1.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
7:15:51 h
2.
Lara Gillespieová
Írsko
UAE Team ADQ
+ 8 s
3.
Chiara Consonniová
Taliansko
CANYON//SRAM
+ 12 s
4.
Charlotte Koolová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 20 s
5.
Linda Zanettiová
Švajčiarsko
Uno-X Mobility
+ 20 s
6.
Georgia Bakerová
Austrália
Liv AlUla Jayco
+ 20 s
37.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 20 s
130.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 6:24 min