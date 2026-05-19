Vůjtek: Slováci nesmú podľahnúť panike, Česi majú tím na medailu a Švajčiari na titul

Slováci s najmladším kádrom na hokejovom šampionáte majú za sebou dve víťazstvá a pred sebou ďalšie dva mimoriadne dôležité zápasy v boji o postup do štvrťfinále.
Po úspechoch nad Nórskom a Talianskom ich čakajú súboje, ktoré môžu výrazne napovedať, či sa prebojujú medzi najlepšiu osmičku turnaja. Doterajšie výkony slovenského tímu zhodnotil bývalý reprezentačný tréner VLADIMÍR VŮJTEK.
„Bojovnosť, nasadenie a súdržnosť. Zatiaľ im to dobre vychádza,“ uviedol pozitíva slovenského výberu v rozhovore pre Sportnet.
Podľa skúseného trénera je práve obetavosť najväčšou zbraňou mladého mužstva. Reálne podľa neho Slovensko môže pomýšľať na postup do štvrťfinále.
Ako na vás po úvodných víťazstvách nad Nórskom a Talianskom pôsobí slovenský tím?
Každý zápas odohrali bojovne a súdržne. Všetci idú na doraz a zatiaľ im to dobre vychádza. Dnes je tretí zápas a po ňom budeme múdrejší. Až potom sa bude dať lepšie hodnotiť, ako na tom mužstvo skutočne je.
Ak by prišli dve prehry, znamenalo by to koniec šampionátu. Hovoril som, že prvé štyri zápasy budú najdôležitejšie. Dva už zvládli a veľa napovie tretí duel proti Slovincom. Od toho sa bude odvíjať ďalší priebeh turnaja.
Slovensko má najmladší tím na šampionáte. Je to skôr nevýhoda, alebo môže byť mladosť aj výhodou?
Je to pol na pol. Mladí hráči môžu rýchlejšie podľahnúť nervozite, keď sa nedarí. Na druhej strane, keď sa mužstvu darí, dostanú sa do eufórie a podávajú svoje najlepšie výkony.
Dôležitú úlohu má aj kapitán Marek Hrivík. Ako to vnímate z pohľadu trénera?
Myslím si, že Marek je veľmi skúsený hráč, má toho už veľa za sebou a kapitánske povinnosti zvládne bez problémov.
Čo je pri takto mladom tíme z pohľadu trénera najdôležitejšie?
Nepodľahnúť panike vo chvíľach, keď sa mužstvu nedarí. Také momenty prídu vždy. Treba sa navzájom povzbudiť a zachovať pokoj. Dôležitá je takisto dôvera trénera.
V čom vidíte najsilnejšie stránky tohto mužstva?
V bojovnosti a nasadení. To je ich najväčšia sila. Mladým hráčom zatiaľ pomáha aj to, že sa im darí.
Môže byť nedostatok skúseností zároveň najväčšia rezerva tímu?
V reprezentácii sa vždy počítajú výsledky a výkony. Vek nie je rozhodujúci. Napríklad aj Švédsko nastúpilo v prvej formácii s veľmi mladými hráčmi. Dôležitejšia je kvalita než vek.
Ako hodnotíte prácu realizačného tímu pod vedením trénera Vladimíra Országha?
Ťažko sa to zatiaľ hodnotí. Ak chce mužstvo uspieť, musí zvládnuť zápasy proti papierovo slabším súperom. Až súboje proti silným tímom, ako sú Kanada či Švédsko, ukážu, ako na tom Slovensko skutočne je.
Nechcem však povedať, že by prvý zápas proti Nórsku nebol ťažký. Je to predsa len iný typ zápasu.
Aké najväčšie chyby robili Slováci v prvých dvoch zápasoch?
Žiadne zásadné som nevidel. Bojovali, držali sa systému a pokiaľ sa im to darilo, boli úspešní.
Na čo si budú musieť dávať pozor proti silnejším súperom?
Pravdepodobne nebudú hrať tak útočne. Budú musieť vychádzať zo zabezpečenej obrany. Veľmi dôležité budú prečíslenia a presilové hry, pretože práve tie dnes často rozhodujú zápasy.
Mužstvo sa nesmie príliš zatiahnuť. Musí zostať aspoň čiastočne agresívne. Ak sa dostane pod veľký tlak hlboko vo vlastnom pásme, nemuselo by to zvládnuť.
V bráne chytali Samuel Hlavaj aj Adam Gajan. Ako hodnotíte ich výkony?
