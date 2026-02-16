Spôsob ako sa vyhnúť kŕčom? Draisaitl pozná to správne jedlo, vychutnával si ho aj proti USA

Najlepší spôsob ako sa vyhnúť kŕčom je podľa nemeckého hokejistu Leona Draisaitla konzumácia horčice.
Kapitána nemeckého olympijského tímu zachytili v Miláne kamery na striedačke v zápase proti USA počas toho, ako si „vychutnával“ jej malé balenie.
Podľa osobnej skúsenosti 30-ročnej hviezdy Edmontonu Oilers práve horčica výrazne zmierňuje kŕče. „Podľa mňa to funguje najlepšie. Z času na čas, keď mám pocit, že by to na mňa mohlo prísť, som proaktívny a dám si dávku horčice,“ povedal Draisaitl pre DPA.
Kyselina octová v horčici môže zmierniť kŕče alebo pôsobiť preventívne, pretože pomáha stimulovať prietok krvi do namáhaných svalov.
Nemci obsadili v základnej C-skupine na ZOH 2026 druhé miesto a o postup z predkola play off zabojujú v utorok proti Francúzsku. Úspešnejší z tejto dvojice sa stretne o deň neskôr vo štvrťfinále so Slovenskom.
