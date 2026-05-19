Valábik hneď písal hráčovi, pred koncom cítil problém. Gáboríka naštval zbytočný faul

Tretia výhra, no s prívlastkom najvydretejšia. Slovenskí hokejisti opäť zdolali na scéne majstrovstiev sveta reprezentantov Slovinska, no iba za dva body.
Kým pred ôsmimi rokmi na ZOH v Pjongčangu podľahli tomuto súperovi po nájazdoch, tentokrát ho v tejto disciplíne zdolali vďaka úspešnými strelám Olivera Okuliara, Kristiána Pospíšila a Filipa Mešára.
Vďaka víťazstvu 5:4 sn sa Slováci posunuli v tabuľke B-skupiny na druhé miesto a až čas ukáže, či im "stratený bod" bude chýbať.
Ďalší skvelý pas Rosandiča
Hneď úvod zápasu priniesol hektické momenty. Prvú šancu síce mali Slovinci, no v druhej minúte si otvoril strelecky účet na turnaji Adam Liška.
Rodák z Bratislavy sa presadil z tesnej blízkosti, keď mu stačilo správne nastaviť hokejku. Podobne, ako pri góle Mareka Hrivíka proti Taliansku, sa úžasnou asistenciou blysol obranca Mislav Rosandič.
"To si robíš srandu? Pozrite si, akú prihrávku znova Mislav vymyslel. Celý čas mal hlavu hore a krásne pomýlil obrancu. Idem mu rovno napísať: Rosa, ty si šéf, wau," komentoval Boris Valábik na JOJ play.
V relácii Play-On spolu s Mariánom Gáboríkom následne sledovali nevyužitú slovenskú presilovku 5 proti 3 a tiež rovnakú situáciu v prospech súpera.
Najmä zákrok Patrika Kocha považoval víťaz Stanleyho pohára z roku 2014 za veľmi zbytočný a utrúsil k tomu aj vulgárnu poznámku.
Slovinci presilovku využili, no napokon predsa len odchádzali do šatní s tesným mankom, keďže na 2:1 upravil pohotovou strelou Martin Chromiak. "Konečne mu to tam padlo," tešil sa Gáborík.
Slovinci trestali vylúčenia
Jednogólový rozdiel zostal v platnosti aj po druhej 20-minútovke, hoci v štatistike striel na bránku dominovali Slováci pomerom 30:13.
Druhá tretina vyšla najmä Filipovi Mešárovi. Draftový výber Montrealu Canadiens najskôr strelil gól na 3:2 a následne bol na začiatku úspešnej akcie, ktorú v presilovke zakončil Martin Faško-Rudáš.
"Som rád, že tu môžem byť, turnaj si užívam. Mal som šance už aj predtým, takže ma teší, že mi to konečne padlo," povedal Mešár počas prestávky.