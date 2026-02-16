VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretie

Šortrek na ZOH 2026
Ženy - 1500 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas (min)
1.
Xandra Velzeboerová
Holandsko
1:28,437 min
2.
Courtney Saraultová
Kanada
1:28,523
3.
Kim Gil-li
Kórejská republika
1:28,614
4.
Andrea Fontanová
Taliansko
1:28,745
5.
Kung Li
Čína
1:29,392
Holandská šortrekárka Xandra Velzeboerová získala druhé zlato na zimných olympijských hrách 2026.
Po triumfe na 500 m trati vyhrala aj v pondelkových pretekoch na 1000 m. Striebro si vybojovala Kanaďanka Courtney Saraultová, bronz putoval Kim Gil-li z Kórejskej republiky.
VIDEO: Finále šortreku žien na 1000 m
Velzeboerová zvládla A-finále po tom, čo prevzala vedenie tri kolá pred koncom. Nakrátko sa pred Holanďanku dostala odvážnym manévrom Juhokórejčanka.
V záverečnom okruhu si však Velzeboerová svoju pozíciu postrážila a pridala druhé zlato v Miláne.
Titul olympijskej šampiónky z Pekingu 2022 bude chcieť obhájiť v štafete na 3000 m.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara