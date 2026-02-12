Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla

Ester Ledecká nedokončila po páde na olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo preteky super-G a rovnako ako na snouborde jej nevyšiel útok na medailu ani na lyžiach.
Senzačná šampiónka super-G na predminulých hrách v Pchjongčchangu išla agresívnu jazdu, no v záverečnej pasáži chybovala.
Po páde sa zdvihla, odišla na lyžiach do cieľa a avizovala, že je v poriadku.
Tridsaťročná Ledecká odštartovala do svojich jediných lyžiarskych pretekov na hrách v Taliansku ako ôsma v poradí.
Pred ňou do cieľa nedošli ďalšie tri súperky vrátane nemeckej favoritky Emmy Eicherovej. Po českej reprezentantke vypadla aj domáca hviezda Sofia Goggiová.
Fotogaléria zo super-G žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
