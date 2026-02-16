    16.02.2026 06:00
    Juraj Slafkovský oslavuje gól.
    Slafkovský: Každý sníva o veľkých góloch na veľkých turnajoch. Ja chcem iba pomôcť tímu
    Craig Ramsay počas príchodu na olympijské hry do Milána.
    Craig Ramsay: Slafkovský a Nemec sú moji chlapci. Zopakovať Peking? Prečo nie
    Loic Meillard oslavuje zisk zlatej medaily v slalome na ZOH 2026
    Medailovú zbierku už má kompletnú. Napínavý slalom ovládol skúsený Švajčiar
    Tréner tímu Vladimír Országh počas spoločného tréningu Slovenska
    Országh štvrťfinálovú tajničku nelúšti. Voľno môže Slovákom pomôcť, ale aj uškodiť
    Vladimír Vůjtek.
    Vladimír Vůjtek: Slováci hrajú nad svoje možnosti. Slafkovský je hráč budúcnosti
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
    Líder Švajčiarov absolvoval operáciu. Dlhšie nepomôže Los Angeles Kings v NHL

    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    Zranený švajčiarsky hráč Kevin Fiala (vľavo) leží na ľade po zákroku Kanaďana Toma Wilsona.
    TASR|16. feb 2026 o 15:54
    Dvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom.

    Švajčiarsky hokejista Kevin Fiala absolvoval po zranení na olympijskom turnaji úspešnú operáciu zlomenín na ľavej nohe a vynechá zvyšok základnej časti zámorskej NHL.

    Informoval o tom jeho klub Los Angeles Kings s tým, že jeho stav opäť zhodnotia lekári na konci dlhodobej časti profiligy.

    Dvadsaťdeväťročný útočník sa zranil počas zápasu na ZOH 2026 po kolízii s Kanaďanom Tomom Wilsonom. Ten nešťastne narazil do Fialu v 58. minúte. Fialu následne odniesli na nosidlách, pričom kanadskí hráči sa pripojili k súperom a počas jeho odvozu poklepávali hokejkami o ľad.

    Švajčiari prehrali stretnutie A-skupiny 1:5 a ten istý zápas nedohrali pre zranenia okrem Fialu aj Andrea Glauser a Denis Malgin.

    Fiala je aktuálne druhým najproduktívnejším hráčom LA Kings. V 56 dueloch nazbieral 40 bodov (18+22).

    „Kráľom“ patrí v tabuľke Západnej konferencie 9. miesto.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

