    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 12. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 12. február - ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - štvrtok, 12. február - ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 6 (12.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 6. Vo štvrtok 11. februára sa predstavia tri Slovenky.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 vo štvrtok 12. februára 2026 (deň 6).

    Slovenská zjazdárka Rebeka Jančová sa predstaví od 11:30 v Super-G.

    Poobede od 13:00 sa postaví na štart aj bežkyňa na lyžiach Mária Danielová, ktorá zabojuje v disciplíne 10 km voľne s intervalovým štartom.

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 6)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    12. február

    11:30

    Rebeka Jančová

    Zjazdové lyžovanie

    Super-G

    12. február

    13:00

    Mária Danielová

    Beh na lyžiach

    10 km voľne s intervalovým štartom

