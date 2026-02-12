Slováci sú po výhre nad Fínskom v dobrej pozícii. Čo rozhoduje o priamom postupe do štvrťfinále?

    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    ZOH Hokej 2026
    11.02.2026, Skupina B
    4 - 1
    1:0, 0:1, 3:0
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku.
    Tréner Vladimír Országh rozdáva pokyny slovenským hokejistom v zápase proti Fínsku.
    Juraj Slafkovský (Slovensko) sa teší so spoluhráčmi z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko
    Brankár Samuel Hlavaj v zápase proti Fínsku na ZOH 2026 v Miláne.
    Juraj Slafkovský korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Slovenskí hokejisti ďakujú divákom po výhre 4:1 nad Fínskom. (Autor: TASR)
    12. feb 2026 o 14:50
    Pozrite si, ako funguje formát olympijského hokejového turnaja, koľko tímov postúpi a aký je systém play-off.

    Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšlo úvodné vystúpenie na zimných olympijských hrách 2026 v Taliansku.

    V stredajšom popoludňajšom zápase základnej B-skupiny zverenci tréner Vladimíra Országha zdolali obhajcov zlata Fínov 4:1.

    Slováci si tak výrazne pomohli v boji o priamy postup do štvrťfinále.

    Formát olympijského hokejového turnaja

    Na olympijskom turnaji hrá 12 reprezentačných výberov, ktoré sú rozdelené do troch štvorčlenných skupín – A, B a C. Každý tím odohrá v základnej časti tri zápasy, systémom každý s každým.

    Rozdelenie tímov do skupín vychádzalo z rebríčka IIHF z roku 2023.

    Na olympiáde platí rovnaký bodovací model ako na majstrovstvách sveta - 3 body za víťazstvo v riadnom hracom čase, 2 body za víťazstvo po predĺžení alebo nájazdoch, 1 bod za prehru po predĺžení alebo nájazdoch a 0 bodov za prehru v riadnom hracom čase.

    Po skončení skupinovej fázy nasleduje vyraďovacia časť, pričom do play-off postúpia všetky tímy, no nie všetky priamo do štvrťfinále.

    Kto ide priamo do štvrťfinále?

    Po zápasoch v skupinách sa vytvorí spoločná tabuľka všetkých 12 tímov. Kritéria sú nasledovné. Víťazi skupín obsadia prvé až tretie miesto. Druhý tímy v skupinách štvrté až šieste miesto, tretie tímy siedme až deviate a poslední zo skupín desiate až dvanáste - podľa zisku bodov a skóre.

    Priamy postup do štvrťfinále si zabezpečia traja víťazi skupín a jeden najlepší tím z druhých miest.

    O celkovom poradí v skupine rozhodujú tieto kritéria v tomto poradí:

    • vyššie umiestnenie v skupine
    • vyšší počet bodov
    • lepšie skóre
    • vyšší počet strelených gólov
    • lepšie postavenie v rebríčku IIHF 2020

    Zvyšných osem tímov sa stretne v play-off o štvrťfinále. Dvojice sa tvoria podľa celkového poradia:

    • 5. tím – 12. tím
    • 6. tím - 11. tím
    • 7. tím - 10. tím
    • 8. tím - 9. tím

    Víťazi týchto stretnutí doplnia štvoricu priamo postupujúcich tímov vo štvrťfinále.

    Porazení budú klasifikovaní na 9. až 12. mieste podľa poradia po skupinovej fáze.

    Ako sa tvorí pavúk play-off?

    Po osemfinále sa zostaví klasický štvrťfinálový pavúk, pričom sa opäť zohľadňuje celkové poradie v tabuľke všetkých 12 tímov po skupinovej fáze.

    Štvrťfinálové dvojice sa vytvoria pomocou tohto kľúča: Najlepší tím po základnej fáze sa stretne s najhoršie postaveným štvrťfinalistom, druhý najlepší proti druhému najhoršiemu a tak ďalej.

    V semifinále sa stretne najvyššie nasadený tím s najnižšie nasadeným a druhý najvyššie nasadený s tretím podľa celkového poradia po skupinách.

    Víťazi semifinále si zahrajú finále o zlato, porazení nastúpia v zápase o bronz.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    0
    5:2
    3
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    1
    1
    0
    0
    0
    4:1
    3
    3
    TalianskoTalianskoITA
    1
    0
    0
    0
    1
    2:5
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:4
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    dnes 14:50
    Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj sa tešia z výhry 4:1 po zápase Slovensko - Fínsko.
    Adam Ružička dáva gól do prázdnej brány Fínska.
    Šimon Nemec korčuľuje s pukom počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Šimon Nemec, Dalibor Dvorský, Juraj Slafkovský, Martin Marinčin, Peter Čerešňák, kapitán Tomáš Tatar, Lukáš Cingel a Martin Fehérváry sa tešia.
    Juraj Slafkovský.
    Juraj Slafkovský strieľa gól do siete Fínska na ZOH 2026.
    Slovenský brankár Samuel Hlavaj v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Juraj Slafkovský oslavuje gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól v zápase Slovensko - Fínsko na ZOH 2026.
    Slovenský útočník Juraj Slafkovský oslavuje gól proti Fínsku.
    Tomáš Tatar (vľavo), Michal Ivan (uprostred), Adam Ružička (druhý zľava) sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (druhý sprava) počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko.
    Momentka zo zápasu Slovensko - Fínsko z MS 2025.
    Zámorskí reportéri David Amber (vľavo) a Elliotte Friedman (vpravo) počas finále play-off NHL. rozhovor
    Pavol Regenda po tréningu Slovenska pred štartom hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne. rozhovor
    Roope Hintz v drese Fínska.
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    Na snímke slovenský hokejista Juraj Slafkovský sa rozcvičuje na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 11. februára 2026. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - šport - zima - zimná - olympiáda - ZOH26 - zimné - olympijské - hry - hokej - B - skupina - slovaciká
    Slovenskí hokejisti počas tréningu na ZOH 2026.
    dnes 14:50
