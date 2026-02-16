Taliani sú pyšní ako nikdy. Po týždni olympiády oslavujú rekordný zisk medailí

    16.02.2026 06:00
    Biatlonistka Lisa Vittozzi oslavuje zlatú medailu
    ČTK|16. feb 2026 o 11:33
    V priebežnej bilancii domácich hier sú druhí.

    Do konca zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d 'Ampezzo zostáva ešte celý týždeň súťažou a domáca výprava už teraz oslavuje rekordný zisk medailí.

    Za doterajších deväť dní s finálovými disciplínami z celkových 16 majú talianski športovci na konte už 22 medailí, čím o dve prekonali zisk z roku 1994 v Lillehammeri.

    Rekordný je aj počet zlatých, s ôsmimi titulmi Taliani o jeden prekonali zbierku práve z nórskeho dejiska.

    V Lillehammeri talianska výprava zaznamenala bilanciu 7-5-8, na súčasných hrách je to už teraz 8-4-10. O polovicu triumfov sa zaslúžili rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrogidaová a lyžiarka Federica Brignonenová, ktoré vybojovali dve individuálne prvenstvá.

    Dve zlaté pridali sankárske dvojice a po jednej štafeta v šortreku a biatlonistka Lisa Vittozziová, ktorej nedeľňajší triumf v stíhacích pretekoch znamenal prvé talianske zlato v biatlone a jubilejný 50. v histórii krajiny na ZOH.

    Vo výprave, ktorá je so 196 športovcami rovnako rekordná, je už teraz celkovo osem dvojnásobných medailistov. V priebežnej bilancii XXV. hier sú Taliani druhí za vedúcimi Nórmi (12-7-7).

