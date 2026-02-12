Sedemnásťročná Kórejčanka prekvapila v premiére. Zdolala doterajšiu suverénku

Snoubording na ZOH 2026
Výsledky - ženy - U-rampa:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Čoi Ka-on
Kórejská republika
90,25 b
2.
Chloe Kimová
USA
88,00 b
3.
Micuki Onová
Japonsko
85,00 b
4.
Sara Šimizuová
Japonsko
84,00 b
5.
Rise Kudová
Japonsko
81,75 b
6.
Süe-tchung Cchaj
Čína
80,75 b
Kórejská snoubordistka Čoi Ka-on sa stala na zimných olympijských hrách 2026 prekvapujúcou víťazkou na U-rampe.
Sedemnásťročná Kórejčanka prekvapila vo svojej premiére doterajšiu suverénku tejto disciplíny Američanku Chloe Kimovú, ktorá mierila za ziskom tretieho zlata na ZOH, ale napokon skončila na druhej pozícii. Bronz si vybojovala Japonka Micuki Onová.
Pre 17-ročnú Kórejčanku je to najvýznamnejší úspech v kariére, v aktuálnom ročníku získala tri prvenstvá v rámci Svetového pohára a je priebežnou líderkou tejto disciplíny.
Kimová sa mohla stať len historicky druhou snoubordistkou s troma zlatými medailami na ZOH, čím by dorovnala zápis svojho krajana a legendy tohto športu Shauna Whitea.
Od prvého kola poznačili medailové boje v Livigno Snow Parku početné pády pretekárok. Celkom rýchlo sa vyformovali potenciálne kandidátky na medaily, Onová získala za svoju jazdu v úvode známku 85,00.
Obhajkyňa zlata Kimová neponechala nič na náhodu a hneď v prvom kole stanovila maximum - 88,00 bodu.
Všetko už smerovalo ku korunovácii Američanky, ale Ka-on, ktorá nedokončila úvodné dve jazdy, si na záver pripravila najlepšiu kombináciu večera a so ziskom 90,25 bodu oslavovala pri svojej premiére zisk najcennejšieho kovu.
