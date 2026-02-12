    12.02.2026 06:00
    Deň 6
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
    Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
    Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové číslo
    Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
    Handicap zo zranenia nebol vidieť, vraví expert. Jazda splnila účel a Vlhová ešte pridá
    Olympiáda Miláno 2026: Lyžiarky čaká super-G, štartuje Jančová aj Ledecká (minúta po minúte)

    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová.
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|12. feb 2026 o 07:00 (aktualizované 12. feb 2026 o 08:10)
    Olympijské hry minúta po minúte (live). Sledujte s nami online zimnú olympiádu z dňa 6 (12.2.2026) v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo pokračujú súťažným dňom číslo 6.

    Zo súťažného dňa, vo štvrtok 12. februára, vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho z olympiády v Miláne a Cortine na jednom mieste.

    Sledujte s nami minútu po minúte z dňa 6 na ZOH 2026 v Miláne.

    Olympiáda Miláno 2026: Sledujte olympijské hry minútu po minúte (online)

    8:10 Talianski curleri zdolali obhajcov titulu

    Reprezentanti domáceho Talianska úspešne vstúpili do súťaže mužov v curlingu na ZOH 2026.

    V Cortine d'Ampezzo vyhrali v prvom kole nad obhajcami titulu Švédmi tesne 7:6. Kanada zdolala Nemecko 7:6 po extra ende a Česi vo svojej olympijskej premiére podľahli USA 7:8.

    Do semifinále postúpia prvé štyri tímy z desaťčlennej tabuľky.

    7:55 Lyžiarky čaká super-G

    Slovenskú lyžiarku Rebeku Jančovú dnes čaká prvý štart na olympiáde, dvadsaťdvaročná pretekárka sa predstaví v super-G so štartovým číslom 40.

    Preteky otvorí s jednotkou Švajčiarka Malorie Blancová, líderka disciplíny zo Svetového pohára Talianka Sofia Goggiová vyštartuje s deviatkou, ešte pred ňou príde na rad Česká univerzálka Ester Ledecká.

    V pretekoch bude chýbať Mikaela Shiffrinová, či dlhodobo zranená obhajkyňa zlata Lara Gutová-Behramiová. Na štart postaví celkovo 43 lyžiarok.

    7:00 Program Slovákov na dnes

    Slovenské zjazdárky Rebeka Jančová a Katarína Šrobová sa predstavia od 11:30 v Super-G.

    Následne od 13:00 sa postaví na štart aj bežkyňa na lyžiach Mária Danielová, ktorá zabojuje v disciplíne 10 km voľne s intervalovým štartom.

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    7:00 Program ZOH

    Šiesty súťažný deň na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine d'Ampezzo prinesie opäť množstvo súbojov o cenné kovy.

    Hokejový turnaj pokračuje zápasmi v skupine A - Švajčiarsko - Francúzsko a Česko - Kanada, v skupine B sa stretne reprezentácia Lotyšska s USA a Nemecko vyzve Dánsko.

    O medaily sa bude bojovať v zjazdovom lyžovaní, behu na lyžiach, akrobatickom lyžovaní, sánkovaní, šortreku, snoubordingu a rýchlokorčuľovaní.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    ONLINE: Zjazdové lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)
    dnes 08:30
    ONLINE: Zjazdové lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)
Sledujte s nami ONLINE prenos zo super-G žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 08:30
    Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
    dnes 08:24
    VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadku
Vyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
    dnes 08:24
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    ONLINE: Zjazdové lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)
    dnes 08:30
