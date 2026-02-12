12.02.2026 06:00
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič so svojou prilbou.
Prezident Pavel označil vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé: Išlo o vyjadrenie rešpektu
Ladislav Nagy.
Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránky
Talianka predviedla opäť najlepší výkon. Sábliková skončila mimo najlepšiu desiatku

Francesca Lollobrigidová.
Francesca Lollobrigidová. (Autor: TASR/AP)
TASR, ČTK|12. feb 2026 o 18:00
Silnou koncovkou tesne udržala prvú priečku.

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie

Ženy - 5000 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Francesca Lollobrigidová

Taliansko

6:46,17 min

2.

Merel Conijnová

Holandsko

+ 0,10 s

3.

Ragne Wiklundová

Nórsko

+ 0,17 s

4.

Sandrine Tasová

Belgicko

+ 0,30 s

5.

Isabelle Weidemannová

Kanada

+ 3,91 s

6.

Marina Zuevová

Rusko

+ 11,53 s

Talianska rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigidová získala na zimných olympijských hrách 2026 ďalšie zlato, tentoraz triumfovala na 5000 m.

Časom 6:46,17 min. zvíťazila pred druhou Holanďankou Merel Conijnovou (+0,10 s) a treťou Nórkou Ragne Wiklundovou (+0,17).

Domáca rýchlokorčuliarska ikona vystúpila druhýkrát na ZOH 2026 na najvyšší stupienok, zlato si vybojovala aj na 3000 m. V záverečnom páre mala Lollobrigidová nakročené k prvenstvu, ale v závere jej dochádzali sily, no napokon si silnou koncovkou tesne udržala prvú priečku.

Pre Taliansko tak získala druhé zlato v ženskom rýchlokorčuľovaní a celkovo už šieste na ZOH 2026.

VIDEO: Víťazná jazda Lollobrigidovej

Lollobrigidová tak nadviazala na minuloročné zlato z tejto disciplíny na majstrovstvách sveta z nórskeho Hamaru. „Cítim sa úžasne. Pre mňa bolo dôležité, že som sa pred rokom stala na tejto vzdialenosti majsterkou sveta.

Zopakovať to a stať sa olympijskou šampiónkou, to je proste sen. V posledných kolách som si hovorila, že teraz alebo nikdy, a po finiši som napokon videla číslo jedna,“ citovala agentúra DPA taliansku rýchlokorčuliarku. 

Viaceré pretekárky sa priblížili k stanoveniu nového olympijského rekordu, bez pódiového umiestnenia skončila strieborná zo ZOH 2022 Kanaďanka Isabelle Weidemannová, ktorá sa umiestnila na piatej pozícii.

Svoju olympijskú rozlúčku si predstavovala inak aj Češka Martina Sáblíková, pri šiestej účasti na hrách klasifikovali bronzovú z tejto disciplíny z Pekingu 2022 na 11. priečke. 

