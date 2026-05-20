    Deň 5 na MS: Slováci nepokazili zaujímavú štatistiku, Maďari vyhrali ako nikdy predtým

    Kristián Pospíšil a Anže Kuralt v zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Miroslav Kováčik|20. máj 2026 o 07:20
    Sumár 5. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Tri zápasy, deväť bodov a výhodná pozícia v boji o postup do štvrťfinále. Pred 5. dňom MS v hokeji na takúto bilanciu pomýšľali Slovensko s Rakúskom, no napokon ju dosiahol len jeden tím. A nie ten slovenský.

    Kým zverenci Vladimíra Országha si plný bodový zisk nechali ujsť pomedzi prsty, Rakúšania svoju stopercentnú bilanciu zveľadili triumfom nad Lotyšskom 3:1.

    "Akoby sme žili náš sen. Máme skvelý tím a výbornú tímovú chémiu," povedal v rozhovore pre IIHF rakúsky obranca Paul Stapelfeldt.

    Prvýkrát od roku 1999

    Rakúsko máva na svetových šampionátoch skromnejšie ciele. Tým základným je udržať sa v A-kategórii, k čomu boli kľúčové výhry nad Britmi a Maďarmi.

    Ďalším cieľom bolo dosiahnuť tri víťazstvá, no pokiaľ ich Rakúšania majú už po troch zápasoch, logicky sa spomína aj štvrťfinále. 

    Vlani si ho zahrali po dlhých 31 rokov a teraz sú blízko tomu, aby nadviazali na svoj predošlý úspech. "Sme nesmierne šťastní. Toto by od nás nikto nečakal," hovorí kapitán tímu Peter Schneider.

    Výnimočnosť výkonov rakúskych hokejistov dopĺňa fakt, že tri víťazstvá po 60 minútach dosiahli na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1999. 

    Základným pilierom triumfu nad Lotyšmi bol brankár Atte Tolvanen, ktorý zneškodnil 25 z 26 striel súpera. Clemens Unterweger ho prirovnal k múru. 

    Ak je niečo, čo vystihuje tím švajčiarskeho trénera Rogera Badera, tak je to súdržnosť. Hráči odvádzajú maximum a bojujú jeden za druhého. 

    "Keď ich sledujem, naskakuje mi husia koža. Všetci sú oddaní nášmu hernému plánu, či už pri práci s pukom alebo bez neho," povedal Bader.

    Naopak, Lotyšom nevyšla snaha revanšovať sa za vlaňajšiu prehru 1:6 a hoci v dôležitom dueli zdolali Nemcov, o štvrťfinále budú musieť zabojovať.

    Nagy sa chopil svojej šance

    Pohľad na tabuľku A-skupiny je po troch zápasoch každého tímu veľmi zaujímavý. Asi len málokto by tipoval, že na úkor Američanov, Nemcov či Lotyšov budú postupové štvrté miesto držať reprezentanti Maďarska

    Na túto priečku sa vyhupli mimoriadne dôležitým víťazstvom nad Veľkou Britániou 5:0, vďaka ktorému majú veľkú šancu udržať sa medzi elitou. V A-kategórii takýmto vysokým skóre nikdy nevyhrali. 

    Filip Mešár
    Filip Mešár
    Mladý Slovák bol mužom zápasu. Po dráme so Slovinskom dostal najlepšiu známku
    dnes 10:00
