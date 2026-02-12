ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)

Slovenská bežkyňa na lyžiach Mária Danielová dnes ide 10 km voľnou technikou na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Danielová sa predstaví v druhej disciplíne na svojich prvých olympijských hrách.
Kde sledovať bežecké lyžovanie na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Bežecké lyžovanie na ZOH 2026 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Bežecké lyžovanie žien (ZOH Miláno a Cortina 2026, Mária Danielová, 10 km voľnou technikou, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Beh na lyžiach 2026
12.02.2026 o 13:00
Ženy - 10 km klasicky
Plánovaný
Prenos
Kde hledat favoritky? Určitě mezi Švédkami, kdy hlavně Frida Karlssonová s Ebbou Anderssonovou ukázaly ve skiatlonu skvělou formu a urvaly pro sebe první dvě místa. S otazníkem je forma Jessie Digginsové, Američanka se totiž potýká se zraněním žeber a ještě není ani stoprocentně jisté, jestli do závodu nastoupí. Případná absence Američanky by otevírala možnost k zisku cenného kovu pro další závodnice, a to především pro Norky Wengovou, Simpsonovou-Larsenovou či Astrid Øyre Slindovou, odepisovat ale nemůžeme ani Švédku Mou Ilarovou. Na další umístění mezi elitní desítkou zaútočí Kateřina Janatová, jež si ve skiatlonu dojela pro parádní sedmé místo.
Vládkyní letošní sezony je americká lyžařka Jessie Digginsová, která doposud nasbírala 1 563 bodů, disponuje slušným 223bodovým náskokem na druhou Švédku Mou Ilarovou a má tak skvěle nakročeno k zisku velkého křišťálového glóbu. Českou jedničkou je podle očekávání Kateřina Janatová, jež se v celkovém hodnocení nachází na konci druhé desítky.
Pořadí SP:
1. Jessie Digginsová (USA) 1563 b
2. Moa Ilarová (SWE) 1340 b
3. Maja Dahlqvistová (SWE) 1092 b
4. Teresa Stadloberová (AUT) 811 b
5. Johanna Matintalová (FIN) 810 b
6. Ebba Anderssonová (SWE) 803 b
7. Jasmi Joensuuová (FIN) 791 b
8. Karoline Simpsonová-Larsenová (NOR) 786 b
9. Heidi Wengová (NOR) 774 b
10. Jonna Sundlingová (SWE) 742 b
19. Kateřina Janatová (CZE) 507 b
97. Tereza Beranová (CZE) 47 b
116. Anna Marie Jaklová (CZE) 29 b
118. Barbora Havlíčková (CZE) 27 b
122. Barbora Antošová (CZE) 26 b
155. Anna Milerská (CZE) 3 b
Všem fanynkám a fanouškům zimních sportů přeju krásné čtvrteční odpoledne. Po dni volna se do olympijského programu vrací běžecké lyžování, společně se podíváme na závod na deset kilometrů žen volně.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:00.
