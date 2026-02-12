12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live

Aj medzi mužmi sa tešil Holanďan. V dramatickom boji pretlačil vo finiši Číňana

Jens van 't Wout.
Jens van 't Wout. (Autor: TASR/AP)
TASR|12. feb 2026 o 22:17
Tretí bol Kórejčan Rim Jong-un.

Šortrek na ZOH 2026

Výsledky - muži 1000 m:

Poradie

Meno

Krajina

Čas

1.

Jens van't Wout

Holandsko

1:24,537 min

2.

Lung Sun

Čína

1:24,565 min

3.

Rim Jong-un

Kórejská republika

1:24,611 min

4.

William Dandjinou

Kanada

1:24,671 min

5.

Roberts Kruzbergs

Lotyšsko

1:24,681 min

Holandský šortrekár Jens van't Wout získal na zimných olympijských hrách 2026 zlato vo finále na 1000 m.

V dramatickom boji o medaily pretlačil vo finiši Číňana Lung Suna a Kórejčana Rim Jong-una.

Od štartu sa taktizovalo a pretekári sa striedali na čele. O všetkom sa rozhodlo v posledných dvoch kolách, do dobrej pozície sa dostal favorit na najcennejší kov Kanaďan William Dandjinou.

Avšak koncovka mu absolútne nevyšla podľa predstáv a napokon zostal mimo pódiových priečok. Van't Wout sa priebežne držal na čelných priečkach a skvelým finišom si vybojoval zlato. Pre 24-ročného Holanďana je to vôbec prvá medaila na ZOH pri jeho druhej účasti. 

Zimná olympiáda Miláno 2026

Šortrek

Šortrek

