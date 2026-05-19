Slovensko stratilo prvý bod. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Slovinsko

Hokejisti Slovenska majú za sebou tretí zápas na MS v hokeji 2026. V ňom si poradili s výberom Slovinska po výsledku 5:4 po predĺžení.
Do tabuľky skupiny B si tak pripísali ďalšie dva body, ktoré ich radia na druhé miesto za Kanadu, ktoré takisto zvládla svoje prvé tri zápasy.
Slovensko môže bodovať aj vo štvrtom zápase, ktorý odohrá vo štvrtok o 20.20 h proti Dánsku.
Pozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny B po zápase Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026.
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body