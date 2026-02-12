12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všímal expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 6Súvisiace

Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Fotogaléria (31)
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|12. feb 2026 o 12:38 (aktualizované 12. feb 2026 o 13:05)
Medailu prekvapivo získalo aj Francúzsko.

ZOH 2026 - zjazdové lyžovanie

Super-G žien - výsledky:

PORADIE

MENO

KRAJINA

ČAS

1.

Federica Brignoneová

Taliansko

1:23,41 min

2.

Romane Miradoliová

Francúzsko

+ 0,41 s

3.

Cornelia Hütterová

Rakúsko

+ 0,52 s

4.

Ariane Rädlerová

Rakúsko

+ 0,53 s

5.

Kajsa Vickhoffová Lieová

Nórsko

+ 0,76 s

6.

Laura Pirovanová

Taliansko

+ 0,76 s

21.

Rebeka Jančová

Slovensko

+ 5,10 s

Talianska lyžiarka Federica Brignoneová získala na ZOH 2026 prvé olympijské zlato vo svojej kariére.

Tridsaťpäťročná Talianka vyhrala štvrtkové preteky super-G s náskokom 41 stotín sekundy pred Francúzskou Romane Miradoliovou, bronz si vybojovala Cornelia Hütterová z Rakúska (+0,52).

Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová obsadila 21. miesto s mankom 5,10 sekundy na víťazku.

Brignoneová doteraz čakala na najcennejší kov spod piatich kruhov. Pred štyrmi rokmi získala striebro a bronz v Pekingu, v roku 2018 skončila v Pjongčangu na striebornom stupienku v obrovskom slalome.

Zlatý návrat po vážnom zranení

Dvojnásobná víťazka veľkého krištáľového glóbusu za triumf vo Svetovom pohári získala zlato po turbulentnom období. Brignoneovej štart na olympijskom svahu bol ešte donedávna neistý.

Do súťažného kolotoča sa vrátila až 20. januára v Kronplatzi. V talianskom stredisku absolvovala prvé preteky po deväťmesačnej pauze zapríčinenej komplikovanou zlomeninou nohy, ktorú utrpela po páde na aprílovom domácom šampionáte.

Fotogaléria zo super-G žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Na snímke americká lyžiarka Keely Cashmanová na svahu počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Na snímke diváci fandia americkej lyžiarke Mary Bobockovej počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
31 fotografií
Sofia Goggiová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Sofia Goggiová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Sofia Goggiová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ester Ledecká počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Pád Češky Ester Ledeckej počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Pád Češky Ester Ledeckej počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ester Ledecka po vypadnutí v pretekoch super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Federica Brignoneová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Federica Brignoneová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Federica Brignone v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Corinne Suterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Corinne Suterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Corinne Suterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Laura Pirovanová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Laura Pirovanová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Laura Pirovanová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ariane Raedlerová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ariane Raedlerová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Romane Miradoliová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Kajsa Vickhoff Lieová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Elena Curtoniová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Romane Miradoliová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Na snímke francúzska lyžiarka Romane Miradoliová sa raduje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke americká lyžiarka Breezy Johnsonová reaguje v cieli super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke americká lyžiarka Keely Cashmanová na svahu počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.

Super-G na Tofane mimoriadne preverilo technické zručnosti pretekárok. Výrazné problémy im robil úsek vo vrchnej časti trate, kde sa popálili viaceré ašpirantky na pódiové umiestnenie.

Spomínaný úsek vyžadoval správny balans rýchlosti a ideálnej stopy. Častým javom bol práve „výlet“ mimo líniu, strata rýchlosti alebo práve naopak, príliš rýchly nájazd, po ktorom sa pretekárky nevošli do ďalšej bránky.

Vypadlo viacero favoritiek

Z elitnej desiatky nedokončili Nemky Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, do cieľa tiež neprišla so štvorkou Rakúšanka Mirjam Puchnerová a rovnaký osud postretol aj nabudenú domácu adeptku na medailu Sofiu Goggiovú.

Práve ona stavila na maximálne riziko, nabrala slušnú rýchlosť, avšak nezvládla terénne nerovnosti. Viackrát musela korigovať svoje postavenie na lyžiach a iba centimetre ju delili od pádu. Technická pasáž vyšla najlepšie Brignoneovej, ktorá v nej išla čisto a oproti súperkám nabrala stotiny k dobru.

Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla
Súvisiaci článok
Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla

Podobný príbeh ako Brignoneová mala aj Hütterová, ktorú počas kariéry zrážali dolu časté zranenia. V nedeľu obsadila 4. priečku v zjazde a od bronzu ju delilo 27 stotín sekundy.

V super-G si to však vynahradila a brala prvú olympijskú medailu v kariére. Striebro jej vyfúkla špecialistka na túto disciplínu Miradoliová, ktorá je v hodnotení super-G na priebežnom 4. mieste v SP. Tridsaťjedenročná Francúzka uspela pri svojej tretej účasti pod piatimi kruhmi.

Jančová dosiahla najlepšie umiestnenie v kariére

Jančová štartovala na svojej druhej olympiáde so štartovým číslom 40. Vylepšila svoje umiestnenie z Pekingu, v ktorom skončila v super-G na 39. priečke.

Dvadsaťdvaročná Jančová dosiahla na Tofane najlepšie umiestnenie v kariére, keďže vo Svetovom pohári skončila najvyššie na 35. pozícii.

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien (Autor: TASR)

„Myslím si, že som tam mala celkom dobré úseky. Super-G bolo veľmi členité, prichádzalo veľmi rýchlo a bolo veľa skrytých brán za vlnami, ktoré nebolo vidno.

Potrebovali ste mať perfektný smer, pretože vzdialenosť medzi bránami bola veľmi krátka a bolo treba rýchlo reagovať. Keď som trochu netrafila smer, tak som automaticky bojovala s líniou. Celkovo to bolo fajn, pustila som sa do toho naplno,“ uviedla Jančová pre STVR Šport.

O historický moment sa postarala Sarah Schleperová, Američanka reprezentujúca Mexiko. Zjazdárka, ktorá o týždeň oslávi 47. narodeniny, sa stala prvou zástupkyňou alpského lyžovania so siedmimi účasťami na hrách.

USA reprezentovala na štyroch ZOH v rokoch 1998 až 2010 a Mexiko v rokoch 2018, 2022 a 2026. Vo štvrtkovom super-G skončila na poslednom klasifikovanom 26. mieste so stratou 7,96 s.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

