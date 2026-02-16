ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

Lyžiarov dnes čaká na ZOH v Miláne a Cortine 2026 záverečná disciplína, na programe je slalom.
Po prvom kole je na čele Nór Mcgrath o 59 stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom. Priebežne tretí Rakúšan Fabio Gstrein už na čelo stráca 94 stotín.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, 2. kolo, slalom, NAŽIVO, streda, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
16.02.2026 o 13:30
Muži - Slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov mužov v slalome.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
