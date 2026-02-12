Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a Hagaru

Prezident SR Peter Pellegrini podporí počas nasledujúcich troch dní slovenských športovcov na XXV. Zimných olympijských hrách.
Osobne si v Miláne pozrie zápasy hokejovej reprezentácie proti Taliansku a Švédsku, v piatkových večerných voľných jazdách bude držať palce krasokorčuliarovi Adamovi Hagarovi. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Počas prvého dňa návštevy ho vo štvrtok čaká prehliadka olympijskej dediny priamo v Miláne, kde je ubytovaná najväčšia časť športovcov, trénerov a členov výprav počas olympijských hier.
Pozrie si aj priestory, kde aktuálne sídli Slovenský olympijský a športový výbor. Na stretnutí budú prítomní aj zástupcovia slovenských olympionikov.
Prvý večer v Miláne ukončí návštevou Slovenského olympijského domu, kde je pripravený reprezentačný večer spojený s kultúrnymi vystúpeniami slovenských umelcov ako aj projekciou priamych prenosov zo športovísk.
„V piatok 13. februára sa Peter Pellegrini zúčastní na hokejovom zápase slovenskej reprezentácie proti domácemu Taliansku a na súťaži krasokorčuliarov vo voľných jazdách, kde bude delegácia SR držať palce Adamovi Hagarovi.
Opätovne navštívi Slovenský olympijský dom, v ktorom sa bude konať Slovensko-taliansky deň spojený s ukážkami našej ľudovej kultúry, filmovej produkcie či skvelej gastronómie.
Prezident SR sa do Slovenského olympijského domu vráti aj počas posledného dňa jeho návštevy Talianska, aby sa stretol s ďalšími slovenskými športovcami. Svojou prítomnosťou podporí opäť hokejistov počas ich posledného zápasu v základnej skupine proti Švédsku.
Do vlasti sa vráti v sobotu 14. februára vo večerných hodinách. V nedeľu 15. februára prezident SR prijme v Prezidentskom paláci ministra zahraničných vecí Spojených štátov amerických Marca Rubia,“ uviedla Kancelária prezidenta SR v tlačovej správe.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara