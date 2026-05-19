Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár

Slovenskí hokejisti prvýkrát na MS v hokeji 2026 nebodovali na plno. Slovincov zdolali 5:4 až po nájazdoch aj napriek tomu, že v zápase viedli 1:0, 2:1 aj 4:2.
Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH svojich zverencov za prvé dve tretiny pochváli. Dva body sa mu však mália.
„Počas zápasu sme to mali zvládnuť lepšie a ten bod nám môže chýbať,“ hodnotil tréner.
V rozhovore prezradil aj to, ako vyberali hráčov na nájazdy a prečo pri tom piatom padla voľba na Filipa Mešára.
Ako hodnotíte zápas proti Slovinsku?
Dve tretiny sme hrali výborný hokej. Tam sme mali odskočiť na väčší rozdiel. Samozrejme, zbytočné fauly, ktoré sme spravili, dávali Slovincom stále šancu zostať v hre a oni to v tretej tretine nakoniec využili. Nemali čo stratiť, zvýšili obrátky, my sme trochu znervózneli a jednoducho nás vytrestali.
Čím to podľa vás bolo? Chceli ste viac brániť alebo chalanom došli sily v tretej tretine?
Brániť sme nechceli, chceli sme hrať stále rovnako. Slovinci hrali veľmi podobne ako proti Čechom. Dve tretiny sa držali zubami-nechtami, pritom to pokojne mohlo byť o štyri či päť gólov. Potom však vycítili šancu, všetko hodili do útoku a napadalo im to tam. Samozrejme, frustrácia je na našej strane, pretože dnes sme určite jeden bod stratili, ale víťazstvo sa vždy počíta.
Aký bude teraz váš odkaz smerom k tímu? Bude to skôr pochvala za víťazstvo, alebo kritika za to, že ste stratili cenný bod?
Za prvé dve tretiny musíme chalanov pochváliť, pretože hrali veľmi dobre. Už sme si k tomu niečo povedali a zajtra máme rozbor, kde si ukážeme ďalšie veci. Dá sa povedať, že Slovincov sme dve tretiny prakticky nepúšťali do tlaku. Prvé dve tretiny nemali nič, v tretej tretine mali možno nejaké náznaky šancí, ale taký je hokej.
To isté spravili aj Čechom. My sme dnes získali ten extra bod navyše, Česi ho stratili. Ale počas zápasu sme to mali zvládnuť lepšie a ten bod nám môže chýbať. Na druhej strane, víťazstvo je víťazstvo. Máme všetko vo vlastných rukách, nemusíme sa na nikoho spoliehať. Teraz sa musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na Dánov.
Čomu pripisujete tú nedisciplínu? Bolo tam príliš veľa faulov.
Ťažko povedať. Väčšinou tie fauly pramenili z prehnanej snahy. Nebol tam žiadny zákerný faul, za ktorý by sme chalanov nejako karhali, ale určite tam boli fauly, ktorým sa dalo vyhnúť. Musíme sa z toho poučiť, pretože nás čakajú Dáni, ktorí majú veľmi kvalitné a skúsené mužstvo. Navyše im prišli ďalší hráči, ktorí dominovali vo fínskej či švédskej lige, takže nás nečaká nič ľahké.
Musí sa mladý tím lepšie naučiť kedy napádať a zase kedy trochu povoliť, aby ušetrili sily?
Určite áno. Nemyslím si však, že by sme tam nejako výrazne prepadávali. To nie. Boli tam možno dve-tri situácie, keď sme si mali viac zakričať a lepšie komunikovať, aby sme zaplnili priestory, ktoré boli zrazu opustené. Ale ako hovorím, Slovinci toho veľa nemali. Dá sa však povedať, že vydolovali veľmi dôležitý bod a my si to pozrieme na videu a zajtra vyhodnotíme.
Filip Mešár strelil svoj prvý gól na šampionáte a potom rozhodol aj v nájazdoch. Pôsobí veľmi sebavedomo. Aký máte z neho pocit?