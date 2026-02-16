16.02.2026 06:00
Juraj Slafkovský oslavuje gól.
Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE
VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretie

Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily
Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily (Autor: TASR/AP)
TASR|16. feb 2026 o 13:24
Po triumfe na 500 m zvíťazila aj na dvojnásobnej trati.

Šortrek na ZOH 2026

Ženy - 1500 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas (min)

1.

Xandra Velzeboerová

Holandsko

1:28,437 min

2.

Courtney Saraultová

Kanada

1:28,523

3.

 Kim Gil-li

Kórejská republika

1:28,614

4.

Andrea Fontanová

Taliansko

1:28,745

5.

Kung Li

Čína

1:29,392

Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová získala druhé zlato na zimných olympijských hrách 2026.

Po triumfe na 500 m trati vyhrala aj v pondelkových pretekoch na 1000 m. Striebro si vybojovala Kanaďanka Courtney Saraultová, bronz putoval Kim Gil-li z Kórejskej republiky.

VIDEO: Finále šortreku žien na 1000 m

Velzeboerová zvládla A-finále po tom, čo prevzala vedenie tri kolá pred koncom. Nakrátko sa pred Holanďanku dostala odvážnym manévrom Juhokórejčanka.

V záverečnom okruhu si však Velzeboerová svoju pozíciu postrážila a pridala druhé zlato v Miláne.

Titul olympijskej šampiónky z Pekingu 2022 bude chcieť obhájiť v štafete na 3000 m.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Šortrek

