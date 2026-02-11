Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 12. február - ZOH Miláno 2026.

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 6. Vo štvrtok 11. februára sa predstavia tri Slovenky.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 vo štvrtok 12. februára 2026 (deň 6).
Slovenská zjazdárka Rebeka Jančová sa predstaví od 11:30 v Super-G.
Poobede od 13:00 sa postaví na štart aj bežkyňa na lyžiach Mária Danielová, ktorá zabojuje v disciplíne 10 km voľne s intervalovým štartom.
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 6)
Dátum
Čas
Meno
Šport
Disciplína
11:30
Super-G
13:00
10 km voľne s intervalovým štartom
Zimná olympiáda Miláno 2026
