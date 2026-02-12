Sáblíková absolvovala posledné preteky. Najkrajších dvanásť kôl života, povedala

Posledné olympijské preteky rýchlokorčuliarky Martiny Sáblíkovej nedopadli tak, ako si želala, napriek tomu opúšťala ovál v Miláne dojatá. Po chorobe nedokázala bojovať so súperkami o popredné umiestnenie a obsadila 11. priečku.
V rozhovore s novinármi uviedla, že chcela iba doraziť do cieľa a odvďačiť sa fanúšikom za podporu, ktorej sa jej v minulých dňoch dostávalo. Už neplánuje štartovať v pretekoch na 1500 metrov, v ktorom by rada na ľade sprevádzala ako trénerka reprezentačnú kolegyňu a životnú partnerku Nikolu Zdráhalovú.
"Dnes nešlo o nič iné ako prísť do cieľa," vyhlásila Sáblíková, ktorá kvôli chorobe musela zrušiť plánovaný prvý štart v Taliansku na 3000 metrov. "Spočiatku som to skúšala. Nie som človek, ktorý by išiel na štart s tým, že absolvujem kolá za 35 sekúnd.
Vedela som, že idem hlboko nad tým, čo by som mala ísť. A bolo to len o tom mentálne prísť do cieľa, čo bolo strašne ťažké," povedala 38-ročná rýchlokorčuliarka.
Trojnásobnú olympijskú víťazku hnala vpred podpora fanúšikov v hale, kde boli aj viacerí Česi. "Podpora pred štartom aj pri jazde bola neskutočná. V hlave som celý čas mala aj to, čo sa dialo u nás v Česku, keď som nemohla ísť na štart troch kilometrov.
To bolo pre mňa niečo neuveriteľné. Som strašne rada, že som tu mohla byť a pretekať, aj keď to vôbec nedopadlo tak, ako som chcela. Musím ale povedať, že to bolo najťažších a najkrajších dvanásť kôl môjho života, "uviedla dojatá Sáblíková, ktorej sa na tvári pri rozhovore s novinármi objavili aj slzy.
Fanúšikov si užila aj po pretekoch, keď išla čestné kolo a zakývala im. "Je to niečo, na čo nikdy nezabudnem," povedala.
Zverenkyňa trénera Petra Nováka si pre olympiádu vyjazdila štart aj na trati 1500 metrov, miesto ale neplánuje využiť. "Peter chce, aby som išla, ale myslím, že nie.
Samozrejme každý štart na olympiáde je skvelý a niečo, čo som si vždy priala. Ale po tom, čo som si zažila dnes... Myslím si, že to bola tá najkrajšia bodka za olympiádou, ktorú som si mohla želať a ktorú som mohla dostať," dodala.
Navyše, rada by splnila želanie Zdráhalovej. "Možno na pätnástke budem, ale v trošku inej úlohe, "povedala Sáblíková, ktorá si ako prvý český športovec pripísala štart na šiestej zimnej olympiáde.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara