Juraj Slafkovský oslavuje gól.
Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar
Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
Vladimír Vůjtek.
Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar

Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
Fotogaléria (16)
Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|16. feb 2026 o 14:43 (aktualizované 16. feb 2026 o 14:53)
Líder prvého kola vypadol.

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026

Výsledky - 1.+2. kolo slalomu mužov:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Loic Meillard

Švajčiarsko

1:53,61 min

2.

Fabio Gstrein

Rakúsko

+0,35 s

3.

Henrik Kristoffersen

Nórsko

+1,13 s

4.

Timon Haugan

Nórsko

+1,42 s

5.

 Armand Marchant

Belgicko

+2,00 s

6.

Tanguy Nef

Švajčiarsko

+2,02 s

Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard získal zlatú medailu v slalome na zimných olympijských hrách 2026.

Zvíťazil s náskokom 35 stotín pred Rakúšanom Fabiom Gstreinom, tretí skončil Nór Henrik Kristoffersen (+1,13 s). Líder po prvom kole Nór Alte Lie McGrath svoju jazdu nedokončil.

Meillard skompletizoval svoju medailovú zbierku na hrách v Taliansku, v tímovej kombinácii získal striebro a v obrovskom slalome bronz.

Stelvio bolo dejiskom záverečnej mužskej disciplíny v alpskom lyžovaní. Slalom je najvyrovnanejšou disciplínou v seriáli Svetového pohára.

Medzi priebežným lídrom klasifikácie McGrathom a druhým brazílskym reprezentantom Lucasom Pinheirom Braathenom je rozdiel iba jedného bodu, tretí Francúz Clement Noel stráca 17 bodov.

Bol to práve McGrath, ktorý mal najvýhodnejšiu pozíciu v pondelkových pretekoch. V prvom kole stanovil so štartovým číslom jeden základný čas a vyhral 1. kolo s náskokom 59 stotín pred Meillardom.

Fotogaléria zo slalomu mužov na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Perfektne rozbehnutú jazdu mal v 1. kole čerstvý olympijský šampión z obrovského slalomu Braathen, ktorý bol na trati priebežne najrýchlejší. Pošmykol sa však na vnútornej lyži a po páde jeho ambície na ďalšie zlato zhasli.

Druhé kolo patrilo Meillardovi, ktorý predviedol vynikajúci výkon a spolu s druhým Gstreinom zajazdil zhodne najrýchlejší čas kola (56,88).

Gstrein sa oproti 1. kolu posunul o stupienok vyššie, po vypadnutí svojho krajana McGratha dosiahol na pódium Kristoffersen, ktorý pridal do zbierky druhý bronz. Prvý získal v Soči 2014 v rovnakej disciplíne.

Meillard skompletizoval svoju medailovú zbierku v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Po bronze v obrovskom slalome a striebre z tímovej kombinácie pridal najcennejší kov v disciplíne, ktorú ovládol aj na minuloročných majstrovstvách sveta v rakúskom Saalbachu.

Gstrein dosiahol pri svojej olympijskej premiére najväčší úspech v kariére.

Obhajoba olympijského zlata z Pekingu nevyšla Noelovi, ktorý bol po prvej jazde na 7. pozícii a na medailu potreboval riskovať.

Dvadsaťšesťročný Francúz však neprešiel ani prvý medzičas, keďže špicom lyže trafil bránku a 2. kolo nedokončil.

Program súťaží v alpskom lyžovaní uzavrie stredajší slalom žien, v ktorom bude obhajovať zlato z Pekingu slovenská reprezentantka Petra Vlhová.

Švajčiari budú v tomto športe s istotou najúspešnejšou krajinou v počte zlatých medailí na ZOH 2026. Tri z nich získal Franjo von Allmen, ktorý vyhral zjazd, super-G a spolu s krajanom Nefom aj premiérovú súťaž v tímovej kombinácii.

Štvrté zlato pre „helvétov“ pridal v slalome Meillard. Najväčšou favoritkou v ženskom slalome bude Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá bude chcieť napodobniť triumf krajanky Breezy Johnsonovej zo zjazdu.

Nikola Černáková|dnes 16:00
Martin Fehérváry po tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
dnes 15:27
Nemecko by bolo hrateľný súper, verí Fehérváry. Slováci musia podať zodpovedný výkonMusíme sa sústrediť na našu hru, zdôrazňuje líder obrany.
dnes 15:27
Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
dnes 15:54
Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHLDvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom.
dnes 15:54
Michail Šajdorov.
dnes 15:37
Kazach tomu stále nedokáže uveriť. Viac než som si dokázal vysnívať, povedal o zisku zlataKazašský reprezentant Michail Šajdorov sa stal nečakaným olympijským šampiónom v krasokorčuľovaní mužov.
dnes 15:37
Ilia Malinin
dnes 15:18
Malinin priznal tlak aj vlnu hejtu: Odporná nenávisť na internete útočí na myseľBol považovaný za najväčšieho favorita na zlato.
dnes 15:18
Britskí curleri na ZOH 2026
dnes 13:48|1
Curlingový rozruch na olympiáde. Kanaďanov aj Britov obviňujú z podvádzaniaPodozrenia spustilo takzvané dvojité dotknutie.
dnes 13:48|1
Xandra Velzeboerová sa raduje zo zlatej medaily
dnes 13:24
VIDEO: Taliansky ľad Holanďanke chutí. Získala druhé zlato a môže aj tretiePo triumfe na 500 m zvíťazila aj na dvojnásobnej trati.
dnes 13:24
Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
dnes 11:33
Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailíV priebežnej bilancii domácich hier sú druhí.
dnes 11:33
ONLINE: 2. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
dnes 11:21|1
ZOH Miláno a Cortina: Švajčiar Meillard získal zlato v slalomeSledovali ste s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 11:21|1
Lucas Pinheiro Braathen
dnes 10:51|1
Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženiePo prvom kole vedie Nór McGrath.
dnes 10:51|1
ONLINE: 1. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
dnes 07:00
ZOH Miláno a Cortina 2026: McGrath bol na čele po prvom kole slalomuSledovali ste s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 07:00
