Talianka predviedla opäť najlepší výkon. Sábliková skončila mimo najlepšiu desiatku

ZOH 2026 - rýchlokorčuľovanie
Ženy - 5000 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Francesca Lollobrigidová
Taliansko
6:46,17 min
2.
Merel Conijnová
Holandsko
+ 0,10 s
3.
Ragne Wiklundová
Nórsko
+ 0,17 s
4.
Sandrine Tasová
Belgicko
+ 0,30 s
5.
Isabelle Weidemannová
Kanada
+ 3,91 s
6.
Marina Zuevová
Rusko
+ 11,53 s
Talianska rýchlokorčuliarka Francesca Lollobrigidová získala na zimných olympijských hrách 2026 ďalšie zlato, tentoraz triumfovala na 5000 m.
Časom 6:46,17 min. zvíťazila pred druhou Holanďankou Merel Conijnovou (+0,10 s) a treťou Nórkou Ragne Wiklundovou (+0,17).
Domáca rýchlokorčuliarska ikona vystúpila druhýkrát na ZOH 2026 na najvyšší stupienok, zlato si vybojovala aj na 3000 m. V záverečnom páre mala Lollobrigidová nakročené k prvenstvu, ale v závere jej dochádzali sily, no napokon si silnou koncovkou tesne udržala prvú priečku.
Pre Taliansko tak získala druhé zlato v ženskom rýchlokorčuľovaní a celkovo už šieste na ZOH 2026.
VIDEO: Víťazná jazda Lollobrigidovej
Lollobrigidová tak nadviazala na minuloročné zlato z tejto disciplíny na majstrovstvách sveta z nórskeho Hamaru. „Cítim sa úžasne. Pre mňa bolo dôležité, že som sa pred rokom stala na tejto vzdialenosti majsterkou sveta.
Zopakovať to a stať sa olympijskou šampiónkou, to je proste sen. V posledných kolách som si hovorila, že teraz alebo nikdy, a po finiši som napokon videla číslo jedna,“ citovala agentúra DPA taliansku rýchlokorčuliarku.
Viaceré pretekárky sa priblížili k stanoveniu nového olympijského rekordu, bez pódiového umiestnenia skončila strieborná zo ZOH 2022 Kanaďanka Isabelle Weidemannová, ktorá sa umiestnila na piatej pozícii.
Svoju olympijskú rozlúčku si predstavovala inak aj Češka Martina Sáblíková, pri šiestej účasti na hrách klasifikovali bronzovú z tejto disciplíny z Pekingu 2022 na 11. priečke.
