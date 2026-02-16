Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHL

Švajčiarsky hokejista Kevin Fiala absolvoval po zranení na olympijskom turnaji úspešnú operáciu zlomenín na ľavej nohe a vynechá zvyšok základnej časti zámorskej NHL.
Informoval o tom jeho klub Los Angeles Kings s tým, že jeho stav opäť zhodnotia lekári na konci dlhodobej časti profiligy.
Dvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom. Ten nešťastne narazil do Fialu v 58. minúte. Fialu následne odniesli na nosidlách, pričom kanadskí hráči sa pripojili k súperom a počas jeho odvozu poklepávali hokejkami o ľad.
Švajčiari prehrali stretnutie A-skupiny 1:5 a ten istý zápas nedohrali pre zranenia okrem Fialu aj Andrea Glauser a Denis Malgin.
Fiala je aktuálne druhým najproduktívnejším hráčom LA Kings. V 56 dueloch nazbieral 40 bodov (18+22).
„Kráľom“ patrí v tabuľke Západnej konferencie 9. miesto.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara