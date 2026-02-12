    12.02.2026 06:00
    Deň 6
    Miláno a Cortina 2026
    Jessie Digginsová po príchode do cieľa pretekov bežeckých lyžiarok na 10 km voľnou technikou.
    Potrebujem nové telo. V cieli kričala od bolesti, je najšťastnejšia medailistka (sumár dňa)
    Federica Brignoneová sa teší zo zlata v super-G.
    Zlatý návrat a slzy bolesti. Talianska tigrica pobláznila tribúny, Ledecká po páde plakala
    Talianska lyžiarka Federica Brignoneová reaguje v cieli super-G žien na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo
    Famózny comeback na vrchol. Brignoneová získala zlato, Jančová zvládla super-G
    Laurence Fournierová-Beaudryová a Guillaume Cizeron po voľnom tanci na ZOH v Miláne.
    Slzy šťastia aj silené úsmevy. V športe plnom politikárčenia sa zrodil kontroverzný výsledok
    Petra Vlhová počas tímovej súťaže na zimných olympijských hrách 2026.
    Aké detaily si všimol expert počas jazdy Vlhovej? Pred slalomom ešte pridá, myslí si
    Talianka Federica Brignoneová oslavuje zlato zo super-G.
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani získali ďalšie dve zlaté medaily, Nóri na čele (12. február)
    Medaily na ZOH Miláno 2026: Taliani získali ďalšie dve zlaté medaily, Nóri na čele (12. február)

    Talianka Federica Brignoneová oslavuje zlato zo super-G.
    Talianka Federica Brignoneová oslavuje zlato zo super-G. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. feb 2026 o 22:27
    Pozrite si medailovú bilancia krajín na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 6 (štvrtok, 12. február).

    Športovci z Nórska sa aj po šiestom súťažnom dni udržali na čele medailovej bilancie zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo.

    Hoci vo štvrtok získali jediný bronz. Na konte majú bilanciu 7-2-5. Na druhú priečku poskočili Taliani, ktorá sa tešili z dvoch zlatých medailí.

    Hostiteľská krajina získala aj najviac cenných kovov celkovo, keď má na konte 6 zlatých, 3 strieborné a 8 bronzových, celkovo 17. 

    Medailová bilancia na ZOH Miláno a Cortina 2026 po dni 6 (štvrtok, 12. február)

