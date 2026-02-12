12.02.2026 06:00
Deň 6
Miláno a Cortina 2026
Live
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
Aké detaily si všímal expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetí
Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadla
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 6Súvisiace

Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala

Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
Fotogaléria (31)
Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G. (Autor: TASR/AP)
Nikola Černáková|12. feb 2026 o 14:05
ShareTweet0

Vypadlo viacero favoritiek.

Bol to veľkolepý návrat, ktorému tlieskal aj prezident usporiadateľskej krajiny Sergio Mattarella.

Federica Brignoneová, ktorá takmer pred rokom utrpela ťažké zranenie, sa dočkala zlatého olympijského sna. Vrátila sa vo veľkom štýle, keď v super-G vyhrala zlatú medailu.

Urobila všetko pre to, aby sa na domácich olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo predstavila. „Tlieska jej celý lyžiarsky svet,“ uznal komentátor Eurosportu.

Zo striebra sa tešila pred Francúzka Romane Miradoliová, bronz získala Rakúšanka Cornelia Hütterová. Slovenská reprezentantka Rebeka Jančová obsadila 21. miesto s mankom 5,10 sekundy na víťazku.

Fotogaléria zo super-G žien na ZOH 2026 v Miláne a Cortine
Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
Na snímke americká lyžiarka Keely Cashmanová na svahu počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Na snímke diváci fandia americkej lyžiarke Mary Bobockovej počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.
Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.
31 fotografií
Sofia Goggiová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Sofia Goggiová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Sofia Goggiová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ester Ledecká počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Pád Češky Ester Ledeckej počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Pád Češky Ester Ledeckej počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ester Ledecka po vypadnutí v pretekoch super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Federica Brignoneová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Federica Brignoneová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Federica Brignone v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Corinne Suterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Corinne Suterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Corinne Suterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Laura Pirovanová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Laura Pirovanová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Laura Pirovanová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ariane Raedlerová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Ariane Raedlerová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Romane Miradoliová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Kajsa Vickhoff Lieová v cieli pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Elena Curtoniová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Cornelia Huetterová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Romane Miradoliová počas pretekov super-G žien na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine 2026.Na snímke francúzska lyžiarka Romane Miradoliová sa raduje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke americká lyžiarka Breezy Johnsonová reaguje v cieli super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke americká lyžiarka Keely Cashmanová na svahu počas super-G žien v alpskom lyžovaní na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.Na snímke novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo.

Pred štartom: otvorený boj

Ešte pred pretekmi sa očakával mimoriadne vyrovnaný súboj. Bývalá nemecká lyžiarka a expertka Eurosportu Viktoria Rebensburg hovorila o širokom okruhu favoritiek a otvorenom boji o medaily. 

Najväčšie šance videla u Emmy Aicherovej, ktorá už mala na konte dve medaily a jazdila uvoľnene, s chladnou hlavou. Kira Weidle-Winkelmannová síce považuje super-G za slabšiu disciplínu než zjazd, no nižšie očakávania jej mohli pomôcť. „Bude ťažké dostať sa úplne dopredu, ale ak všetko zapadne, možné je čokoľvek,“ vravela Rebensburg.

Pri Američanke Breezy Johnsonovej, olympijskej víťazke v zjazde, bola opatrnejšia. Super-G jej podľa nej nesedí tak ako zjazd a veľa bude závisieť od trate. Rýchla by jej vyhovovala, technická s náročným terénom menej.

Taliansko snívalo o triumfe Brignoneovej alebo Sofie Goggiovej. Brignoneová sa vracala po dlhom zranení a už samotná účasť bola malým víťazstvom. „Domáca olympiáda je raz za život. Môže ju to vybičovať k výnimočnému výkonu,“ naznačila Rebensburg.

Cintorín favoritiek

Realita na trati bola ešte dramatickejšia, než sa čakalo.

Nórsky tréner postavil mimoriadne ťažkú trať. Bránky boli naslepo za terénnymi vlnami a práve tie robili pretekárkam najväčšie problémy. V niektorých pasážach bolo lepšie mierne pribrzdiť a podržať lyže než ísť absolútny limit.

Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry
Súvisiaci článok
Otec Lindsey Vonnovej hovorí, že po ťažkom páde prichádza definitívny koniec jej kariéry

Vypadli Sofia Goggiová, Emma Aicherová, Kira Weidlová-Winkelmannová, Ester Ledecká či Breezy Johnsonová. 

