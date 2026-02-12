Slováci sú po výhre nad Fínskom v dobrej pozícii. Čo rozhoduje o priamom postupe do štvrťfinále?

Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšlo úvodné vystúpenie na zimných olympijských hrách 2026 v Taliansku.
V stredajšom popoludňajšom zápase základnej B-skupiny zverenci tréner Vladimíra Országha zdolali obhajcov zlata Fínov 4:1.
Slováci si tak výrazne pomohli v boji o priamy postup do štvrťfinále.
Pozrite si, ako funguje formát olympijského hokejového turnaja, koľko tímov postúpi a aký je systém play-off.
Formát olympijského hokejového turnaja
Na olympijskom turnaji hrá 12 reprezentačných výberov, ktoré sú rozdelené do troch štvorčlenných skupín – A, B a C. Každý tím odohrá v základnej časti tri zápasy, systémom každý s každým.
Rozdelenie tímov do skupín vychádzalo z rebríčka IIHF z roku 2023.
Na olympiáde platí rovnaký bodovací model ako na majstrovstvách sveta - 3 body za víťazstvo v riadnom hracom čase, 2 body za víťazstvo po predĺžení alebo nájazdoch, 1 bod za prehru po predĺžení alebo nájazdoch a 0 bodov za prehru v riadnom hracom čase.
Po skončení skupinovej fázy nasleduje vyraďovacia časť, pričom do play-off postúpia všetky tímy, no nie všetky priamo do štvrťfinále.
Kto ide priamo do štvrťfinále?
Po zápasoch v skupinách sa vytvorí spoločná tabuľka všetkých 12 tímov. Kritéria sú nasledovné. Víťazi skupín obsadia prvé až tretie miesto. Druhý tímy v skupinách štvrté až šieste miesto, tretie tímy siedme až deviate a poslední zo skupín desiate až dvanáste - podľa zisku bodov a skóre.
Priamy postup do štvrťfinále si zabezpečia traja víťazi skupín a jeden najlepší tím z druhých miest.
O celkovom poradí v skupine rozhodujú tieto kritéria v tomto poradí:
- vyššie umiestnenie v skupine
- vyšší počet bodov
- lepšie skóre
- vyšší počet strelených gólov
- lepšie postavenie v rebríčku IIHF 2020
Zvyšných osem tímov sa stretne v play-off o štvrťfinále. Dvojice sa tvoria podľa celkového poradia:
- 5. tím – 12. tím
- 6. tím - 11. tím
- 7. tím - 10. tím
- 8. tím - 9. tím
Víťazi týchto stretnutí doplnia štvoricu priamo postupujúcich tímov vo štvrťfinále.
Porazení budú klasifikovaní na 9. až 12. mieste podľa poradia po skupinovej fáze.
Ako sa tvorí pavúk play-off?
Po osemfinále sa zostaví klasický štvrťfinálový pavúk, pričom sa opäť zohľadňuje celkové poradie v tabuľke všetkých 12 tímov po skupinovej fáze.
Štvrťfinálové dvojice sa vytvoria pomocou tohto kľúča: Najlepší tím po základnej fáze sa stretne s najhoršie postaveným štvrťfinalistom, druhý najlepší proti druhému najhoršiemu a tak ďalej.
V semifinále sa stretne najvyššie nasadený tím s najnižšie nasadeným a druhý najvyššie nasadený s tretím podľa celkového poradia po skupinách.
Víťazi semifinále si zahrajú finále o zlato, porazení nastúpia v zápase o bronz.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
