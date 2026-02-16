Pred Slovenskom je len Kanada a USA. Draisaitlovi povedia, že hrá proti Calgary (power ranking)

Hokejový turnaj na ZOH 2026 dospel do vyraďovacej fázy. Každý tím odohral tri zápasy v základnej skupine a IIHF tak vytvorila nový rebríček síl.
Slovensko v ňom je na treťom mieste. "Cítime sa ako víťazi, aj keď prehrávame," znie popis pri slovenskej reprezentácii v rankingu.
Zverenci Vladimíra Országha v sobotu oslavovali prehru so Švédskom 3:5. Priniesla im víťazstvo v základnej skupine a priamy postup do štvrťfinále.
Slováci sa po prehre radovali, Švédi po výhre smútili.
Slovensku k týmto pocitom dopomohla hlavne výhra nad Fínskom 4:1 v prvom stretnutí skupiny.
Aj keď Švédi aj Fíni získali šesť bodov rovnako ako Slováci, skóre zo vzájomných zápasov hralo v prospech najväčšieho outsidera z týchto troch mužstiev.
Pred Slovenskom sú v rebríčku len zámorské veľmoci Kanada a USA, ktoré vyhrali svoje skupiny bez straty bodu.
"Ako zastaviť Connora Wilsona?" pýta sa autor rebríčka.
Žiaden Connor Wilson však v kanadskej zostave nie je.
Connor McDavid hrá s Tomom Wilsonom v prvom útoku mužstva. Jeden je známy svojím talentom, druhý svojou tvrdou hrou. Dokopy tak tvoria dvojicu, ktorú je ťažké zastaviť.
McDavid má po troch zápasoch na konte deväť bodov a vedie produktivitu turnaja. Už teraz má viac bodov ako najproduktívnejší hráči na olympijských turnajoch v rokoch 2014 či 2022 (vtedy to bol Juraj Slafkovský so siedmimi bodmi).
Fínom patrí v rebríčku miesto hneď za Slovenskom. Autor popisu sa pohral s menom trénera Talianska Jukku Jalonena, ktorý je Fín a dlhé roky úspešne viedol práve výber Suomi.
"Kto potrebuje Jaloniniho?" pýtajú sa Fíni, ktorí nad Jalonenovým Talianskom vyhrali jasne 11:0.
Švédi sú v rebríčku siedmi. Teší ich však aspoň výkonnosť Eliasa Petterssona, ktorý sa vracia k hre, na ktorú boli fanúšikovia zvyknutí.
Piate miesto patrí Švajčiarsku, šieste Nemecku, ktoré bude v prípade výhry nad Francúzskom štvrťfinálovým súperom Slovenska.
"Povedzte Draisaitlovi, že hráme proti Calgary," najväčšia hviezda nemeckého výberu hrá za Edmonton a Calgary je ich hlavným rivalom.
Draisaitl sa vie na tieto derby zápasy vždy dobre naladiť. Navyše, jediný hráč z mužstva Calgary Flames na olympijských hrách je Slovák Martin Pospíšil.
Česko je ôsme, hneď pred svojím najbližším súperom z Dánska.
Posledné tri priečky v rebríčku obsadili mužstvá, ktoré skončili vo svojich skupinách na štvrtom mieste - Lotyšsko, Francúzsko a Taliansko.
ZOH 2026 - Program osemfinále
| Playoff | Osemfinále
| Playoff | Osemfinále
| Playoff | Osemfinále
| Playoff | Osemfinále
Zimná olympiáda Miláno 2026
