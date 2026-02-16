16.02.2026 06:00
Kazach tomu stále nedokáže uveriť. Viac než som si dokázal vysnívať, povedal o zisku zlata

Michail Šajdorov.
Michail Šajdorov. (Autor: TASR/AP)
SITA|16. feb 2026 o 15:37
Kazašský reprezentant Michail Šajdorov sa stal nečakaným olympijským šampiónom v krasokorčuľovaní mužov.

Kazach Michail Šajdorov stále spracúva životný úspech po tom, čo na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo senzačne získal zlato v súťaži mužov.

Hlavný favorit Ilia Malinin z USA vo voľnej jazde zaváhal, ktorý skončil až ôsmy, a Šajdorov využil ponúknutú šancu.

„Takmer som nespal. Prvý deň som spal len dve hodiny a keď som sa zobudil, bol som veľmi prekvapený. Za ten čas sa stalo veľa vecí. Je to oslava pre celý Kazachstan. A možno to bol môj hlavný sen a cieľ v živote – dopriať svojej krajine takúto oslavu,“ povedal 21-ročný krasokorčuliar.

Jeho zlato je len druhým titulom Kazachstanu na zimných hrách po triumfe bežca na lyžiach Vladimira Smirnova v Lillehammeri 1994. „Teraz som si uvedomil, že som sa stal olympijským šampiónom, je to pravdepodobne ešte viac, než som si dokázal vysnívať,“ priznal Šajdorov.

VIDEO: Zostrih voľných jázd na ZOH 2026

Ako dieťa pritom ku krasokorčuľovaniu nemal vzťah, hoci jeho otec bol bývalý národný šampión.

Zlom prišiel po tom, čo videl vystúpenia japonskej hviezdy Juzurua Hanjua, dvojnásobného olympijského víťaza.

„Videl som Juzurua Hanjua a pre mňa to bol neuveriteľný zdroj motivácie, ktorý ma priviedol až sem,“ uviedol.

Pred voľnou jazdou vraj ani len nepomyslel na akýkoľvek cenný kov. „Nemyslel som na medaily - chcel som len korčuľovať dobre a podať maximum. Ak by všetko vyšlo, myslel som si, že by som mohol získať bronz. Zlato som si ani nevedel predstaviť,“ povedal Šajdorov, ktorého trénuje ruský olympijský víťaz z roku 1994 Alexej Urmanov.

