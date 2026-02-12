    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina A
    0 - 5
    0:1, 0:2, 0:2
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Na toto nie sú zvyknutí. Českí hokejisti utrpeli od kanadských hviezd zahanbujúcu porážku

    Kanaďan Macklin Celebrini oslavuje gól proti Česku.
    Fotogaléria (31)
    Kanaďan Macklin Celebrini oslavuje gól proti Česku. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. feb 2026 o 19:03
    Hokejisti Kanady zdolali v zápase skupiny A na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Česka. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina A

    Česko - Kanada 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

    Góly: 20. Celebrini (Makar, McDavid), 27. Stone (Marner, Crosby), 38. Horvat (Marchand, Harley), 48. MacKinnon (McDavid, Crosby), 54. Suzuki (McDavid, Harley)

    Rozhodcovia: M. Holm (Švéd.), McCauley - Cherrey (obaja Kan.), Briganti (USA), vylúčení: 2:1 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.451

    Česko: Dostál - Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Kundrátek - Nečas, Hertl, Pastrňák - Kaše, Kämpf, Palát - Tomášek, Sedlák, Červenka - Stránský, Faksa, Kubalík - Flek

    Kanada: Binnington - Makar, Toews, Parayko, Morrissey, Dougthy, Harley, Theodore - Wilson, McDavid, Celebrini - Suzuki, MacKinnon, Hagel - Stone, Crosby, Marner - Reinhart, Horvat, Marchand - Bennett

    Hokejisti Kanady zvíťazili v zápase skupiny A na hokejovom turnaji na ZOH 2026 nad Českom jednoznačne 5:0.

    Duel mali herne pod kontrolou a hoci sa aj Česi viackrát dostali k sľubným šanciam, favorizovaný zámorský tím dokázal hernú prevahu potvrdiť aj gólmi. Brankár Jordan Binnington si udržal čisté konto.

    Oba tímy nastúpia na ďalší zápas už v piatok 13. februára. Čechov čaká od 16.40 h súboj s Francúzom, Kanaďania budú hrať o 21.10 h proti Švajčiarsku.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Kanada na hokejovom turnaji ZOH 2026
    Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Brandon Hagel a Čech Radko Gudas počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    Kanaďan Devon Toewsr a Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.
    31 fotografií
    Kanaďan Nathan MacKinnon a Čech Michal Kempný počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Pastrnak počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Brankár Kanady Jordan Binnington počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Nathan MacKinnon a Čech Michal Kempný počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne. Macklin Celebrini strieľa gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Macklin Celebrini oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech Radko Gudas a Kanaďan Brandon Hagel počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Mark Stone oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech David Spacek a Kanaďan Mitch Marner počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanaďan Nathan MacKinnon počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Čech Ondrej Kase a Kanaďan Mitch Marner počas zápasu základnej skupiny A Česko - Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Mitch Marner (vpravo) a hráč Česka David Špaček (uprostred) bojujú o puk v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Bo Horvat (uprostred) sa teší so spoluhráčmi z tretieho gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Bo Horvat (vľavo) počas súboja v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Mark Stone sa teší so spoluhráčmi na striedačke z druhého gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Český brankár Lukáš Dostál, ktorého prekonáva kanadský hokejista Nick Suzuki (10) v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadskí hokejisti Nathan MacKinnon (29) a Connor McDavid (97) sa tešia z gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.Kanadský hokejista Nathan MacKinnon sa teší z gólu v zápase základnej A-skupiny Česko – Kanada na zimných olympijských hrách v Miláne.

    Tabuľka skupiny A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:0
    3
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    1
    0
    0
    0
    4:0
    3
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    1
    0
    0
    0
    1
    0:4
    0
    4
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    0
    1
    0:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Česko - Kanada na ZOH 2026

    I. tretina:

    Kanaďania sa od úvodu snažili o ofenzívu, no dlho sa im nedarilo prekonať brankára Dostála. Ten podržal svoj tím aj počas oslabenia po vylúčení Sedláka.

    Česi hrozili najmä brejkmi a na pozore sa musel mať aj kanadský brankár Binnington. Favorit išiel do vedenia gólom „do šatne,“ o ktorý sa postaral Celebrini, keď tečoval strelu Makara - 1:0.

    VIDEO: Víťazný gól Celebriniho

    II. tretina:

    Česi sa naďalej snažili držať krok so súperom, no ten sa prezentoval sebavedomým výkonom a snažil sa hrať čo najviac s pukom.

    V 27. minúte pridal druhý gól Kanady Stone, ktorý zužitkoval prihrávku Marnera.

    Zámorský tím definitívne rozhodol o svojom víťazstve tretím gólom, o ktorý sa po prihrávke Marchanda a úniku postaral Horvat - 3:0.

    III. tretina:

    Kanaďania mali hru pod kontrolou, úspešne čelili ofenzívnym snahám Česka a v 48. minúte potrestali vylúčenie Kubalíka.

    Spoluprácu ofenzívnych hviezd zakončil zblízka MacKinnon po prihrávkach McDavida a Crosbyho - 0:4.

    V 54. minúte sa do streleckej listiny zapísal aj Suzuki, ktorý zblízka jemne tečoval puk od McDavida - 0:5.

    Program Česka na hokejovom turnaji ZOH 2026

    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    0 - 5
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 16:40
    | Skupina A
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

