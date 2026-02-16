    16.02.2026 06:00
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
    Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
    Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
    Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
    Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar
    Atle Lie McGrath v cieli po výpadku v 2.kole slalomu mužov.
    Pini urobil zo slalomu prestížnu záležitosť. Nešťastný Nór utiekol do lesa a zvalil sa na zem
    Vladimír Vůjtek.
    Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
    Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
    Spôsob ako sa vyhnúť kŕčom? Draisaitl pozná to správne jedlo, vychutnával si ho aj proti USA

    Nemecký hokejista Leon Draisaitl (29).
    Nemecký hokejista Leon Draisaitl (29). (Autor: TASR/AP)
    TASR|16. feb 2026 o 19:01
    Nemci budú s veľkou pravdepodobnosť súperom Slovenska vo štvrťfinále turnaja.

    Najlepší spôsob ako sa vyhnúť kŕčom je podľa nemeckého hokejistu Leona Draisaitla konzumácia horčice.

    Kapitána nemeckého olympijského tímu zachytili v Miláne kamery na striedačke v zápase proti USA počas toho, ako si „vychutnával“ jej malé balenie.

    Podľa osobnej skúsenosti 30-ročnej hviezdy Edmontonu Oilers práve horčica výrazne zmierňuje kŕče. „Podľa mňa to funguje najlepšie. Z času na čas, keď mám pocit, že by to na mňa mohlo prísť, som proaktívny a dám si dávku horčice,“ povedal Draisaitl pre DPA.

    Kyselina octová v horčici môže zmierniť kŕče alebo pôsobiť preventívne, pretože pomáha stimulovať prietok krvi do namáhaných svalov.

    Nemci obsadili v základnej C-skupine na ZOH 2026 druhé miesto a o postup z predkola play off zabojujú v utorok proti Francúzsku. Úspešnejší z tejto dvojice sa stretne o deň neskôr vo štvrťfinále so Slovenskom.

    Američanky siedmykrát postúpili do finále. Pod piatimi kruhmi vždy získali medailu
    dnes 19:20
