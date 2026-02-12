12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Ukrajinský športovci počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
Olympijský výbor zakázal ďalšiemu Ukrajincovi motivačný citát. Toto nie je propaganda, povedal
Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
Snoubordkros patril Rakúšanom, Hämmerle obhájil zlatú medailu

Rakúšan Alessandro Hämmerle
Rakúšan Alessandro Hämmerle (Autor: TASR/AP)
TASR|12. feb 2026 o 15:24
Druhý Rakúšan získal bronz.

Snoubording na ZOH 2026

Výsledky - snoubordkros mužov:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Alessandro Hämmerle

Rakúsko

2.

Elion Grondin

Kanada

3.

Jakob Dusek

Rakúsko

4.

Aidan Chollet

Jonas Chollet

5.

Loan Bozzolo

Taliansko

6.

Jonas Chollet

Francúzsko

Rakúšan Alessandro Hämmerle sa stal na zimných olympijských hrách 2026 šampiónom v disciplíne snoubordkros a obhájil tak najcennejší kov zo ZOH 2022 z Pekingu.

Vo veľkom finále triumfoval v dramatickom rozuzlení pred Kanaďanom Eliotom Grondinom a Rakúšanom Jakobom Dusekom.

„Je to niečo úplne neskutočné, ráno som nad týmto ani nemyslel. Choroba mi zobrala toľko síl, že som nevedel, ako vôbec nájdem energiu. Keď som nastupoval na finále, tak som cítil, ako mi stúpa adrenalín.

Energiu som vložil do správnych miest a nemôžem uveriť, že to opäť vyšlo. Finále bolo skutočným bojom. Ani sa nedá opísať, aká to je pre mňa odmena. Teraz, keď mi visí medaila na krku, tak tomu celému verím ešte menej, ako tomu bolo pred štyrmi rokmi,“ vyjadril sa Hämmerle pre skiaustria.at. 

Do bojov o medaily sa dostali hlavní kandidáti - Hämmerle, Grondin a Chollet, dopĺňal ich prekvapivo Rakúšan Jakob Dosek.

Chollet mal dlhší čas nasmerované k pódiovému umiestneniu, ale Dosek sa opätovne postaral o dobrý finiš a vybojoval si bronz. Prvé dve priečky napokon zostali v tesnej koncovke totožné s finále zo ZOH 2022.

Držiteľ bronzu z Pekingu domáci Omar Visintin vypadol už osemfinále, do bojov o medaily sa neprebojoval ani jeden z najrýchlejších v nasadzovacej jazde Nemec Leon Ulbricht.

Vo veľkom finále sa napokon neuskutočnil ani bratský súboj Cholletovcov, Jonas prehral v semifinálovom fotofiniši s Dusekom.

