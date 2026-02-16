    16.02.2026 06:00
    Deň 10
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 10

    Olympiáda Miláno 2026: Deň 10 na ZOH v Miláne a Cortine (minúta po minúte)

    Viktória Čerňanská.
    Sportnet|16. feb 2026 o 07:00
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 10 (16.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 10.

    Zo súťažného dňa, v pondelok 10. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 10 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Ako jediná sa dnes predstaví bobistka Viktória Čerňanská, ktorá pôjde svoju 3. a 4. jazdu v monoboboch.

    Slovenka figuruje po prvých dvoch jazdách na 20. mieste. Na dráhe v Cortine d'Ampezzo zaostáva za vedúcou Nemkou Laurou Nolteovou o 2,52 sekundy.

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    16. február

    19:00

    Viktória Čerňanská

    Boby

    Monoboby - 3. jazda

    16. február

    21:06

    Viktória Čerňanská

    Boby

    Monoboby - 4. jazda

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Desiaty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Mužský hokejový turnaj má pred vyraďovacou časťou jeden deň voľna, v ženskej časti sa odohrajú semifinálové duely medzi USA a Švédskom a Kanadou a Švajčiarskom.

    O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, kde muži pôjdu slalom, boboch, krasokorčuľovaní, akrobatickom lyžovaní, šortreku a skokoch na lyžiach.

