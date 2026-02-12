Olympiáda Miláno 2026: Lyžiarky čaká super-G, štartuje Jančová aj Ledecká (minúta po minúte)

Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 6.
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
Zo súťažného dňa, vo štvrtok 12. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.
Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 6 na ZOH 2026 v Miláne.
Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)
8:10 Talianski curleri zdolali obhajcov titulu
Reprezentanti domáceho Talianska úspešne vstúpili do súťaže mužov v curlingu na ZOH 2026.
V Cortine d'Ampezzo vyhrali v prvom kole nad obhajcami titulu Švédmi tesne 7:6. Kanada zdolala Nemecko 7:6 po extra ende a Česi vo svojej olympijskej premiére podľahli USA 7:8.
Do semifinále postúpia prvé štyri tímy z desaťčlennej tabuľky.
7:55 Lyžiarky čaká super-G
Slovenskú lyžiarku Rebeku Jančovú dnes čaká prvý štart na olympiáde, dvadsaťdvaročná pretekárka sa predstaví v super-G so štartovým číslom 40.
Preteky otvorí s jednotkou Švajčiarka Malorie Blancová, líderka disciplíny zo Svetového pohára Talianka Sofia Goggiová vyštartuje s deviatkou, ešte pred ňou príde na rad Česká univerzálka Ester Ledecká.
V pretekoch bude chýbať Mikaela Shiffrinová, či dlhodobo zranená obhajkyňa zlata Lara Gutová-Behramiová. Na štart postaví celkovo 43 lyžiarok.
7:00 Program Slovákov na dnes
Slovenské zjazdárky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová sa predstavia od 11:30 v Super-G.
Následne od 13:00 sa postaví na štart aj bežkyňa na lyžiach Mária Danielová, ktorá zabojuje v disciplíne 10 km voľne s intervalovým štartom.
Kompletný program Slovákov na ZOH 2026
7:00 Program ZOH
Šiesty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.
Hokejový turnaj pokračuje zápasmi v skupine A - Švajčiarsko - Francúzsko a Česko - Kanada, v skupine B sa stretne reprezentácia Lotyšska s USA a Nemecko vyzve Dánsko.
O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, sánkovaní, šortreku, snoubordingu a rýchlokorčuľovaní.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara