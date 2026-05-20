Deň 5 na MS: Slováci nepokazili zaujímavú štatistiku, Maďari vyhrali ako nikdy predtým

Tri zápasy, deväť bodov a výhodná pozícia v boji o postup do štvrťfinále. Pred 5. dňom MS v hokeji na takúto bilanciu pomýšľali Slovensko s Rakúskom, no napokon ju dosiahol len jeden tím. A nie ten slovenský.
Kým zverenci Vladimíra Országha si plný bodový zisk nechali ujsť pomedzi prsty, Rakúšania svoju stopercentnú bilanciu zveľadili triumfom nad Lotyšskom 3:1.
"Akoby sme žili náš sen. Máme skvelý tím a výbornú tímovú chémiu," povedal v rozhovore pre IIHF rakúsky obranca Paul Stapelfeldt.
Prvýkrát od roku 1999
Rakúsko máva na svetových šampionátoch skromnejšie ciele. Tým základným je udržať sa v A-kategórii, k čomu boli kľúčové výhry nad Britmi a Maďarmi.
Ďalším cieľom bolo dosiahnuť tri víťazstvá, no pokiaľ ich Rakúšania majú už po troch zápasoch, logicky sa spomína aj štvrťfinále.
Vlani si ho zahrali po dlhých 31 rokov a teraz sú blízko tomu, aby nadviazali na svoj predošlý úspech. "Sme nesmierne šťastní. Toto by od nás nikto nečakal," hovorí kapitán tímu Peter Schneider.
Výnimočnosť výkonov rakúskych hokejistov dopĺňa fakt, že tri víťazstvá po 60 minútach dosiahli na svetovom šampionáte prvýkrát od roku 1999.
Základným pilierom triumfu nad Lotyšmi bol brankár Atte Tolvanen, ktorý zneškodnil 25 z 26 striel súpera. Clemens Unterweger ho prirovnal k múru.
Ak je niečo, čo vystihuje tím švajčiarskeho trénera Rogera Badera, tak je to súdržnosť. Hráči odvádzajú maximum a bojujú jeden za druhého.
"Keď ich sledujem, naskakuje mi husia koža. Všetci sú oddaní nášmu hernému plánu, či už pri práci s pukom alebo bez neho," povedal Bader.
Naopak, Lotyšom nevyšla snaha revanšovať sa za vlaňajšiu prehru 1:6 a hoci v dôležitom dueli zdolali Nemcov, o štvrťfinále budú musieť zabojovať.
Nagy sa chopil svojej šance
Pohľad na tabuľku A-skupiny je po troch zápasoch každého tímu veľmi zaujímavý. Asi len málokto by tipoval, že na úkor Američanov, Nemcov či Lotyšov budú postupové štvrté miesto držať reprezentanti Maďarska.
Na túto priečku sa vyhupli mimoriadne dôležitým víťazstvom nad Veľkou Britániou 5:0, vďaka ktorému majú veľkú šancu udržať sa medzi elitou. V A-kategórii takýmto vysokým skóre nikdy nevyhrali.
"Mali sme plán, ktorý sme zrealizovali. Zopárkrát sme sa dostali do ťažkých situácií, ale prežili sme ich a skórovali v dôležitých chvíľach.
Všetci pracovali pre tím a boli disciplinovaní," povedal pre Nemzeti Sport tréner Gergely Majoross, ktorému dali hráči darček k 47. narodeninám.
Dvakrát skóroval István Terbócs, rovnako ako Krisztián Nagy. Druhý menovaný sa pritom dostal na súpisku až po zranení Istvána Bartalisa.
"Nesúhlasil s tým, že sa nedostal do kádra. Keď však dostal šancu, chopil sa jej ako možno nikdy predtým. Stále hovorím, že budujeme tímovú kultúru a jeho prístup je jej dokonalým príkladom," vyzdvihol tréner.
Svoj prvý gól na šampionáte strelil aj 17-ročný Domán Szongoth, ktorý hokejovo napreduje vo Fínsku a má pred sebou sľubnú budúcnosť.
"Je to taký môj adoptívny syn (smiech). Som rád, že strelil svoj prvý gól na MS. Som na neho hrdý a dúfam, že z neho bude prvý hráč NHL z Maďarska," povedal pre IIHF o dvanásť rokov starší Terbócs.
Mešár vedel, čo má urobiť
Vo Fribourgu zaznamenali druhé čisté konto po sebe Nóri, ktorí ešte môžu dýchať na chrbát Slovensku v súboji o postup do vyraďovacej časti.
Tímu Vladimíra Országha chýbalo 31 sekúnd na to, aby mal po troch zápasoch deväť bodov, no proti Slovinsku napokon bral aj výhru 5:4 po nájazdoch.
Pri rovnovážnom počte hráčov na ľade boli Slováci jednoznačne lepším tímom, no súper potrestal ich vylúčenia a napokon zásluhou bývalého hráča Slovana Bratislava Roka Tičara v závere vyrovnal.
"Predviedli sme skvelý výkon. Vieme, že sme outsidermi a že súperi budú mať viac striel, ale zakaždým bojujeme až do konca. Tentokrát mal v nájazdoch viac šťastia súper," povedal Aleksandar Magovac.
Slovenský tím mal na mále, ale nepokazil zaujímavú šampionátovú štatistiku. Po 28 zápasoch naďalej platí, že mužstvo, ktoré strelilo prvý gól doviedlo stretnutie aj do víťazného konca.
"Počas nájazdov som bol trošku nervózny, ale keď som prišiel na ľad s pukom, vedel som presne, čo chcem spraviť. Tento nájazd skúšam často a vychádza mi," povedal Filip Mešár, ktorý spečatil slovenské víťazstvo.
Aj expert Spornetu počas MS v hokeji Tomáš Záborský si myslí, že v ďalšom zápase musia podať Slováci lepší výkon, najmä v tretej tretine.
"Boli sme veľmi pasívni. Neviem či sme sa báli o výsledok alebo tam bol pokyn trénera. Extra bod je však veľmi dôležitý. Pre Dánov bude zápas s nami existenčný, pôjdu na krv," hovorí Záborský.
Tabuľka: Skupina A
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Tabuľka: Skupina B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body