    MS v hokeji 2026
    19.05.2026, Skupina B
    4 - 5
    1:2, 2:2, 1:0, 0:0, 0:1
    Sam. nájazdy, 1:3
    Slovensko stratilo dôležitý bod. So Slovinskom muselo rozhodnúť až v nájazdoch

    Slovenskí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, sprava strelec gólu Marek Hrivík, Mislav Rosandič, Filip Mešár a Maxim Štrbák počas zápasu základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|19. máj 2026 o 22:58
    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Slovensko - Slovinsko 5:4 sn (2:1, 2:2, 0:1 - 0:0, 1:0)

    Góly: 16. Ograjenšek (Tičar, Čosič), 22. Tičar (Crnovič, Magovac), 38. Drozg (Gregorc, Sabolič), 60. Tičar (Drozg, Gregorc) - 2. Liška (Rosandič, Gajdoš), 19. Chromiak (Čederle, Gajdoš), 26. Mešár (Štrbák, Kňažko), 31. Faško-Rudáš (Liška, Mešár), rozh. sn K. Pospíšil

    Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Tscherrig (Švajč.) - Davidonis (Lot.), Nyqvist (Švéd.)

    Vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 3146

    Slovinsko: Horák - Gregorc, Goličič, Magovac, Grnovič, Štebih, Čosič, Perčič - Sabolič, Török, Machovec- Kuralt, Tičar, Sitar - Drozg, Maver, Ograjenšek - Sodja, Beričič, Jezovšek

    Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Minárik

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom treťom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovinsko po výsledku 5:4 po samostatných nájazdoch.

    Zvýšili tým svoje šance na postup do štvrťfinále, keďže po troch zápasoch majú na konte osem bodov. Víťazný gól strelil Kristián Pospíšil.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí hokejisti sprava Andrej Kollár, Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík sa zdravia s fanúšikmi pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Adam Liška (nie je na snímke) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.
    Na snímke Aurel Nauš (Slovensko) sa rozcvičuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Oliver Okuliar, left, and Slovenia's Ken Ograjensek in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Chromiak celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, left, and Slovenia's Aleksandar Magovac in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Blaz Gregorc in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Adam Liska, left, and Slovenia's Miha Bericic in action during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Na snímke sprava Jan Goličič, Rok Tičar a Anže Kuralt sa tešia z vyrovnávajúceho gólu na 4:4 počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Adam Gajan (Slovensko) inkasuje gól na 4:4, prizerajú sa sprava Jozef Viliam Kmec (Slovensko) a Luka Maver (Slovinsko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke striedačka Slovinska počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Adam Sýkora, Martin Chromiak a Samuel Kňažko (všetci Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke spredu Martin Pospíšil (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke František Gajdoš (Slovensko) počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke zhora Kristián Pospíšil (Slovensko) a Anže Kuralt (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke sprava Sebastián Čederle (Slovensko) a Aleksandar Magovac (Slovinsko) bojujú o puk počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke slovinskí fanúšikovia povzbudzujú počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Na snímke brankár Lukáš Horák (Slovinsko) reaguje počas zápasu základnej B-skupiny Slovinsko - Slovensko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v utorok 19. mája 2026.Slovenia's Rok Ticar celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg celebrates scoring during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Martin Asko-Rudas scores past Slovenia's goaltender Lukas Horak, left, during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg scores past Slovakia's goaltender Adam Gajan during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovenia's Jan Drozg, left, and Slovakia's Kristian Pospisil during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Slovakia's Filip Mesar, center, celebrates scoring with teammates during the Men's Ice Hockey World Championship preliminary round match between Slovenia and Slovakia in Fribourg, Switzerland, Tuesday, May 19, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)

    Slovenskí reprezentanti nastúpia po dni voľna vo štvrtok 21. mája od 20.20 proti Dánsku. Slovinci budú hrať v stredu od 20.20 so Švédskom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    3
    2
    1
    0
    0
    11:6
    8
    3
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    4
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    3
    0
    1
    1
    1
    7:11
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Od úvodu sa hral pútavý hokej s gólovými príležitosťami na oboch stranách. Už v 1. minúte sa do nádejnej pozície dostal slovinský útočník Drozg, no v úniku dvoch proti jednému neprekonal brankára Gajana.

    Slováci odpovedali šancou Hrivíka, ktorý síce Horáka neprekonal, no v 70. sekunde išiel slovenský tím do vedenia.

    Obranca Rosandič si v útočnom pásme počkal na vhodný moment a prihrávku na Lišku ideálne načasoval - 0:1.

    Slováci sa v 12. minúte dostali k minútovej presilovke o dvoch hráčov, no svoj tlak nepremietli do druhého gólu.

    V 16. minúte hrali dvojnásobnú početnú výhodu Slovinci a vyrovnali na 1:1, keď Ograjenšek zužitkoval prihrávku Tičara - 1:1.

    Spokojnejší išli do kabín slovenskí reprezentanti, keďže Chromiak v 19. minúte prestrelil Horáka - 1:2.

    Potvrdil tým väčšiu ofenzívnu aktivitu svojho tímu, ktorý v 1. tretine prestrieľal súpera 21:7.

    II. tretina:

    Slovinci boli v ofenzíve efektívni a v 22. minúte Tičar vyrovnal, keď po strele Crnoviča využil zakrytý výhľad Gajana - 2:2.

    Chromiak mohol následne vrátiť Slovákom tesný náskok, no jeho strelu do odkrytej časti bránky zmaril Horák efektným zákrokom betónom.

    V 34. minúte Mešár podržal puk v útočnom pásme a svojím prvým gólom na MS vrátil Slovákom tesný náskok - 2:3.

    V 31. minúte Slováci využili presilovku zásluhou Faška-Rudáša, ktorý zblízka dorazil puk do Horákovej bránky - 3:4.

    Slovinský brankár si vyslúžil potlesk v 35. minúte, keď pohotovým zákrokom lapačkou zmaril šancu Hrivíka.

    III. tretina:

    Tímy si dávali v tretej tretine väčší pozor na defenzívu. Slováci sa snažili držať hru ďaleko od svojej bránky a viackrát sa usadili v útočnom pásme.

    V 48. minúte Gajan podržal Slovákov pohotovým zákrokom pri šanci Gregorca. Slovinci stupňovali tlak, viackrát sa usadili v útočnom pásme a v 50. minúte trafil Goličič do žŕdky.

    Slovinci sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára a boli úspešní. V čase 59:30 skóroval Tičar a poslal duel do predĺženia.

    Predĺženie+samostatné nájazdy:

    V ňom sa hral opatrný hokej a duel dospel až do samostatných nájazdov. Okuliar v nich poslal Slovákov do vedenia, no v 3. sérii vyrovnal Tičar.

    Na jeho gól odpovedal efektným blafákom Kristián Pospíšil, ku ktorému sa následne pridal aj Mešár.

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 19. mája

    19.05. 16:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    0 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 16:20
    | Skupina A
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    1 - 3
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    5 - 0
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

