    16.02.2026 06:00
    Deň 10
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
    Lucas Pinheiro Braathen
    Braathen bol najrýchlejší, no vypadol. Slalomárov trápi husté sneženie
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 10Súvisiace

    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)

    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|16. feb 2026 o 10:20
    ShareTweet0

    Slováci sú v rebríčku síl IIHF na treťom mieste.

    Hokejový turnaj na ZOH 2026 dospel do vyraďovacej fázy. Každý tím odohral tri zápasy v základnej skupine a IIHF tak vytvorila nový rebríček síl.

    Slovensko v ňom je na treťom mieste. "Cítime sa ako víťazi, aj keď prehrávame," znie popis pri slovenskej reprezentácii v rankingu.

    Zverenci Vladimíra Országha v sobotu oslavovali prehru so Švédskom 3:5. Priniesla im víťazstvo v základnej skupine a priamy postup do štvrťfinále.

    Slováci sa po prehre radovali, Švédi po výhre smútili.

    Slovensku k týmto pocitom dopomohla hlavne výhra nad Fínskom 4:1 v prvom stretnutí skupiny.

    Aj keď Švédi aj Fíni získali šesť bodov rovnako ako Slováci, skóre zo vzájomných zápasov hralo v prospech najväčšieho outsidera z týchto troch mužstiev.

    Naposledy to dokázali Bondra, Hossa a spol. Slovákov potiahol do štvrťfinále Slafkovský
    Súvisiaci článok
    Naposledy to dokázali Bondra, Hossa a spol. Slovákov potiahol do štvrťfinále Slafkovský

    Pred Slovenskom sú v rebríčku len zámorské veľmoci Kanada a USA, ktoré vyhrali svoje skupiny bez straty bodu.

    "Ako zastaviť Connora Wilsona?" pýta sa autor rebríčka.

    Žiaden Connor Wilson však v kanadskej zostave nie je.

    Connor McDavid hrá s Tomom Wilsonom v prvom útoku mužstva. Jeden je známy svojím talentom, druhý svojou tvrdou hrou. Dokopy tak tvoria dvojicu, ktorú je ťažké zastaviť.

    Connor McDavid a Tom Wilson v drese Kanady na ZOH 2026.
    Connor McDavid a Tom Wilson v drese Kanady na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    McDavid má po troch zápasoch na konte deväť bodov a vedie produktivitu turnaja. Už teraz má viac bodov ako najproduktívnejší hráči na olympijských turnajoch v rokoch 2014 či 2022 (vtedy to bol Juraj Slafkovský so siedmimi bodmi).

    Fínom patrí v rebríčku miesto hneď za Slovenskom. Autor popisu sa pohral s menom trénera Talianska Jukku Jalonena, ktorý je Fín a dlhé roky úspešne viedol práve výber Suomi.

    "Kto potrebuje Jaloniniho?" pýtajú sa Fíni, ktorí nad Jalonenovým Talianskom vyhrali jasne 11:0.

    Švédi sú v rebríčku siedmi. Teší ich však aspoň výkonnosť Eliasa Petterssona, ktorý sa vracia k hre, na ktorú boli fanúšikovia zvyknutí.

    Piate miesto patrí Švajčiarsku, šieste Nemecku, ktoré bude v prípade výhry nad Francúzskom štvrťfinálovým súperom Slovenska.

    "Povedzte Draisaitlovi, že hráme proti Calgary," najväčšia hviezda nemeckého výberu hrá za Edmonton a Calgary je ich hlavným rivalom.

    Draisaitl sa vie na tieto derby zápasy vždy dobre naladiť. Navyše, jediný hráč z mužstva Calgary Flames na olympijských hrách je Slovák Martin Pospíšil.

    Česko je ôsme, hneď pred svojím najbližším súperom z Dánska.

    Posledné tri priečky v rebríčku obsadili mužstvá, ktoré skončili vo svojich skupinách na štvrtom mieste - Lotyšsko, Francúzsko a Taliansko.

    ZOH 2026 - Program osemfinále

    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Rho Ice Hockey Arena
    17.02. 12:10
    | Playoff | Osemfinále
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 16:40
    | Playoff | Osemfinále
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    17.02. 21:10
    | Playoff | Osemfinále
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026


    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
    Samuel Grega|dnes 10:20
    ONLINE: 1. kolo slalomu mužov na ZOH 2026.online
    dnes 07:00
    ONLINE: 1. kolo slalomu mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVESledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola slalomu mužov na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 07:00
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Hokejisti Slovenska oslavujú gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)
    Samuel Grega|dnes 10:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)