„Je to cintorín favoritiek. Sú to tvrdé preteky. Dlho si na takéto nepamätám,“ reagoval expert ČT Sport Borek Zakouřil.

Na tvári Goggiovej bolo vidno sklamanie. Šla výbornú jazdu, mala medzičasy v zelených číslach a útočila na vedenie. V jednej z pasáží ju však vynieslo a nezmestila sa do brány. „Rodeo na lyžiach,“ zaznelo v prenose STVR.

„Ani si nemyslím, že trať je extrémne náročná. Skôr sú to terénne vlny, ktoré tu pribudli. Na olympijské hry sú možno až príliš,“ dodal Zakouřil.

„Organizátori sa snažili inovovať trať na olympijských hrách, ale ako by povedal klasik: Komu tým prospejete?“ zažartoval komentátor ČT Sport Tomáš Budka.

Slzy a tlak

Ester Ledecká sa snažila v super-G napraviť sklamanie zo snoubordingu a ukázať, že stále patrí medzi univerzálne olympijské hviezdy. Do lyžiarskej disciplíny nastupovala krátko po tom, čo sa vo svojej najsilnejšej snoubordingovej súťaži neprebojovala ani do finále. 

Obhajovala zlato a mierila na zlatý hetrik, no už tam sa jej olympijský plán rozpadol. Aj preto išla v super-G od začiatku naplno, agresívne a bez veľkej rezervy. Náročné terénne vlny, ktoré robili problémy aj ďalším favoritkám, ju však rozhodili a jazda sa skončila nepríjemným pádom.

Pád Ester Ledeckej.
Pád Ester Ledeckej. (Autor: TASR/AP)

Po dopade síce hneď signalizovala, že je v poriadku, no keď vstala, emócie sa už nedali skryť. Na tvári mala slzy a bolo vidieť, ako veľmi ju neúspech mrzí. Bojovala naplno, išla za hranou a vedela, že šanca na medailu je preč. „Tlak na Ester bol obrovský, každý od nej chcel medailu,“ zaznelo v prenose Eurosportu.

Ledecká patrila medzi pretekárky, od ktorých sa očakával útok na pódium bez ohľadu na disciplínu. Práve očakávania a olympijská atmosféra však často nútia jazdiť na absolútnej hranici.

„Z toho je vidieť, ako idú pretekárky nad limit. Trojitá vlna vyzerá nevinne, ale môže sa vypomstiť,“ vysvetľoval expert ČT Sport Borek Zakouřil.

Domáca hrdinka

Najlepší výkon podala domáca Brignoneová. Na náročnej trati naplno využila svoje schopnosti z obrovského slalomu.

„Perfektne trafila ťažkú pasáž. Bola trošku na hrane, krízová situácia, ktorá mohla skončiť aj výpadkom,“ hodnotil Zakouřil.

„Išla veľmi riskantnú líniu, bolo to neuveriteľné. Vo vzduchu mala lyže nasmerované a nič nestratila. Šla agresívne, mala zaťaženú spodnú lyžu. Aj keď ju nerovnosti rozhádzali, reagovala ako v obrovskom slalome,“ doplnila Veronika Velez Zuzulová pre STVR.

Víťazná jazda Federici Brignoneovej:

Jej brat so slzami v očiach obiehal taliansky tím, prijímal gratulácie a neskrýval emócie. Brignoneovú hnala obrovská túžba uspieť. Podľa Zakouřila na jej jazde nebolo cítiť žiadne zdravotné obmedzenie.

„Hľadám správne slová. Mám za sebou len niekoľko tréningov v super-G a ani som nevedela, ako na tom budem v porovnaní s konkurenciou. Dnešné preteky boli náročné a bolo treba držať vysokú rýchlosť a tempo. Mne sa to podarilo a mám obrovskú radosť.

Myslím, že to bolo aj o skúsenostiach, ktoré mám a dokážem na trati predať. Návrat v Kronplatzi mi ukázal, že môžem konkurovať najlepším, ale že to bude v super-G, som vôbec nečakala,“ vravela šťastná víťazka.

„Bola nastavená tak, že stihne olympijské hry. Práve toto nastavenie hlavy ju držalo pozitívnu a silnú. Mám len slová obdivu a nadšenia pre jej výkon,“ reagovala bývalá lyžiarka Francesca Marsagliová.

