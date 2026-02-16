16.02.2026 06:00
Deň 10
Miláno a Cortina 2026
Live
Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
Lucas Pinheiro Braathen
Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženie
Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailí
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE

ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
16. feb 2026 o 11:21
Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Lyžiarov dnes čaká na ZOH v Miláne a Cortine 2026 záverečná disciplína, na programe je slalom.

Po prvom kole je na čele Nór Mcgrath o 59 stotín sekundy pred Švajčiarom Loicom Meillardom. Priebežne tretí Rakúšan Fabio Gstrein už na čelo stráca 94 stotín.

ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, 2. kolo, slalom, NAŽIVO, streda, výsledky)

Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie  2025/2026
16.02.2026 o 13:30
Muži - Slalom (2. kolo)
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Olympijských pretekov mužov v slalome.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárov a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekár, ktorý skončil na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailí
dnes 11:33
dnes 11:21
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailí
dnes 11:33
