12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové číslo
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Handicap zo zranenia nebol vidieť, vraví expert. Jazda splnila účel a Vlhová ešte pridá
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 6Súvisiace

ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)

ONLINE: Mária Danielová dnes ide 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Mária Danielová dnes ide 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|12. feb 2026 o 10:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.

Slovenská bežkyňa na lyžiach Mária Danielová dnes ide 10 km voľnou technikou na ZOH v Miláne a Cortine 2026.

Danielová sa predstaví v druhej disciplíne na svojich prvých olympijských hrách.

Kde sledovať bežecké lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Bežecké lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Mária Danielová, 10 km voľnou technikou, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)

Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach  2026
12.02.2026 o 13:00
Ženy - 10 km klasicky
Plánovaný
Prenos
Kde hledat favoritky? Určitě mezi Švédkami, kdy hlavně Frida Karlssonová s Ebbou Anderssonovou ukázaly ve skiatlonu skvělou formu a urvaly pro sebe první dvě místa. S otazníkem je forma Jessie Digginsové, Američanka se totiž potýká se zraněním žeber a ještě není ani stoprocentně jisté, jestli do závodu nastoupí. Případná absence Američanky by otevírala možnost k zisku cenného kovu pro další závodnice, a to především pro Norky Wengovou, Simpsonovou-Larsenovou či Astrid Øyre Slindovou, odepisovat ale nemůžeme ani Švédku Mou Ilarovou. Na další umístění mezi elitní desítkou zaútočí Kateřina Janatová, jež si ve skiatlonu dojela pro parádní sedmé místo.
Vládkyní letošní sezony je americká lyžařka Jessie Digginsová, která doposud nasbírala 1 563 bodů, disponuje slušným 223bodovým náskokem na druhou Švédku Mou Ilarovou a má tak skvěle nakročeno k zisku velkého křišťálového glóbu. Českou jedničkou je podle očekávání Kateřina Janatová, jež se v celkovém hodnocení nachází na konci druhé desítky.

Pořadí SP:

1. Jessie Digginsová (USA) 1563 b
2. Moa Ilarová (SWE) 1340 b
3. Maja Dahlqvistová (SWE) 1092 b
4. Teresa Stadloberová (AUT) 811 b
5. Johanna Matintalová (FIN) 810 b
6. Ebba Anderssonová (SWE) 803 b
7. Jasmi Joensuuová (FIN) 791 b
8. Karoline Simpsonová-Larsenová (NOR) 786 b
9. Heidi Wengová (NOR) 774 b
10. Jonna Sundlingová (SWE) 742 b
19. Kateřina Janatová (CZE) 507 b
97. Tereza Beranová (CZE) 47 b
116. Anna Marie Jaklová (CZE) 29 b
118. Barbora Havlíčková (CZE) 27 b
122. Barbora Antošová (CZE) 26 b
155. Anna Milerská (CZE) 3 b
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásné čtvrteční odpoledne. Po dni volna se do olympijského programu vrací běžecké lyžování, společně se podíváme na závod na deset kilometrů žen volně.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a Hagaru
dnes 10:44|6
Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
dnes 10:44|6
Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a HagaruNavštívi aj olympijskú dedinu či Slovenský dom.
dnes 10:44|6
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč
dnes 09:31|17
Ukrajinec neposlúchol ani prezidentku MOV. Z olympiády bol diskvalifikovanýChcel nosiť prilbu s fotografiami obetí vojny na Ukrajine.
dnes 09:31|17
ONLINE: Mária Danielová dnes ide 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 10:00
ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:00
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 08:30
ONLINE: Super-G žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Rebeka Jančová)Sledujte s nami ONLINE prenos zo super-G žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:30
Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
dnes 08:24
VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadkuVyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
dnes 08:24
Beh na lyžiach

Beh na lyžiach

Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a Hagaru
dnes 10:44|6
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Beh na lyžiach»ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)