    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina C
    1 - 5
    1:1, 0:3, 0:1
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA

    Lotyši vzdorovali zámorskému favoritovi. Američania v druhej polovici zápasu rozhodli

    Američania sa tešia z gólu do siete Lotyšov na ZOH 2026.
    Američania sa tešia z gólu do siete Lotyšov na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|12. feb 2026 o 23:39
    Hokejisti USA zdolali v zápase skupiny C na hokejovom turnaji na ZOH 2026 tím Lotyšska. Pozrite si sumár, priebeh a góly.

    Hokej na ZOH 2026 - skupina C

    Lotyšsko - USA 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

    Góly: 8. Krastenbergs (Girgensons) - 6. B. Tkachuk (M. Tkachuk, Werenski), 31. Nelson (J. Hughes, Trocheck), 38. Thompson (Eichel, Q. Hughes), 40. Nelson (J. Hughes, M. Tkachuk), 43. Matthews (Eichel, Q, Hughes).

    Rozhodcovia: Campbell (Kan.), Rehman (USA) - Ankerstjerne (Dán.), Suchánek (ČR), vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0

    Diváci: 11.288

    Lotyšsko: Merzlikins (41. Šilovs) - Balinskis, Rubins, Zile, Jaks, Mamčics, Šmits, Freibergs - Tralmaks, Girgensons, Vilmanis - Balcers, Blueger, Rih. Bukarts - Daugavinš, Ločmelis, Krastenbergs - Dzierkals, Batna, Ravinskis - Egle

    USA: Hellebuyck - McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin - M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk - Boldy, Matthews, Guentzel - Thompson, Larkin, Connor - J. Hughes, Nelson, Miller - Trocheck

    Hokejisti USA potvrdili pozíciu favorita, keď zdolali Lotyšsko 5:1 vo svojom úvodnom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 v Miláne.

    O triumfe rozhodli v druhej tretine, v ktorej odskočili súperovi na trojgólový rozdiel. 

    Oba tímy odohrajú ďalší zápas v sobotu 14. februára. Lotyši nastúpia od 12.10 h proti Nemecku, Američanov čakajú od 21.10 Dáni.

    VIDEO: Gól Nelsona na 4:1

    Priebeh duelu

    Američania začali podľa očakávania aktívne a Matthew Tkachuk uvoľnil v útočnom pásme svojho brata Bradyho, ktorý v 6. minúte strelou zo strednej vzdialenosti otvoril skóre. O dve minúty mohlo byť už 0:2, no gól Quinna Hughesa neplatil pre ofsajd po trénerskej výzve Lotyšov.

    Tí v 8. minúte vyrovnali, keď bývalý hráč Michaloviec Krastenbergs zblízka dotlačil puk do bránky - 1:1. Lotyši uspeli s trénerskou výzvou aj v 12. minúte, keď pre postavenie Millera v bránkovisku neplatil gól Nelsona. 

    Zámorský tím však nepoľavil a v druhej tretine rozhodol o svojom triufe. Nelson sa v 31. minúte už oprávnene radoval, keď si blafákom vychutnal brankára Merzlikinsa.

    Thompson pridal po úniku tretí gól USA a Nelson bol v 40. minúte na konci efektnej kombinácie - 1:4.

    Favorit mal duel pod kontrolou a vylúčenie Daugavinša potrestal v 43. minúte Matthews a zvýšil na konečných 1:5.

    Program USA na hokejovom turnaji ZOH 2026

    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    1 - 5
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    15.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    0
    5:1
    3
    2
    NemeckoNemeckoGER
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    3
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    1
    0
    0
    0
    1
    1:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

