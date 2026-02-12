12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všímal expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla
Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla

Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
Fotogaléria (31)
Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026 (Autor: TASR/AP)
ČTK|12. feb 2026 o 12:19
Po páde sa zdvihla a avizovala, že je v poriadku.

Ester Ledecká nedokončila po páde na olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo preteky super-G a rovnako ako na snouborde jej nevyšiel útok na medailu ani na lyžiach.

Senzačná šampiónka super-G na predminulých hrách v Pchjongčchangu išla agresívnu jazdu, no v záverečnej pasáži chybovala.

Po páde sa zdvihla, odišla na lyžiach do cieľa a avizovala, že je v poriadku.

Tridsaťročná Ledecká odštartovala do svojich jediných lyžiarskych pretekov na hrách v Taliansku ako ôsma v poradí.

Pred ňou do cieľa nedošli ďalšie tri súperky vrátane nemeckej favoritky Emmy Eicherovej. Po českej reprezentantke vypadla aj domáca hviezda Sofia Goggiová.

Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Na snímke americká lyžiarka Keely Cashmanová na svahu počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Na snímke diváci fandia americkej lyžiarke Mary Bobockovej počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
