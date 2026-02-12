Obhajcovia zlata s druhou prehrou. Šancu dostal najstarší reprezentant USA v histórii

Reprezentanti Veľkej Británie si na turnaji mužov v curlingu na ZOH 2026 pripísali druhé víťazstvo. V repríze finále spred štyroch rokov zdolali Švédov 6:3.
Obhajcovia zlata Švédi majú na konte už druhú prehru, keď nestačili ani na domácich Talianov a po druhom hracom dni sú nečakane na dne tabuľky.
Vo veku 54 rokov absolvoval americký curler Rich Ruohonen premiéru na zimných olympijských hrách. Pri prehre 3:8 so Švajčiarskom v Cortine d'Ampezzo dostal za rozhodnutého stavu príležitosť ako náhradník a stal sa najstarším reprezentantom USA v histórii zimných olympiád.
„Bol to pre mňa úžasný okamih, aj keď sme prehrávali. Nemôžem uveriť, že sa mi splnil sen. Bola tam moja rodina, kričali a povzbudzovali,“ povedal dojatý Ruohonen agentúre Reuters. „Bolo by lepšie ísť tam, keby sme viedli 8:2. Ale vážim si, že mi chalani dali šancu,“ uviedol.
Právnik z Minnesoty prekonal krasokorčuliara Josepha Savagea, ktorý mal 52 rokov, keď štartoval na hrách v Lake Placid v roku 1932. Ruohonen sa dočkal po 38 rokoch.
„Snažil som sa dostať na olympiádu v roku 1988, keď tam bol curling ako ukážkový šport. Za posledných 25 rokov mi olympiáda mnohokrát tesne ušla, naposledy pred štyrmi rokmi. Mnohokrát som mal zlomené srdce,“ zveril sa Ruohonen.
Podľa skipa Dannyho Caspera príchod Ruohonena do zápasu americký tím povzbudil. „Nebola to od nás žiadna láskavosť. Zaslúžil si to,“ uviedol o 30 rokov mladší hráč.
Turnaj v Cortine d'Ampezzo má desať účastníkov. Do semifinále postúpia prvé štyri tímy po základnej časti.
ZOH26 - curling - muži základná skupina
Nórsko - Nemecko 4:5
USA - Švajčiarsko 3:8
Veľká Británia - Švédsko 6:3