Hlavaj mal viac príležitostí ukázať sa. Nóri boli silnejší a mal veľa práce. Slovensko viackrát podržal a podľa mňa mal na víťazstve obrovský podiel.
V ďalšom zápase nemal Gajan toľko náročných zákrokov, ale aj to, čo musel riešiť, zvládol. S výkonmi brankárov zatiaľ panuje spokojnosť.
Ktorí slovenskí hráči vás zatiaľ najviac zaujali?
Veľmi dobre hral Marek Hrivík a Mislav Rosandič. Výborný bol aj Patrik Koch, ktorý sa mi páčil už v českej lige. Samozrejme aj Martin Pospíšil, najmä keď hrá so svojou typickou agresivitou.
Na čo podľa vás slovenské mužstvo reálne má? Kam môže na šampionáte dôjsť?
Veľmi reálne je štvrťfinále. Je tam náznak, že by sa tam Slovensko mohlo dostať. A ak dostane prijateľného súpera, môže nazrieť aj do semifinále.
Slovákov čakajú rozhodujúce zápasy so Slovinskom a Dánskom. Čo bude v týchto dueloch najdôležitejšie?
Treba súpera dostať pod tlak a streliť prvý gól. Mužstvo sa potom upokojí a môže hrať hokej zo zabezpečenej obrany a čakať na ďalšie šance. Práve zápas s Dánskom môže byť rozhodujúci pre postup do štvrťfinále.
Po zápasoch so Slovinskom a Dánskom príde derby Slovensko – Česko. Koho tipujete na víťaza?
Nie preto, že som Čech, ale český tím má veľmi kvalitné mužstvo a bude favoritom. To však neznamená, že určite vyhrá. Videli sme to aj v zápase Česko – Slovinsko.
V dnešnom hokeji je možné všetko. Veľa závisí od priebehu zápasu, presiloviek a výkonu brankárov. Brankári dnes veľmi ovplyvňujú zápasy.
Tréner Vladimír Orzságh, v popredí zľava kapitán Marek Hrivík, Adam Liška, Jakub Minárik a Martin Pospíšil. (Autor: TASR)
Môže byť tento zápas pre Slovensko prvým skutočným testom, kam sa tím na šampionáte posunul?
Ja by som s tým ešte nepredbiehal. Najskôr treba zvládnuť zápasy so Slovinskom a Dánskom. Ak sa to podarí, mužstvo bude môcť hrať uvoľnene a podať svoje najlepšie výkony. Ak jeden z týchto zápasov nezvládnu, budú musieť získať nejaké body proti silnejším súperom.
V čom môžu byť Slováci lepší ako Česi?
V pohybe a v dravosti. Česi majú síce viac skúsených hráčov, ale môže to byť veľmi vyrovnaný zápas a rozhodnúť môžu detaily. Vyhrá šťastnejší.
Čo hovoríte na prekvapujúcu prehru Česka so Slovinskom?
Zápas som nesledoval. Česi boli lepší tím, ale nedokázali streliť góly. Slovinci nás prekvapili protiakciami a vyhrali v predĺžení.
Česi napokon blamáž odčinili a vyhrali so Švédskom. Čo hovoríte na ich výkon v tomto zápase?
Bol to výborný zápas, možno zatiaľ najlepší na turnaji. Začali sme fantasticky, rýchlo sme strelili tri góly. Jeden regulárny gól nám dokonca neuznali. Potom prišli šarvátky, v ktorých boli Švédi chytrejší.
Súper nás vyprovokoval a po päťminútovom treste sme inkasovali dva góly. To by sa nemalo stávať. Za stavu 3:0 sme mali udržať nervy na uzde a pokojne zápas doviesť do víťazného konca.
Švédi však ukázali svoju silu a po hernej stránke boli trochu lepší. Našťastie sme mali skvelého brankára, mužstvo bojovalo a zápas zvládlo.
VIDEO: Zostrih zápasu Švédsko - Česko na MS v hokeji 2026
Ukázal tento duel skutočnú silu českého tímu?
Myslím si, že áno. Súper síce po znížení na 3:2 hral veľmi dobre a mal tlak, ale český tím ho nepúšťal do veľkých šancí.
Kde vidíte český tím na turnaji? Môže bojovať o medailu?
Myslím si, že áno. Český tím má kvalitu a môže pomýšľať na medailové umiestnenie. Na takýchto šampionátoch však záleží aj na šťastí.
Koho tipujete na celkového víťaza šampionátu?
Podľa zostavy a výkonov z minulých rokov tento rok favorizujem Švajčiarsko.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body