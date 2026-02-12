Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani získali ďalšie dve zlaté medaily, Nóri na čele (12. február)

Športovci z Nórska sa aj po šiestom súťažnom dni udržali na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Hoci vo štvrtok získali jediný bronz. Na konte majú bilanciu 7-2-5. Na druhú priečku poskočili Taliani, ktorá sa tešili z dvoch zlatých medailí.
Hostiteľská krajina získala aj najviac cenných kovov celkovo, keď má na konte 6 zlatých, 3 strieborné a 8 bronzových, celkovo 17.
Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 6 (štvrtok, 12. február)
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara