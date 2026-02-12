ONLINE: Zjazdové lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová dnes ide super-G na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Mladá Slovenka si na náročnej zjazdovke odbije premiéru pod piatimi kruhmi.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Zjazdové lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Zjazdové lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Rebeka Jančová, super-G, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Alpské lyžovanie 2025/2026
12.02.2026 o 11:30
Ženy - SuperG
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Olympijských pretekov žien v Super G.
Zlato v Super G v Pekingu získala Lara Gutová-Behramiová, no tá kvôli zraneniu na tejto olympiáde neštartuje. Ani bronzová Michelle Gisinová svoju medailu kvôli zraneniu neobháji. Svoju medailu sa, ale pokúsi obhájiť Mirjam Puchnerová, ktorá brala v Pekingu striebro.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:30.
