Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar

Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - 1.+2. kolo slalomu mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Loic Meillard
Švajčiarsko
1:53,61 min
2.
Fabio Gstrein
Rakúsko
+0,35 s
3.
Henrik Kristoffersen
Nórsko
+1,13 s
4.
Timon Haugan
Nórsko
+1,42 s
5.
Armand Marchant
Belgicko
+2,00 s
6.
Tanguy Nef
Švajčiarsko
+2,02 s
Švajčiarsky lyžiar Loic Meillard získal zlatú medailu v slalome na zimných olympijských hrách 2026.
Zvíťazil s náskokom 35 stotín pred Rakúšanom Fabiom Gstreinom, tretí skončil Nór Henrik Kristoffersen (+1,13 s). Líder po prvom kole Nór Alte Lie McGrath svoju jazdu nedokončil.
Meillard skompletizoval svoju medailovú zbierku na hrách v Taliansku, v tímovej kombinácii získal striebro a v obrovskom slalome bronz.
Stelvio bolo dejiskom záverečnej mužskej disciplíny v alpskom lyžovaní. Slalom je najvyrovnanejšou disciplínou v seriáli Svetového pohára.
Medzi priebežným lídrom klasifikácie McGrathom a druhým brazílskym reprezentantom Lucasom Pinheirom Braathenom je rozdiel iba jedného bodu, tretí Francúz Clement Noel stráca 17 bodov.
Bol to práve McGrath, ktorý mal najvýhodnejšiu pozíciu v pondelkových pretekoch. V prvom kole stanovil so štartovým číslom jeden základný čas a vyhral 1. kolo s náskokom 59 stotín pred Meillardom.
Perfektne rozbehnutú jazdu mal v 1. kole čerstvý olympijský šampión z obrovského slalomu Braathen, ktorý bol na trati priebežne najrýchlejší. Pošmykol sa však na vnútornej lyži a po páde jeho ambície na ďalšie zlato zhasli.
Druhé kolo patrilo Meillardovi, ktorý predviedol vynikajúci výkon a spolu s druhým Gstreinom zajazdil zhodne najrýchlejší čas kola (56,88).
Gstrein sa oproti 1. kolu posunul o stupienok vyššie, po vypadnutí svojho krajana McGratha dosiahol na pódium Kristoffersen, ktorý pridal do zbierky druhý bronz. Prvý získal v Soči 2014 v rovnakej disciplíne.
Meillard skompletizoval svoju medailovú zbierku v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Po bronze v obrovskom slalome a striebre z tímovej kombinácie pridal najcennejší kov v disciplíne, ktorú ovládol aj na minuloročných majstrovstvách sveta v rakúskom Saalbachu.
Gstrein dosiahol pri svojej olympijskej premiére najväčší úspech v kariére.
Obhajoba olympijského zlata z Pekingu nevyšla Noelovi, ktorý bol po prvej jazde na 7. pozícii a na medailu potreboval riskovať.
Dvadsaťšesťročný Francúz však neprešiel ani prvý medzičas, keďže špicom lyže trafil bránku a 2. kolo nedokončil.
Program súťaží v alpskom lyžovaní uzavrie stredajší slalom žien, v ktorom bude obhajovať zlato z Pekingu slovenská reprezentantka Petra Vlhová.
Švajčiari budú v tomto športe s istotou najúspešnejšou krajinou v počte zlatých medailí na ZOH 2026. Tri z nich získal Franjo von Allmen, ktorý vyhral zjazd, super-G a spolu s krajanom Nefom aj premiérovú súťaž v tímovej kombinácii.
Štvrté zlato pre „helvétov“ pridal v slalome Meillard. Najväčšou favoritkou v ženskom slalome bude Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá bude chcieť napodobniť triumf krajanky Breezy Johnsonovej zo zjazdu.
