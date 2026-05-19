Slovensko stratilo dôležitý bod. So Slovinskom muselo rozhodnúť až v nájazdoch

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovensko - Slovinsko 5:4 sn (2:1, 2:2, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 16. Ograjenšek (Tičar, Čosič), 22. Tičar (Crnovič, Magovac), 38. Drozg (Gregorc, Sabolič), 60. Tičar (Drozg, Gregorc) - 2. Liška (Rosandič, Gajdoš), 19. Chromiak (Čederle, Gajdoš), 26. Mešár (Štrbák, Kňažko), 31. Faško-Rudáš (Liška, Mešár), rozh. sn K. Pospíšil
Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švajč.) - Davidonis (Lot.), Nyqvist (Švéd.)
Vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 3146
Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Magovac, Grnovič, Štebih, Čosič, Perčič - Sabolič, Török, Machovec- Kuralt, Tičar, Sitar - Drozg, Maver, Ograjenšek - Sodja, Beričič, Jezovšek
Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik
Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom treťom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovinsko po výsledku 5:4 po samostatných nájazdoch.
Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte osem bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.
Slovenskí reprezentanti nastúpia po dni voľna vo štvrtok 21. mája od 20.20 proti Dánsku. Slovinci budú hrať v stredu od 20.20 so Švédskom.
Priebeh zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Od úvodu sa hral pútavý hokej s gólovými príležitosťami na oboch stranách. Už v 1. minúte sa do nádejnej pozície dostal slovinský útočník Drozg, no v úniku dvoch proti jednému neprekonal brankára Gajana.
Slováci odpovedali šancou Hrivíka, ktorý síce Horáka neprekonal, no v 70. sekunde išiel slovenský tím do vedenia.
Obranca Rosandič si v útočnom pásme počkal na vhodný moment a prihrávku na Lišku ideálne načasoval - 0:1.
Slováci sa v 12. minúte dostali k minútovej presilovke o dvoch hráčov, no svoj tlak nepremietli do druhého gólu.
V 16. minúte hrali dvojnásobnú početnú výhodu Slovinci a vyrovnali na 1:1, keď Ograjenšek zužitkoval prihrávku Tičara - 1:1.
Spokojnejší išli do kabín slovenskí reprezentanti, keďže Chromiak v 19. minúte prestrelil Horáka - 1:2.
Potvrdil tým väčšiu ofenzívnu aktivitu svojho tímu, ktorý v 1. tretine prestrieľal súpera 21:7.
II. tretina:
Slovinci boli v ofenzíve efektívni a v 22. minúte Tičar vyrovnal, keď po strele Crnoviča využil zakrytý výhľad Gajana - 2:2.
Chromiak mohol následne vrátiť Slovákom tesný náskok, no jeho strelu do odkrytej časti bránky zmaril Horák efektným zákrokom betónom.
V 34. minúte Mešár podržal puk v útočnom pásme a svojím prvým gólom na MS vrátil Slovákom tesný náskok - 2:3.
V 31. minúte Slováci využili presilovku zásluhou Faška-Rudáša, ktorý zblízka dorazil puk do Horákovej bránky - 3:4.
Slovinský brankár si vyslúžil potlesk v 35. minúte, keď pohotovým zákrokom lapačkou zmaril šancu Hrivíka.
III. tretina:
Tímy si dávali v tretej tretine väčší pozor na defenzívu. Slováci sa snažili držať hru ďaleko od svojej bránky a viackrát sa usadili v útočnom pásme.
V 48. minúte Gajan podržal Slovákov pohotovým zákrokom pri šanci Gregorca. Slovinci stupňovali tlak, viackrát sa usadili v útočnom pásme a v 50. minúte trafil Goličič do žŕdky.
Slovinci sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára a boli úspešní. V čase 59:30 skóroval Tičar a poslal duel do predĺženia.
Predĺženie+samostatné nájazdy:
V ňom sa hral opatrný hokej a duel dospel až do samostatných nájazdov. Okuliar v nich poslal Slovákov do vedenia, no v 3. sérii vyrovnal Tičar.
Na jeho gól odpovedal efektným blafákom Kristián Pospíšil, ku ktorému sa následne pridal aj Mešár.