Aj medzi mužmi sa tešil Holanďan. V dramatickom boji pretlačil vo finiši Číňana

Šortrek na ZOH 2026
Výsledky - muži 1000 m:
Poradie
Meno
Krajina
Čas
1.
Jens van't Wout
Holandsko
1:24,537 min
2.
Lung Sun
Čína
1:24,565 min
3.
Rim Jong-un
Kórejská republika
1:24,611 min
4.
William Dandjinou
Kanada
1:24,671 min
5.
Roberts Kruzbergs
Lotyšsko
1:24,681 min
Holandský šortrekár Jens van't Wout získal na zimných olympijských hrách 2026 zlato vo finále na 1000 m.
V dramatickom boji o medaily pretlačil vo finiši Číňana Lung Suna a Kórejčana Rim Jong-una.
Od štartu sa taktizovalo a pretekári sa striedali na čele. O všetkom sa rozhodlo v posledných dvoch kolách, do dobrej pozície sa dostal favorit na najcennejší kov Kanaďan William Dandjinou.
Avšak koncovka mu absolútne nevyšla podľa predstáv a napokon zostal mimo pódiových priečok. Van't Wout sa priebežne držal na čelných priečkach a skvelým finišom si vybojoval zlato. Pre 24-ročného Holanďana je to vôbec prvá medaila na ZOH pri jeho druhej účasti.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara