    Vůjtek: Slováci nesmú podľahnúť panike, Česi majú tím na medailu a Švajčiari na titul

    Vladimír Vůjtek.

    Vůjtek: Slováci nesmú podľahnúť panike, Česi majú tím na medailu a Švajčiari na titul

    Vladimír Vůjtek. (Autor: TASR - Michal Svítok)
    Vladimír Vůjtek.
    Vladimír Vůjtek. (Autor: TASR - Michal Svítok)
    Nikola Černáková|19. máj 2026 o 14:51 (aktualizované 17. máj 2026 o 13:48)
    ShareTweet4

    Myslí si, že český tím môže bojovať o medaily.

    Slováci s najmladším kádrom na hokejovom šampionáte majú za sebou dve víťazstvá a pred sebou ďalšie dva mimoriadne dôležité zápasy v boji o postup do štvrťfinále. 

    Po úspechoch nad Nórskom a Talianskom ich čakajú súboje, ktoré môžu výrazne napovedať, či sa prebojujú medzi najlepšiu osmičku turnaja. Doterajšie výkony slovenského tímu zhodnotil bývalý reprezentačný tréner VLADIMÍR VŮJTEK

    „Bojovnosť, nasadenie a súdržnosť. Zatiaľ im to dobre vychádza,“ uviedol pozitíva slovenského výberu v rozhovore pre Sportnet. 

    Podľa skúseného trénera je práve obetavosť najväčšou zbraňou mladého mužstva. Reálne podľa neho Slovensko môže pomýšľať na postup do štvrťfinále. 

    V rozhovore sa dozviete:

    • aké výhody a riziká prináša najmladší tím na šampionáte, 
    • čo očakáva od zápasov so Slovinskom a Dánskom, 
    • kam môže Slovensko podľa neho na turnaji reálne dôjsť, 
    • ktorí slovenskí hráči ho zatiaľ najviac zaujali, 
    • prečo sú Česi favoritom vzájomného derby.

    Ako na vás po úvodných víťazstvách nad Nórskom a Talianskom pôsobí slovenský tím?

    Každý zápas odohrali bojovne a súdržne. Všetci idú na doraz a zatiaľ im to dobre vychádza. Dnes je tretí zápas a po ňom budeme múdrejší. Až potom sa bude dať lepšie hodnotiť, ako na tom mužstvo skutočne je.

    Ak by prišli dve prehry, znamenalo by to koniec šampionátu. Hovoril som, že prvé štyri zápasy budú najdôležitejšie. Dva už zvládli a veľa napovie tretí duel proti Slovincom. Od toho sa bude odvíjať ďalší priebeh turnaja.

    Slovensko má najmladší tím na šampionáte. Je to skôr nevýhoda, alebo môže byť mladosť aj výhodou?

    Je to pol na pol. Mladí hráči môžu rýchlejšie podľahnúť nervozite, keď sa nedarí. Na druhej strane, keď sa mužstvu darí, dostanú sa do eufórie a podávajú svoje najlepšie výkony.

    Dôležitú úlohu má aj kapitán Marek Hrivík. Ako to vnímate z pohľadu trénera?

    Myslím si, že Marek je veľmi skúsený hráč, má toho už veľa za sebou a kapitánske povinnosti zvládne bez problémov.

    Marek Hrivík strelil na šampionáte dva góly.
    Marek Hrivík strelil na šampionáte dva góly. (Autor: TASR)

    Čo je pri takto mladom tíme z pohľadu trénera najdôležitejšie?

    Nepodľahnúť panike vo chvíľach, keď sa mužstvu nedarí. Také momenty prídu vždy. Treba sa navzájom povzbudiť a zachovať pokoj. Dôležitá je takisto dôvera trénera.

    V čom vidíte najsilnejšie stránky tohto mužstva?

    V bojovnosti a nasadení. To je ich najväčšia sila. Mladým hráčom zatiaľ pomáha aj to, že sa im darí.

    Môže byť nedostatok skúseností zároveň najväčšia rezerva tímu?

    V reprezentácii sa vždy počítajú výsledky a výkony. Vek nie je rozhodujúci. Napríklad aj Švédsko nastúpilo v prvej formácii s veľmi mladými hráčmi. Dôležitejšia je kvalita než vek.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Nórska Jacob Berglund (vpravo), Stian Solberg a Andreas Martinsen (uprostred) sa radujú z Berglundového gólu.
    Hokejisti Nórska Jacob Berglund (vpravo), Stian Solberg a Andreas Martinsen (uprostred) sa radujú z Berglundového gólu.
    Žiadny Nór to nedokázal na svetovom šampionáte 77 rokov. Zariadil ním triumf tímu
    dnes 15:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Vůjtek: Slováci nesmú podľahnúť panike, Česi majú tím na medailu a Švajčiari na titul