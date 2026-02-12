Na toto nie sú zvyknutí. Českí hokejisti utrpeli od kanadských hviezd zahanbujúcu porážku

Hokej na ZOH 2026 - skupina A
Česko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Góly: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley)
Rozhodcovia: M. Holm (Švéd.), McCauley - Cherrey (obaja Kan.), Briganti (USA), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 11.451
Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Kundrátek - Nečas, Hertl, Pastrňák - Kaše, Kämpf, Palát - Tomášek, Sedlák, Červenka - Stránský, Faksa, Kubalík - Flek
Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Morrissey, Dougthy, Harley, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Suzuki, MacKinnon, Hagel - Stone, Crosby, Marner - Reinhart, Horvat, Marchand - Bennett
Hokejisti Kanady zvíťazili v zápase skupiny A na hokejovom turnaji na ZOH 2026 nad Českom jednoznačne 5:0.
Duel mali herne pod kontrolou a hoci sa aj Česi viackrát dostali k sľubným šanciam, favorizovaný zámorský tím dokázal hernú prevahu potvrdiť aj gólmi. Brankár Jordan Binnington si udržal čisté konto.
Oba tímy nastúpia na ďalší zápas už v piatok 13. februára. Čechov čaká od 16.40 h súboj s Francúzom, Kanaďania budú hrať o 21.10 h proti Švajčiarsku.
Tabuľka skupiny A
Priebeh zápasu Česko - Kanada na ZOH 2026
I. tretina:
Kanaďania sa od úvodu snažili o ofenzívu, no dlho sa im nedarilo prekonať brankára Dostála. Ten podržal svoj tím aj počas oslabenia po vylúčení Sedláka.
Česi hrozili najmä brejkmi a na pozore sa musel mať aj kanadský brankár Binnington. Favorit išiel do vedenia gólom „do šatne,“ o ktorý sa postaral Celebrini, keď tečoval strelu Makara - 1:0.
VIDEO: Víťazný gól Celebriniho
II. tretina:
Česi sa naďalej snažili držať krok so súperom, no ten sa prezentoval sebavedomým výkonom a snažil sa hrať čo najviac s pukom.
V 27. minúte pridal druhý gól Kanady Stone, ktorý zužitkoval prihrávku Marnera.
Zámorský tím definitívne rozhodol o svojom víťazstve tretím gólom, o ktorý sa po prihrávke Marchanda a úniku postaral Horvat - 3:0.
III. tretina:
Kanaďania mali hru pod kontrolou, úspešne čelili ofenzívnym snahám Česka a v 48. minúte potrestali vylúčenie Kubalíka.
Spoluprácu ofenzívnych hviezd zakončil zblízka MacKinnon po prihrávkach McDavida a Crosbyho - 0:4.
V 54. minúte sa do streleckej listiny zapísal aj Suzuki, ktorý zblízka jemne tečoval puk od McDavida - 0:5.