    Program a výsledky Slovákov dnes - piatok, 13. február - ZOH Miláno 2026
    teraz
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič so svojou prilbou.
    št 18:25|2
    Prezident Pavel označil vylúčenie Ukrajinca za nespravodlivé: Išlo o vyjadrenie rešpektuMOV vylúčenie odôvodnil tým, že by použitie prilby znamenalo porušenie pravidla olympijskej charty.
    št 18:25|2
    Ladislav Nagy.
    št 18:49
    Nagy upozorňuje na podcenenie. Proti Talianom sa podľa neho hráči musia tlačiť do bránkyRovnako ako Slovákom, tak aj hokejistom z Apeninského polostrova skvelo zachytal brankár Damian Clara.
    št 18:49
    Xandra Velzeboerová.
    št 22:05
    Holanďanka bola suverénna na krátkej dráhe. V semifinále vylepšila svetový rekordStriebro si vybojovala domáca legenda Arianna Fontanová.
    št 22:05
    Ilia Malinin na tréningu na ZOH v Miláne.
    Titanilla Bődšt 21:13
    Za tridsať eur na Malinina. Vypredaná hala videla skok, ktorý v Miláne na súťaži ešte neukázalNechýbalo ani povestné salto.
    Titanilla Bőd|št 21:13
    Čoi Ka-on.
    št 21:19
    Sedemnásťročná Kórejčanka prekvapila v premiére. Zdolala doterajšiu suverénkuBronz si vybojovala Japonka Micuki Onová.
    št 21:19
    Martina Sáblíková počas ZOH 2026.
    št 19:50
    Sáblíková absolvovala posledné preteky. Najkrajších dvanásť kôl života, povedalaPo chorobe nedokázala bojovať so súperkami o popredné umiestnenie a obsadila 11. priečku.
    št 19:50
    Nemci Tobias Wendl (vľavo) a Tobias Arlt.
    št 19:30
    Nemcom sa podarila obhajoba z Pekingu. Domáci s ďalším cenným kovomMali v cieli náskok 542 tisícin pred druhými Rakúšanmi.
    št 19:30
    Ukrajinský športovci počas otváracieho ceremoniálu ZOH 2026.
    št 16:18|3
    Olympijský výbor zakázal ďalšiemu Ukrajincovi motivačný citát. Toto nie je propaganda, povedalPôvodne vraj nechcel o svojom prípade verejne hovoriť, ale Heraskevyčov príklad mu dodal odvahy.
    št 16:18|3
    Američania počas turnaja.
    št 19:08
    Obhajcovia zlata s druhou prehrou. Šancu dostal najstarší reprezentant USA v históriiV repríze finále spred štyroch rokov nestačili na Veľkú Británu 3:6.
    št 19:08
    Otec Vladyslava Heraskevyča po vylúčení jeho syna zo ZOH 2026.
    št 13:07|3
    Ukrajina reaguje na vylúčenie: Zakázať by sa mali Rusi, nie pripomienka ich obetíPostoj športovca ocenil aj prezident Volodymyr Zelenskyj.
    št 13:07|3
    Francesca Lollobrigidová.
    št 18:00
    Talianka predviedla opäť najlepší výkon. Sábliková skončila mimo najlepšiu desiatkuSilnou koncovkou tesne udržala prvú priečku.
    št 18:00
    Luc Tardif.
    št 17:45|19
    Prezident IIHF sa vyjadril k návratu Rusov. Znamenalo by to, že svet je lepšie miesto, povedalRusko a Bielorusko neštartuje na medzinárodných turnajoch od februára 2022.
    št 17:45|19
    Kanadské hokejistky oslavujú víťazstvo.
    št 17:24
    Obhajkyne zlata nedopustili ďalšie zaváhanie. Severanky nemali žiadnu šancuDuel minulý týždeň odložili, pretože väčšina hráčok fínskeho tímu sa nakazilo norovírusom.
    št 17:24
    Bežci počas pretekov na ZOH 2026.
    št 17:15|1
    Ruský región sa pripomenul na olympijských tratiach. Moskva z toho nadšená nebudeVýrazná prítomnosť tatárskych farieb v hľadisku vo Val di Fiemme otvorila otázku.
    št 17:15|1
    Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič drží svoju prilbu s vyobrazenými ukrajinskými športovcami.
    št 16:23|2
    Zelenskyj poďakoval svojmu skeletonistovi. Za jeho konanie ho vyznamenalPríslušný dekrét zverejnila kancelária hlavy štátu.
    št 16:23|2
    Ester Ledecká spadla v super-G na ZOH 2026
    št 12:19
    Olympijské sklamanie Ledeckej pokračuje. V pretekoch super-G spadlaPo páde sa zdvihla a avizovala, že je v poriadku.
    št 12:19
    Na snímke fínsky brankár Saros Juuse (vpravo) inkasuje gól, vľavo sa prizerá hráč Slovenska Libor Hudáček.
    št 15:47|1
    Zápas medzi Slovenskom a Fínskom sa mu stal osudný. Polícia po ňom pátrala 16 rokovNa muža v roku 2010 vydal zatykač súd v Bolzane.
    št 15:47|1
    Rakúšan Alessandro Hämmerle
    št 15:24
    Snoubordkros patril Rakúšanom, Hämmerle obhájil zlatú medailuDruhý Rakúšan získal bronz.
    št 15:24
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová na svahu počas super-G žien na XXV. zimných olympijských hrách (ZOH) Milano-Cortina v Cortine d'Ampezzo
    št 15:01
    Závahania súperiek pomohli Slovenke. Jančová si výrazne zlepšila olympijské maximumV Cortine sa ešte predstaví v obrovskom slalome.
    št 15:01
    Švédska bežkyňa na lyžiach Frida Karlssonová
    št 14:34|3
    Suverénna Karlssonová získala ďalšie zlato, Slovenka finišovala až v druhej stovkeŠvédsko oslavuje double.
    št 14:34|3
    Austrálsky akrobatický lyžiar Cooper Woods sa stal olympijským šampiónom v disciplíne moguls.
    št 14:22
    Austrália oslavuje premiérové zlato. Akrobatický lyžiar prekvapil favoritovNajlepší dvaja mali rovnaký počet bodov, rozhodol výsledok v technike jazdy.
    št 14:22
    Vladislav Heraskevič
    št 13:56
    Prezidentka MOV sa zľutovala. Ukrajinec nemôže súťažiť, no vrátili mu akreditáciuMôže sa vrátiť do olympijskej dediny.
    št 13:56
    Fínska skokanka na lyžiach Sofia Mattilaová počas ZOH 2026.
    št 12:36|2
    Hlavný tréner fínskych skokanov na lyžiach na olympiáde skončil. Dôvodom bol alkoholŠtyridsaťštyriročný slovinský kouč poznamenal, že ho trápi, čo sa stalo.
    št 12:36|2
    Slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman (vľavo) a Bruno Mick
    št 11:57
    Nemáme sa za čo hanbiť, hovoria sánkari po premiére. Na Slovensku majú len trenažérJuniorskí vicemajstri sveta dúfali v umiestnenie v najlepšej desiatke.
    št 11:57
    Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč
    št 09:31|33
    Ukrajinec neposlúchol ani prezidentku MOV. Z olympiády bol vylúčenýChcel nosiť prilbu s fotografiami obetí vojny na Ukrajine.
    št 09:31|33
    Slovenská lyžiarka Rebeka Jančová počas ZOH 2026.
    st 23:55
    Shiffrinová na štarte chýba, vracia sa Ledecká. Mladá Slovenka má vysoké štartové čísloPozrite si štartové čísla super-G žien na ZOH 2026.
    st 23:55
    Uprostred prezident SR Peter Pellegrini
    št 10:44|10
    Pellegrini znovu vycestuje na olympiádu. Podporí slovenských hokejistov a HagaruNavštívi aj olympijskú dedinu či Slovenský dom.
    št 10:44|10
    ONLINE: Mária Danielová dnes ide 10km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.online
    št 10:00
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Danielová finišovala v druhej desiatkeSledovali ste s nami ONLINE prenos z 10 km voľnou technikou v bežeckom lyžovaní žien na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    št 10:00
    Čínska snoubordistka Liu Jiayuová je ošetrovaná po páde v kvalifikácii žien na U-rampe
    št 08:24
    VIDEO: Po ťažkom páde ju odniesli na nosidlách. Čínska snoubordistka je v poriadkuVyšetrenia neukázali žiadne vážne zranenie.
    št 08:24
    ONLINE: Rebeka Jančová dnes ide super-G v zjazdovom lyžovaní na ZOH 2026.online
    št 08:30|20
    ZOH Miláno a Cortina 2026: Super-G žien vyhrala Talianka BrignoneováSledovali ste s nami ONLINE prenos zo super-G žien v zjazdovom lyžovaní na ZOH Miláno a Cortina 2026.
    št 08:30|20
