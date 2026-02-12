Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránky

Hokejový turnaj mužov na zimných olympijských hrách sa začal bravúrnou výhrou Slovenska nad Fínskom. Favorit bol jasný, no predpoklady na papieri sa zrútili ako domček z karát.
Teraz čaká hokejistov spod Tatier druhé stretnutie, v ktorom vyzvú Talianov. Pred začiatkom ZOH boli hodnoty na triumf domácich od 16,80 až do rovných 21. U Slovákov to mala byť jasná výhra so základným kurzom od 1,07 do 1,09. Vyrovnaný stav po 60 minútach mal hodnotu 9,20 až 10,50.
Aktuálna ponuka stávkových kancelárií Fortuna, Niké a Tipsport sa príliš na tento zápas nezmenila. Stále je favorit jasný a hokejisti spod Tatier by si mali pripísať druhé víťazstvo na turnaji.
Aktuálne je na Slovákov o čosi vyšší kurz a to od 1,13 do 1,15 za výhru po 60 minútach. Ak by sa stretnutie skončilo remízou, tak tam sú hodnoty 8,73 až rovných 12.
Ak by zvíťazilo Taliansko, šlo by o prekvapenie s číslom od 14 do rovných 15. Tu sa teda kurzy znížili od počiatočných pred začiatkom ZOH.
Podľa bývalého skvelého útočníka Ladislava Nagyho "treba jednoznačne vyhrať, nepodceniť ich, hrať svoju hru a tlačiť sa do bránky". Takýto recept na triumf vidí dvojnásobný medailista z majstrovstiev sveta z rokov 2002 (zlato) a 2003 (bronz).
Taliani však vytrápili tím plný hráčov z NHL - Švédsko. Domáci viedli, dokázali aj vyrovnať na 2:2, no napokon inkasovali ešte trikrát a prehrali 2:5.
Rovnako ako Slovákom Samuel Hlavaj, tak aj hokejistom z Apeninského polostrova skvelo zachytal brankár Damian Clara, ktorý však v 47. minúte musel nútene striedať pre zranenie. Je otázne, či sa postaví medzi tri žrde v najbližšom zápase.
VIDEO: Podcast Hokejový BOSS
Program Slovenska na hokejovom turnaji na ZOH 2026
Tabuľka skupiny C
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara