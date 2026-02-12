Brankára chytali kŕče, ale proti Slovákom je fit. Polovica hráčov sa narodila mimo Talianska

Ak je Slovensko v nejakom zápase olympijského turnaja favorit, je to tento.
Taliansko je na papieri najslabší z dvanástich účastníkov hokejového turnaja ZOH 2026.
Domáci výber je jediný, ktorý nemá žiadneho hráča z NHL. Na olympijských hrách je spolu s Francúzskom takisto jediným mužstvom, ktoré nemalo ani jedného hráča so skúsenosťami s olympijskými hrami.
Ani Talianov však neradno podceniť. Pred domácim publikom budú bojovať zubami-nechtami.
V druhom súboji v základnej skupine sa tieto mužstvá stretnú v piatok o 12:10.
Slováci svoj prvý duel s Fínskom senzačne vyhrali 4:1, Taliani po dobrom boji nestačili na Švédov 2:5.
Vyhrávali 1:0 a v polovici stretnutia držali stav vyrovnaný 2:2. Nakoniec po bojovnom výkone proti top favoritovi padli.
Podobným spôsobom sa budú chcieť prezentovať aj proti Slovensku.
„Na papieri je duel so Slovenskom najmenej náročný, ale misky váh sú aj tak jednoznačne naklonené v prospech slovenského tímu,“ povedal pre Sportnet taliansky novinár Daniele Amadasi.
„Šance sú nízke a bude to veľmi náročný zápas, ale stretnutie proti Slovensku prináša zrejme jedinú možnosť na bodový zisk v skupine.“
Zázrak ide cez brankára
Najzvučnejším a najzaujímavejším hráčom talianskeho výberu je brankár Damian Clara. Najmladší hráč mužstva je jediný, ktorý patrí nejakému tímu NHL.
To, že je najväčšia hviezda tímu a najdôležitejší hráč Talianska, ukázal už v prvom stretnutí proti Švédsku. Po 46 minútach mal na konte 46 zákrokov, tri inkasované góly a domáce mužstvo držal v hre.
Chválili ho aj spoluhráči. "Náš gólman odchytal famózny zápas," povedal útočník Diego Kostner.
"Udržal nás v stretnutí. Ale to je pre nás jediná cesta, aby sme mali šancu vyhrať - akceptovať, že musíme predovšetkým mimoriadne dobre brániť. Samozrejme, že nás Švédi veľa prestrieľali a mali aj viac šancí, ale to je jediný spôsob, ako my môžeme hrať. A dnes sme si viedli v tomto ohľade vážne dobre, "dodal Kostner.
Clara sa v tretej tretine zranil a zápas sa pre neho skončil. Na posledných 13 a pol minút ho nahradil Davide Fadani.
Najprv to vyzeralo, že Clara má problémy s kolenom, ale na konci zápasu prišla dobrá správa. Trpel iba kŕčmi a svalovou únavou. To znamená, že brankárska jednotka by mala byť k dispozícii proti Slovákom.
21-ročného rodáka z mesta Brunico draftoval v roku 2023 v druhom kole Anaheim. Ak by sa raz dostal do NHL, je šanca, že by ho trénoval Slovák. Hlavným koučom brankárov v mužstve Ducks je Peter Budaj.
Talentovaný Clara pôsobí momentálne vo švédskej najvyššej súťaži, kde chytá za Brynäs. Za národný výber chytal už v nižších kategóriách MS.
Taliansko či výber celého sveta?
Taliani majú na turnaji najnižší aj najľahší tím. Mužstvo tvorí viacero naturalizovaných hráčov.
Osem z nich sa narodilo v Kanade, dvaja v USA, jeden vo Veľkej Británii a jeden vo Švédsku.
Zvyšní trinásti sa narodili v Taliansku. Dvojité občianstvo však má až 15 z 25 hráčov výberu.
Viacerí z nich sa stali Talianmi aj s vidinou toho, že si zahrajú na zimnej olympiáde proti najväčším svetovým hviezdam. Väčšina z nich pôsobí v kluboch na Apeninskom polostrove a preto sa rozhodli vydať touto cestou.
Taliani v tíme nemajú žiadneho hráča, ktorý niekedy v minulosti nastupoval v NHL. Majú však siedmich hokejistov, ktorí odohrali v AHL dohromady 573 duelov.
Sila môže byť v zohratosti
Zaujímavým menom v defenzíve Talianska je Phil Pietroniro. Rodák z Montrealu hrá v českej najvyššej súťaži a v minulosti pôsobil aj na Slovensku, kde odohral dve sezóny za Duklu Trenčín.
Najproduktívnejším Talianom v aktuálnej sezóne je Matt Bradley. Ďalší rodák z Kanady hrá za Bolzano v ICEHL, kde má 40 bodov po 41 dueloch. Práve on by mohol byť ofenzívnym lídrom mužstva.
Ak niečo mužstvu môže fungovať, je to jeho chémia. Až 15 hráčov pôsobí v nadnárodnej ICEHL, kde hrajú aj dva najlepšie talianske kluby. Práve tie sú najväčším hubom hokejistov smerom do reprezentácie.
Osem olympionikov hrá za Bolzano, šesť za Pustertal. Túto súťaž zastupuje aj Alex Petan, ktorý oblieka dres slovinskej Olimpije Ľubľana.
Sila mužstva tak môže byť v zohratosti. Súperi, proti ktorým nastúpia, nemajú také množstvo hráčov koncentrované v dvoch tímoch.
Vedie ich ten najpovolanejší
Taliansko má na turnaji jedného z najskúsenejších trénerov spomedzi všetkých mužstiev. Fín Jukka Jalonen pôsobil dlhé obdobie na lavičke svojho národného tímu.
S Fínskom dosiahol mnoho veľkých úspechov. Je olympijským víťazom z Pekingu, trojnásobným majstrom sveta a k tomu má aj bronz z OH a striebro a bronz navyše z MS. Zlato získal aj s fínskym tímom do 20 rokov.
Práve tento skúsený kormidelník dostal novú náročnú výzvu – viesť talianske hokejové mužstvo.
Hneď vo svojej prvej sezóne ho doviedol naspäť do elitnej kategórie MS. Pred olympijským turnajom povedal, že môžu prekvapiť, ak budú hrať ako tím.
„Bol by som rád, keby mal tréner Jalonen pravdu, ale pochybujem o tom, že Taliansko nejak výraznejšie prekvapí,“ reagoval na slová trénera novinár Amadasi.
Taliani však prekvapili už v prvom zápase proti "trom korunkám".
Domáce mužstvo má viacero spôsobov, akými môže zaskočiť výber trénera Országha. Bezchybná hra v obrannom pásme, zohratosť, či to, že sa brankár „postaví na hlavu“.
"Do každého zápasu nastúpime tak, aby sme každému súperovi dali jasne najavo, že proti nám bude ťažké hrať. Ak využijeme naše kvality a schopnosti premeniť príležitosti, budeme odmenení," hovoril tréner Jukka Jalonen.
