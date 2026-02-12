    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina C
    3 - 1
    1:1, 2:0, 0:0
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko

    Draisaitl načal súpera. Hrdinom zápasu proti Dánom bol jeho dvojgólový spoluhráč

    Nemecký hráč Tim Stützle (nie je vidieť) strieľa tretí gól svojho tímu počas zápasu.
    Nemecký hráč Tim Stützle (nie je vidieť) strieľa tretí gól svojho tímu počas zápasu.
    Sportnet, TASR|12. feb 2026 o 23:39
    Hokejisti Nemecka zdolali v zápase skupiny C na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Dánska. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina C

    Nemecko - Dánsko 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

    Góly: 1. Draisaitl (Tiffels, Wagner), 25. Stützle (Peterka), 31. Stützle (Draisaitl, Seider) - 14. Fisker Mölgaard (Ehlers, J. Jensen).

    Rozhodcovia: Ansons (Lot.), Ch. Holm (Švéd.) - Hynek (ČR), MacPherson (Kan.), vylúčení: 0:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 3986

    Nemecko: Grubauer - Seider, Wagner, Wissmann, J. Müller, Gawanke, Kälble, M. Müller - Tiffels, Draisaitl, Samanski - Stachowiak, Stützle, Peterka - Kahun, Michaelis, Reichel - Ehl, Sturm, Rieder

    Dánsko: Andersen - Lauridsen, J. Jensen, Setkov, Nich. Jensen, Bruggiser, O. Lauridsen - Ehlers, True, Bjorkstrand - Nick. Jensen, Eller, Blichfeld - Aagaard, Fisker Mölgaard, Olesen

    Hokejisti Nemecka zvíťazili nad Dánskom 3:1 v úvodnom zápase oboch tímov v základnej C-skupine na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    Nemcov naštartoval gólom už v 23. sekunde kapitán Leon Draisaitl, ďalšie dva presné zásahy pridal útočník Tim Stützle a oporou bol aj brankár Philipp Grubauer, ktorý inkasoval iba jeden gól z 38 striel.

    Nemci nastúpia na ďalší zápas v sobotu 14. februára od 12.10 h proti Lotyšsku, Dáni budú hrať v rovnaký deň od 21.10 proti USA.

    Priebeh duelu

    Nemci mali ideálny štart, keď Draisaitl v 23. sekunde usmernil prihrávku Tiffelsa do bránky Andersena - 1:0. Dáni však boli v prvej tretine strelecky aktívnejší a Fisker Mölgaard v 13. minúte vyrovnal - 1:1.

    Vyrovnaný duel naklonil na stranu Nemcov Stützle, ktorý v 25. minúte upravil na 2:1 a o šesť minút v presilovke vyťažil aj z nešťastného teču dánskeho obrancu Olivera Lauridsena - 3:1.

    Oporou Nemcov bol aj brankár Grubauer, ktorý bol v častej permanencii. Dáni sa v 57. minúte odhodlali k hre bez brankára, no skóre sa už nezmenilo.

    Program Nemecka na hokejovom turnaji ZOH 2026

    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    3 - 1
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    15.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    0
    5:1
    3
    2
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    1:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

