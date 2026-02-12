12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič so svojou prilbou.
Prezident Pavel označil vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé: Išlo o vyjadrenie rešpektu
Ladislav Nagy.
Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránky
Za tridsať eur na Malinina. Vypredaná hala videla skok, ktorý v Miláne na súťaži ešte neukázal

Ilia Malinin na tréningu na ZOH v Miláne.
Ilia Malinin na tréningu na ZOH v Miláne. (Autor: Reuters)
Titanilla Bőd|12. feb 2026 o 21:13
Nechýbalo ani povestné salto.

Pre športových fanúšikov z hokejovej krajiny je to možno zvláštne, ale na olympiáde v Miláne sú najdrahšie lístky na krasokorčuľovanie.

Na ženský hokej sa dali kúpiť lístky už za pár desiatok eur, na zápasy mužského turnaja za 190.

V porovnaní s tým najlacnejšie lístky na všetky disciplíny krasokorčuľovania stáli 450 eur (na krátke programy) a 650 eur (na voľné jazdy). Drvivá väčšina z nich sa predala ešte pred rokom, prakticky v tie dni, keď bol spustený predaj vstupeniek.

Pár týždňov pred začiatkom olympiády však organizátori dali do predaja aj lístky na tri tréningové dni. Za tridsať eur vidieť Malinina? No nekúp to!

Majstri sveta napínali svaly

Keďže táto možnosť prišla celkom nečakane, v hale Forum di Milano sa zišlo obecenstvo v zaujímavom zložení. Okrem fanúšikov krasokorčuľovania z celého sveta prišlo aj veľa domácich priaznivcov, ktorí o tomto športe až tak veľa nevedia, no chceli zažiť olympiádu za veľmi výhodnú cenu. Lístky sa veľmi rýchlo minuli.

Milánska hala Forum má kapacitu 12 tisíc divákov, na tréningy sú však otvorené iba tribúny na jednej strane, približne asi tretina kapacity.

Vo štvrtok mali tréning na hlavnej ľadovej ploche športové dvojice a po nich muži.

Súťaž športových dvojíc je na programe až v nedeľu a v pondelok a tak veľa pretekárov sa pripravuje ešte doma alebo na sústredení. Do dejiska hier prídu až tesne pred súťažou.

Z devätnástich športových dvojíc sa na tréningu zúčastnilo iba osem. Z prvej rozjazdky neprišiel nikto, v druhej skupine boli tri páry, medzi nimi aj obe talianske dvojice, v tretej dva, vo štvrtej jeden a v poslednej zase dva.

Práve v poslednej skupine trénovali aj úradujúci majstri sveta, Japonci Riku Miurová a Rjuiči Kihara.

Tí mali zo zaplneného hľadiska zjavne radosť a divákom predviedli skvelý výkon aj šou. Kým väčšina pretekárov na tréningoch neodjazdí svoju jazdu v celku a keď hrá ich hudba, tak si skôr precvičia neskokové prvky, teda piruety či krokovku, japonská dvojica odjazdila celý krátky program aj so všetkými prvkami.

Keď za obrovských ovácií skončili, Kihara teatrálne napínal svaly a Miurová sa viackrát v úžase poklonila smerom k tribúnam. Mohutný potlesk a nadšený vreskot neutíchal.

Predvídať pohyb ostatných

Potom už prišli na rad muži, pre ktorých to bol predposledný tréning pred piatkovou voľnou jazdou.

Tréning mužov na veľkých krasokorčuliarskych podujatiach je ozajstný zážitok. So štvorákmi sa to len tak hemží a ľad často iskrí aj počas krokových pasáží.

Ako vlastne vyzerá tréning na pretekoch? Pretekári sú rozdelení do skupín. Na ľade môžu byť naraz maximálne šiesti sólisti, štyri športové dvojice alebo päť tanečných párov. Tréning trvá 30 alebo 40 minút.

Kým ešte pretekári nemajú vyžrebované štartové čísla, do skupín sú zaradené podľa krajín.

