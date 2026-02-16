Olympiáda Miláno 2026: Deň 10 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 10.
Zo súťažného dňa, v pondelok 10. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 10 na ZOH 2026 v Miláne.
7:00 Program Slovákov na dnes
Ako jediná sa dnes predstaví bobistka Viktória Čerňanská, ktorá pôjde svoju 3. a 4. jazdu v monoboboch.
Slovenka figuruje po prvých dvoch jazdách na 20. mieste. Na dráhe v Cortine d'Ampezzo zaostáva za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou o 2,52 sekundy.
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
19:00
Monoboby - 3. jazda
21:06
Monoboby - 4. jazda
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Desiaty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Mužský hokejový turnaj má pred vyraďovacou časťou jeden deň voľna, v ženskej časti sa odohrajú semifinálové duely medzi USA a Švédskom a Kanadou a Švajčiarskom.
O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, kde muži pôjdu slalom, boboch, krasokorčuľovaní, akrobatickom lyžovaní, šortreku a skokoch na lyžiach.
Zimná olympiáda Miláno 2026