Zimná olympiáda Miláno 2026

Rýchlokorčuľovanie

Rýchlokorčuľovanie

    Sáblíková absolvovala posledné preteky. Najkrajších dvanásť kôl života, povedala
    dnes 19:50
    Nemci Tobias Wendl (vľavo) a Tobias Arlt.
    dnes 19:30
    Nemcom sa podarila obhajoba z Pekingu. Domáci s ďalším cenným kovomMali v cieli náskok 542 tisícin pred druhými Rakúšanmi.
    dnes 19:30
    Ukrajinský športovci počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    dnes 16:18|3
    Olympijský výbor zakázal ďalšiemu Ukrajincovi motivačný citát. Toto nie je propaganda, povedalPôvodne vraj nechcel o svojom prípade verejne hovoriť, ale Heraskevyčov príklad mu dodal odvahy.
    dnes 16:18|3
    Američania počas turnaja.
    dnes 19:08
    Obhajcovia zlata s druhou prehrou. Šancu dostal najstarší reprezentant USA v históriiV repríze finále spred štyroch rokov nestačili na Veľkú Británu 3:6.
    dnes 19:08
    Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
    dnes 13:07|3
    Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetíPostoj športovca ocenil aj prezident Volodymyr Zelenskyj.
    dnes 13:07|3
    Luc Tardif.
    dnes 17:45|13
    Prezident IIHF sa vyjadril k návratu Rusov. Znamenalo by to, že svet je lepšie miesto, povedalRusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022.
    dnes 17:45|13
    Kanadské hokejistky oslavujú víťazstvo.
    dnes 17:24
    Obhajkyne zlata nedopustili ďalšie zaváhanie. Severanky nemali žiadnu šancuDuel minulý týždeň odložili, pretože väčšina hráčok fínskeho tímu sa nakazilo norovírusom.
    dnes 17:24
    Bežci počas pretekov na ZOH 2026.
    dnes 17:15|1
    Ruský región sa pripomenul na olympijských tratiach. Moskva z toho nadšená nebudeVýrazná prítomnosť tatárskych farieb v hľadisku vo Val di Fiemme otvorila otázku.
    dnes 17:15|1
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič drží svoju prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami.
    dnes 16:23|1
    Zelenskyj poďakoval svojmu skeletonistovi. Za jeho konanie ho vyznamenalPríslušný dekrét zverejnila kancelária hlavy štátu.
    dnes 16:23|1
    Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
    dnes 12:19
    Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadlaPo páde sa zdvihla a avizovala, že je v poriadku.
    dnes 12:19
    Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček.
    dnes 15:47|1
    Zápas medzi Slovenskom a Fínskom sa mu stal osudný. Polícia po ňom pátrala 16 rokovNa muža v roku 2010 vydal zatykač súd v Bolzane.
    dnes 15:47|1
    Rakúšan Alessandro Hämmerle
    dnes 15:24
    Snoubordkros patril Rakúšanom, Hämmerle obhájil zlatú medailuDruhý Rakúšan získal bronz.
    dnes 15:24
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien na XXV. zimných olympijských hrách (ZOH) Milano-Cortina v Cortine d'Ampezzo
    dnes 15:01
    Závahania súperiek pomohli Slovenke. Jančová si výrazne zlepšila olympijské maximumV Cortine sa ešte predstaví v obrovskom slalome.
    dnes 15:01
    Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová
    dnes 14:34|2
    Suverénna Karlssonová získala ďalšie zlato, Slovenka finišovala až v druhej stovkeŠvédsko oslavuje double.
    dnes 14:34|2
    Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
    dnes 14:22
    Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritovNajlepší dvaja mali rovnaký počet bodov, rozhodol výsledok v technike jazdy.
    dnes 14:22
    Vladislav Heraskevič
    dnes 13:56
    Prezidentka MOV sa zľutovala. Ukrajinec nemôže súťažiť, no vrátili mu akreditáciuMôže sa vrátiť do olympijskej dediny.
    dnes 13:56
    Fínska skokanka na lyžiach Sofia Mattilaová počas ZOH 2026.
    dnes 12:36|2
    Hlavný tréner fínskych skokanov na lyžiach na olympiáde skončil. Dôvodom bol alkoholŠtyridsaťštyriročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo.
    dnes 12:36|2
    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
    dnes 11:57
    Nemáme sa za čo hanbiť, hovoria sánkari po premiére. Na Slovensku majú len trenažérJuniorskí vicemajstri sveta dúfali v umiestnenie v najlepšej desiatke.
    dnes 11:57
    Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč
    dnes 09:31|33
    Ukrajinec neposlúchol ani prezidentku MOV. Z olympiády bol vylúčenýChcel nosiť prilbu s fotografiami obetí vojny na Ukrajine.
    dnes 09:31|33
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
    st 23:55
    Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové čísloPozrite si štartové čísla super-G žien na ZOH 2026.
    st 23:55
    Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
    dnes 10:44|10
    Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a HagaruNavštívi aj olympijskú dedinu či Slovenský dom.
    dnes 10:44|10
    Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
    dnes 08:24
    VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadkuVyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
    dnes 08:24