Po vyžrebovaní krátkeho programu a potom aj pred voľnými jazdami (kde sa štartuje v obrátenom poradí podľa výsledkov) určuje jednotlivé rozjazdky (skupiny) štartové poradie.

Pretekári aj na tréningu majú k dispozícii šesťminútovú rozjazdku a potom postupne púšťajú hudbu všetkým korčuliarov v danej skupine, aj tým, ktorí sa nedostavia na tréning.

Nepísaným pravidlom je, že tomu, ktorému práve hrajú hudbu, sa ostatní musia uhýbať. V zásade však pretekári musia neustále sledovať, čo sa deje na ľade a predvídať aj pohyb ostatných.

Olympijský víťaz z roku 2002 Alexej Jagudin pred rokmi v jednom rozhovore práve týmto obhajoval, že za volantom občas prekročí povolenú rýchlosť: vraj ak niekto zvládne krasokorčuliarsky tréning na najvyšších podujatiach, kde musí intenzívne vnímať svoje okolie vo všetkých smeroch a popritom predvádzať náročné prvky, tak bežná dopravná premávka mu nerobí žiadny problém.

Kolízie sú na tréningoch veľmi zriedkavé, avšak často sa stáva, že korčuliarovi niekto nechtiac vojde do cesty a tak nevie skočiť.

Malinin začal zľahka

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara je po krátkom programe na priebežnom 20. mieste a v piatkových voľných jazdách sa predstaví v prvej rozjazdke.

Vo štvrtok mal solídny tréning, skočil aj štvoritý tulup, hoci diváci si v jeho skupine viac všímali šoumena z Mexika Donovana Carilla.

V ďalšej rozjazdke dostal najväčšie ovácie Matteo Rizzo, domáci hrdina tímovej súťaže.

Mnohí pritom jedným okom na telefóne sledovali aj ženský super-G, v ktorom triumfovala domáca Federica Brignoneová.

Počas predposlednej rozjazdky sa v hľadisku objavilo viacero ukrajinských vlajok pre Kyryla Marsaka. Paradoxom bolo, že v tejto skupine bol aj Rus Petr Gumennik, ktorý súťaží pod neutrálnou vlajkou.

Medzitým sa pri zábradlí na uzavretej tribúne už rozcvičoval sám boh štvorákov, Ilia Malinin.

Americký fenomén má už z Milána jedno zlato z tímovej súťaže, ale zatiaľ nepredviedol svoj maximálny výkon a nepokúsil sa ani o štvoritý axel.

Malinin začal tréning zľahka, v prvej polovici neskákal vôbec. Potom skočil dvojitý axel, postupne všetky trojité skoky a v poslednej desaťminútovke to roztočil so štvoritými skokmi.

Súperi sa fotili spolu

Malinin má v repertoári šialené kombinácie typu štvoritý salchow, trojitý axel alebo štvoritý lutz, trojitý flip a ako prvý na svete skočil štvoritý axel.

V Miláne ho však zatiaľ v súťaži nepredviedol a podľa tréningových zápiskov renomovaného novinára Jackieho Wonga ho dosiaľ veľmi neskúšal ani na tréningu.

Približne štyri tisícky divákov si však prišli na svoje. Malinin na konci štvrtkového tréningu vytiahol z klobúka aj štvoritý axel.

Pri prvom pokuse nebol ideálny výjazd, na druhýkrát z toho bola „vrana“ (keď pretekár nezarotuje a je z toho iba jednoduchý alebo dvojitý skok), no tretí pokus vyšiel na výbornú.

V samom závere skočil ešte aj salto – a diváci boli vo vytržení.

Najkrajší moment tréningu však nebol žiadny skok, ani iný náročný prvok. Keď dokončil tréning aj Malininov jediný reálny vyzývateľ, Juma Kagijama, americký pretekár mu športovo zatlieskal a spravili si spoločnú fotku.

Najprv ich odfotil Malininov otec a tréner Roman Skorniakov, potom sa otočili aj do kamery Caroliny Kostnerovej, ktorá trénuje Kagijamu.

Bola to krásna ukážka vzájomného rešpektu dvoch výnimočných pretekárov.

