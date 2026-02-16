Švédky pokračujú v skvelých výkonoch. Domáce Talianky vybojovali prvú výhru

Reprezentantky Švédska v curlingu zvíťazili aj vo svojom šiestom vystúpení na ZOH 2026. Bronzové z Pekingu 2022 v pondelkovom dueli v Cortine d'Ampezzo zvíťazili nad Švajčiarskom 6:4.
Obhajkyne zlata z Veľkej Británie zdolali Dánky 7:2, no vo večernom dueli prehrali so Švajčiarskom 6:10. Na konte tak majú dve výhry a štyri prehry.
Dánsko má po šiestich dueloch vyrovnanú bilanciu. Rovnako sú na tom aj reprezentantky Kanady, ktoré zdolali Japonsko 9:6.
Švajčiarky zatiaľ prehrali dva zápasy a majú tak rovnakú bilanciu ako Kórejčanky a hráčky USA (4-2). Kórejská republika zdolala v pondelok Čínu tesne 10:9, zatiaľ čo domáce Talianky si po triumfe 7:2 proti USA vybojovali prvú výhru na turnaji.
Na turnaji štartuje desať tímov. Do semifinále postúpia najlepšie štyri po základnej časti.
ZOH26 - curling - ženy základná skupina, 7. a 8. kolo
Švédsko - Švajčiarsko 6:4
Čína - Kanada 5:10
Dánsko - Veľká Británia 2:7
USA - Taliansko 2:7
Kórejská republika - Čína 10:9
Švajčiarsko - V. Británia 10:6
Japonsko - Kanada 6:9