Jej triumf je ukážkou toho, aké silné dokážu byť najlepšie lyžiarky pri návrate po zranení. Domáca hrdinka prepísala príbeh olympijského super-G spôsobom, na ktorý sa bude ešte dlho spomínať.

Príbeh, ktorý začal bolesťou

Jej víťazstvo je o to silnejšie, že ešte pred rokom nebolo vôbec isté, či sa na lyže vráti. V závere minulej sezóny utrpela pri páde ťažkú zlomeninu holennej aj lýtkovej kosti v ľavej nohe a pretrhla si predný skrížený väz. Nasledovali mesiace bolesti a rehabilitácie. 

„Od dňa, keď som sa zranila, nebol jediný deň bez bolesti. Cítila som ju pri bežnom fungovaní aj na lyžiach,“ priznala v čase návratu. 

Po takmer ročnej pauze sa prvýkrát postavila na štart v Kronplatzi s tým, že chce otestovať telo, nohu aj psychiku. Už samotný návrat vtedy považovala za víťazstvo. V obrovskom slalome skončila vtedy šiesta. 

Federica Brignoneová.
Federica Brignoneová. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

Na výsledky nemyslela, hnala ju jediná motivácia – stihnúť domácu olympiádu. Trénovala aj v dňoch, keď to bolelo, a postupne sa vracala do tempa, hoci sama nevedela, či ešte niekedy bude schopná bojovať o medaily. 

„Keď som sa zranila, nebola som si istá, či ešte niekedy vytiahnem lyže na preteky. To, že tu dnes stojím, je pre mňa obrovská vec,“ hovorila vtedy. 

O niekoľko mesiacov neskôr stála na najvyššom stupni olympijského pódia pred domácim publikom. Príbeh, ktorý sa začal bolesťou a neistotou, sa skončil zlatom a potleskom celej Cortiny.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien na XXV. zimných olympijských hrách (ZOH) Milano-Cortina v Cortine d'Ampezzo
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien na XXV. zimných olympijských hrách (ZOH) Milano-Cortina v Cortine d'Ampezzo
Závahania súperiek pomohli Slovenke. Jančová si výrazne zlepšila olympijské maximum
teraz
Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
dnes 14:22
Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritovNajlepší dvaja mali rovnaký počet bodov, rozhodol výsledok v technike jazdy.
dnes 14:22
Vladislav Heraskevič
dnes 13:56
Prezidentka MOV sa zľutovala. Ukrajinec nemôže súťažiť, no vrátili mu akreditáciuMôže sa vrátiť do olympijskej dediny.
dnes 13:56
Fínska skokanka na lyžiach Sofia Mattilaová počas ZOH 2026.
dnes 12:36|2
Hlavný tréner fínskych skokanov na lyžiach na olympiáde skončil. Dôvodom bol alkoholŠtyridsaťštyriročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo.
dnes 12:36|2
Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
dnes 11:57
Nemáme sa za čo hanbiť, hovoria sánkari po premiére. Na Slovensku majú len trenažérJuniorskí vicemajstri sveta dúfali v umiestnenie v najlepšej desiatke.
dnes 11:57
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč
dnes 09:31|31
Ukrajinec neposlúchol ani prezidentku MOV. Z olympiády bol vylúčenýChcel nosiť prilbu s fotografiami obetí vojny na Ukrajine.
dnes 09:31|31
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
st 23:55
Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové čísloPozrite si štartové čísla super-G žien na ZOH 2026.
st 23:55
Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
dnes 10:44|10
Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a HagaruNavštívi aj olympijskú dedinu či Slovenský dom.
dnes 10:44|10
ONLINE: Mária Danielová dnes ide 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 10:00
ONLINE: Bežecké lyžovanie žien dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Mária Danielová)Sledujte s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 10:00
Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
dnes 08:24
VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadkuVyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
dnes 08:24
ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
dnes 08:30|20
ZOH Miláno a Cortina 2026: Super-G žien vyhrala Talianka BrignoneováSledovali ste s nami ONLINE prenos zo super-G žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
dnes 08:30|20
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien na XXV. zimných olympijských hrách (ZOH) Milano-Cortina v Cortine d'Ampezzo
Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien na XXV. zimných olympijských hrách (ZOH) Milano-Cortina v Cortine d'Ampezzo
Závahania súperiek pomohli Slovenke. Jančová si výrazne zlepšila olympijské maximum
teraz
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala