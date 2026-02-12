    12.02.2026 06:00
    Deň 6
    Miláno a Cortina 2026
    Live
    Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
    Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
    Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
    Aké detaily si všímal expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
    ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.
    ONLINE: Super-G žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)
    Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 6Súvisiace

    Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a Hagaru

    Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
    Uprostred prezident SR Peter Pellegrini (Autor: TASR)
    TASR|12. feb 2026 o 10:44
    ShareTweet10

    Navštívi aj olympijskú dedinu či Slovenský dom.

    Prezident SR Peter Pellegrini podporí počas nasledujúcich troch dní slovenských športovcov na XXV. Zimných olympijských hrách.

    Osobne si v Miláne pozrie zápasy hokejovej reprezentácie proti Taliansku a Švédsku, v piatkových večerných voľných jazdách bude držať palce krasokorčuliarovi Adamovi Hagarovi. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.

    Počas prvého dňa návštevy ho vo štvrtok čaká prehliadka olympijskej dediny priamo v Miláne, kde je ubytovaná najväčšia časť športovcov, trénerov a členov výprav počas olympijských hier.

    Pozrie si aj priestory, kde aktuálne sídli Slovenský olympijský a športový výbor. Na stretnutí budú prítomní aj zástupcovia slovenských olympionikov.

    Prvý večer v Miláne ukončí návštevou Slovenského olympijského domu, kde je pripravený reprezentačný večer spojený s kultúrnymi vystúpeniami slovenských umelcov ako aj projekciou priamych prenosov zo športovísk.

    „V piatok 13. februára sa Peter Pellegrini zúčastní na hokejovom zápase slovenskej reprezentácie proti domácemu Taliansku a na súťaži krasokorčuliarov vo voľných jazdách, kde bude delegácia SR držať palce Adamovi Hagarovi.

    Opätovne navštívi Slovenský olympijský dom, v ktorom sa bude konať Slovensko-taliansky deň spojený s ukážkami našej ľudovej kultúry, filmovej produkcie či skvelej gastronómie.

    Prezident SR sa do Slovenského olympijského domu vráti aj počas posledného dňa jeho návštevy Talianska, aby sa stretol s ďalšími slovenskými športovcami. Svojou prítomnosťou podporí opäť hokejistov počas ich posledného zápasu v základnej skupine proti Švédsku.

    Do vlasti sa vráti v sobotu 14. februára vo večerných hodinách. V nedeľu 15. februára prezident SR prijme v Prezidentskom paláci ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marca Rubia,“ uviedla Kancelária prezidenta SR v tlačovej správe.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
    Nemáme sa za čo hanbiť, hovoria sánkari po premiére. Na Slovensku majú len trenažér
    dnes 11:57
    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
    dnes 11:57
    Nemáme sa za čo hanbiť, hovoria sánkari po premiére. Na Slovensku majú len trenažérJuniorskí vicemajstri sveta dúfali v umiestnenie v najlepšej desiatke.
    dnes 11:57
    Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč
    dnes 09:31|20
    Ukrajinec neposlúchol ani prezidentku MOV. Z olympiády bol diskvalifikovanýChcel nosiť prilbu s fotografiami obetí vojny na Ukrajine.
    dnes 09:31|20
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
    st 23:55
    Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové čísloPozrite si štartové čísla super-G žien na ZOH 2026.
    st 23:55
    Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
    dnes 10:44|10
    Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a HagaruNavštívi aj olympijskú dedinu či Slovenský dom.
    dnes 10:44|10
    ONLINE: Mária Danielová dnes ide 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    dnes 10:00
    ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    dnes 10:00
    Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
    dnes 08:24
    VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadkuVyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
    dnes 08:24
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
    Nemáme sa za čo hanbiť, hovoria sánkari po premiére. Na Slovensku majú len trenažér
    dnes 11:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a Hagaru