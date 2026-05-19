    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    4 - 5
    1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1
    Sam. nájazdy, 1:3
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko.
    Zbytočné fauly nechali Slovincov v hre. Országh vysvetlil, prečo na posledný nájazd išiel Mešár
    Filip Mešár sa raduje z víťazného gólu v sieti Slovinska na MS v hokeji 2026.
    Boli sme nervózni, priznal Mešár. Výhru nad Slovinskom si bude dlho pamätať
    Brankár Adam Gajan inkasuje gól v zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
    Valábik hneď písal hráčovi, pred koncom cítil problém. Gáboríka naštval zbytočný faul
    Filip Mešár rozhodujúci gól počas samostatných nájazdov v zápase Slovinsko - Slovensko. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|20. máj 2026 o 00:20
    Frustrácia je na našej strane, vravel po výhre nad Slovinskom 5:4 po nájazdoch tréner Vladimír Országh.

    Slovenskí hokejisti prvýkrát na MS v hokeji 2026 nebodovali na plno. Slovincov zdolali 5:4 až po nájazdoch aj napriek tomu, že v zápase viedli 1:0, 2:1 aj 4:2. 

    Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH svojich zverencov za prvé dve tretiny pochváli. Dva body sa mu však mália.

    „Počas zápasu sme to mali zvládnuť lepšie a ten bod nám môže chýbať,“ hodnotil tréner.

    V rozhovore prezradil aj to, ako vyberali hráčov na nájazdy a prečo pri tom piatom padla voľba na Filipa Mešára.

    Ako hodnotíte zápas proti Slovinsku?

    Dve tretiny sme hrali výborný hokej. Tam sme mali odskočiť na väčší rozdiel. Samozrejme, zbytočné fauly, ktoré sme spravili, dávali Slovincom stále šancu zostať v hre a oni to v tretej tretine nakoniec využili. Nemali čo stratiť, zvýšili obrátky, my sme trochu znervózneli a jednoducho nás vytrestali.

    Čím to podľa vás bolo? Chceli ste viac brániť alebo chalanom došli sily v tretej tretine?

    Brániť sme nechceli, chceli sme hrať stále rovnako. Slovinci hrali veľmi podobne ako proti Čechom. Dve tretiny sa držali zubami-nechtami, pritom to pokojne mohlo byť o štyri či päť gólov. Potom však vycítili šancu, všetko hodili do útoku a napadalo im to tam. Samozrejme, frustrácia je na našej strane, pretože dnes sme určite jeden bod stratili, ale víťazstvo sa vždy počíta.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
Na snímke vľavo Adam Liška (Slovensko) sa teší z úvodného gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) inkasuje prvý gól, prizerá sa kapitán Marek Hrivík (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
Na snímke sprava brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól, raduje sa strelec gólu Ken Ograjenšek (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
Na snímke Martin Faško-Rudáš (Slovensko) sa teší z gólu počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
Slovakia's Mislav Rosandic, left, scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Slovenia's Ken Ograjensek in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Chromiak celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, and Slovenia's Aleksandar Magovac in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Blaz Gregorc in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Miha Bericic in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke sprava Jan Goličič, Rok Tičar a Anže Kuralt sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 4:4 počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól na 4:4, prizerajú sa sprava Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Luka Maver (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke striedačka Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Adam Sýkora, Martin Chromiak a Samuel Kňažko (všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke spredu Martin Pospíšil (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke František Gajdoš (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zhora Kristián Pospíšil (Slovensko) a Anže Kuralt (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovenia's Rok Ticar celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Asko-Rudas scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg scores past Slovakia's goaltender Adam Gajan during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg, left, and Slovakia's Kristian Pospisil during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Filip Mesar, center, celebrates scoring with teammates during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    Aký bude teraz váš odkaz smerom k tímu? Bude to skôr pochvala za víťazstvo, alebo kritika za to, že ste stratili cenný bod?

    Za prvé dve tretiny musíme chalanov pochváliť, pretože hrali veľmi dobre. Už sme si k tomu niečo povedali a zajtra máme rozbor, kde si ukážeme ďalšie veci. Dá sa povedať, že Slovincov sme dve tretiny prakticky nepúšťali do tlaku. Prvé dve tretiny nemali nič, v tretej tretine mali možno nejaké náznaky šancí, ale taký je hokej.

    To isté spravili aj Čechom. My sme dnes získali ten extra bod navyše, Česi ho stratili. Ale počas zápasu sme to mali zvládnuť lepšie a ten bod nám môže chýbať. Na druhej strane, víťazstvo je víťazstvo. Máme všetko vo vlastných rukách, nemusíme sa na nikoho spoliehať. Teraz sa musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na Dánov.

    Čomu pripisujete tú nedisciplínu? Bolo tam príliš veľa faulov.

    Ťažko povedať. Väčšinou tie fauly pramenili z prehnanej snahy. Nebol tam žiadny zákerný faul, za ktorý by sme chalanov nejako karhali, ale určite tam boli fauly, ktorým sa dalo vyhnúť. Musíme sa z toho poučiť, pretože nás čakajú Dáni, ktorí majú veľmi kvalitné a skúsené mužstvo. Navyše im prišli ďalší hráči, ktorí dominovali vo fínskej či švédskej lige, takže nás nečaká nič ľahké.

    Musí sa mladý tím lepšie naučiť kedy napádať a zase kedy trochu povoliť, aby ušetrili sily?

    Určite áno. Nemyslím si však, že by sme tam nejako výrazne prepadávali. To nie. Boli tam možno dve-tri situácie, keď sme si mali viac zakričať a lepšie komunikovať, aby sme zaplnili priestory, ktoré boli zrazu opustené. Ale ako hovorím, Slovinci toho veľa nemali. Dá sa však povedať, že vydolovali veľmi dôležitý bod a my si to pozrieme na videu a zajtra vyhodnotíme.

    Filip Mešár strelil svoj prvý gól na šampionáte a potom rozhodol aj v nájazdoch. Pôsobí veľmi sebavedomo. Aký máte z neho pocit?

