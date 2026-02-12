Závahania súperiek pomohli Slovenke. Jančová si výrazne zlepšila olympijské maximum

Prvý štart na zimnej olympiáde v Taliansku má za sebou už aj posledná slovenská alpská lyžiarka v Cortine d'Ampezzo.
Rebeka Jančová obsadila v náročnom super-G na zjazdovke Tofana 21. priečku a výrazne si vylepšila umiestnenie zo svojich premiérových hier pred štyrmi rokmi v Pekingu.
Tam skončila až na 39. mieste a tak posun od 18 priečok nahor vnímala pozitívne. „Určite spokojnosť. Aj vzhľadom na to, koľko pretekárok nedokázalo zvládnuť túto trať, túto náročnosť. Ja som veľmi rada, že som to dala. Určite sa dajú veci vylepšovať, ale myslím si, že som tam mala aj dobré úseky,“ povedala pre TASR.
Dvadsaťdvaročná pretekárka finišovala s mankom 5,10 sekundy na víťaznú Federicu Brignoneovú z Talianska, ktorá oslávila prvé olympijské zlato vo svojej kariére.
K umiestneniu jej pomohlo aj množstvo vypadnutí, náročné preteky nedokončilo až 17 lyžiarok vrátane veľkých favoritiek.
Do cieľa po páde neprišla víťazka zjazdu Breezy Johnsonová z USA a z elitnej desiatky nedokončili Nemky Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, Rakúšanka Mirjam Puchnerová či domáca Sofia Goggiová.
Super-G na Tofane mimoriadne preverilo technické schopnosti pretekárok. Najväčšie problémy robil druhý úsek vo vrchnej časti trate, kde lyžiarky často skončili mimo línie a nevošli sa do ďalšej bránky.
„Bol to zaujímavý super-G, naozaj členitý a v každej bráne sa v podstate niečo dialo. Bolo tam naozaj veľmi veľa brán, na ktoré nebolo vidno, boli postavené za hranami. Prichádzali dosť rýchlo a na tých vlnkách, keď prišlo nejaké odľahčenie, tak bolo treba veľmi rýchlo reagovať. Aj tie najlepšie s tým mali problémy, pretože bolo naozaj veľa výpadkov,“ opísala preteky Jančová.
Slovenka sa taktiež nevyhla zaváhaniam, ale do cieľa prišla: „Myslím si, že som to zvládla celkom dobre. Mala som také dve, tri zaváhania. Jedno bolo väčšie práve na jednej z tých vĺn, kde som úplne netrafila smer. Musela som sa vrátiť naspäť, ale stihla som to.“
Množstvo vypadnutí ju nerozhodilo a nechcela ísť na istotu. „Nie, práve tento superobrovský slalom nie je taký, že by ste si mohli povedať, že radšej opatrne. Tu musíte ísť do toho naplno, pretože vtedy ste stabilnejší, vtedy je to lepšie.
Takže som verila plánu, ktorý som si spravila na prehliadke, verila som, že mám naštudovanú dobrú líniu a že keď prejdem za ten hrb, tá brána bude na mieste, kde ju očakávam,“ uviedla.
Jančová nemala v prebiehajúcej sezóne príliš veľa súťažných skúseností s rýchlostnými disciplínami. Super-G išla iba raz na podujatí v Čile: „Ale v takejto náročnosti som tento rok neštartovala. Takže po dlhšom čase, čo som nešla rýchlostné disciplíny, to bola celkom fajn jazda.“
Druhý štart v Cortine ju čaká o tri dni, v nedeľu je na programe obrovský slalom. „Je to moja hlavná disciplína a veľmi sa teším. Uvidíme, aké budem mať štartové číslo. Najväčší cieľ je dostať sa do TOP 30.
V druhom kole sa potom dá spraviť všetko, ak sa vám podarí jazda, môžete skočiť o ďalšie miesta. To bude taká najväčšia motivácia, dostať sa tam a následne môcť zajazdiť čo najlepšiu jazdu,“ povedala pre TASR.
