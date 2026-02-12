Snoubordkros patril Rakúšanom, Hämmerle obhájil zlatú medailu

Snoubording na ZOH 2026
Výsledky - snoubordkros mužov:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Alessandro Hämmerle
Rakúsko
2.
Elion Grondin
Kanada
3.
Jakob Dusek
Rakúsko
4.
Aidan Chollet
Jonas Chollet
5.
Loan Bozzolo
Taliansko
6.
Jonas Chollet
Francúzsko
Rakúšan Alessandro Hämmerle sa stal na zimných olympijských hrách 2026 šampiónom v disciplíne snoubordkros a obhájil tak najcennejší kov zo ZOH 2022 z Pekingu.
Vo veľkom finále triumfoval v dramatickom rozuzlení pred Kanaďanom Eliotom Grondinom a Rakúšanom Jakobom Dusekom.
„Je to niečo úplne neskutočné, ráno som nad týmto ani nemyslel. Choroba mi zobrala toľko síl, že som nevedel, ako vôbec nájdem energiu. Keď som nastupoval na finále, tak som cítil, ako mi stúpa adrenalín.
Energiu som vložil do správnych miest a nemôžem uveriť, že to opäť vyšlo. Finále bolo skutočným bojom. Ani sa nedá opísať, aká to je pre mňa odmena. Teraz, keď mi visí medaila na krku, tak tomu celému verím ešte menej, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi,“ vyjadril sa Hämmerle pre skiaustria.at.
Do bojov o medaily sa dostali hlavní kandidáti - Hämmerle, Grondin a Chollet, dopĺňal ich prekvapivo Rakúšan Jakob Dosek.
Chollet mal dlhší čas nasmerované k pódiovému umiestneniu, ale Dosek sa opätovne postaral o dobrý finiš a vybojoval si bronz. Prvé dve priečky napokon zostali v tesnej koncovke totožné s finále zo ZOH 2022.
Držiteľ bronzu z Pekingu domáci Omar Visintin vypadol už osemfinále, do bojov o medaily sa neprebojoval ani jeden z najrýchlejších v nasadzovacej jazde Nemec Leon Ulbricht.
Vo veľkom finále sa napokon neuskutočnil ani bratský súboj Cholletovcov, Jonas prehral v semifinálovom fotofiniši s Dusekom.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara