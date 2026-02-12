Olympijský výbor zakázal ďalšiemu Ukrajincovi motivačný citát. Toto nie je propaganda, povedal

Ukrajinský rýchlokorčuliar Oleh Handej si musel na olympijských hrách na prilbe prelepiť motivačný citát, pretože podľa Medzinárodného olympijského výboru (MOV) súvisel s vojnou na Ukrajine.
O svojom prípade Handej povedal agentúre Reuters po tom, ako bol jeho krajan, skeletonista Vladyslav Heraskevyč, vylúčený z hier kvôli prilbe s portrétmi Ukrajincov zabitých pri ruskej invázii.
Dvadsaťšesťročný Handej bude v Miláne pretekať v sobotu na trati 1500 metrov. Na prilbe má nápis "Kde je hrdinstvo, tam nemôže byť porážka", čo sú slová ukrajinskej spisovateľky Liny Kostěnkovej.
Citát, ktorý Handej podľa svojich slov používa ako motiváciu, neprešiel kontrolou MOV kvôli pravidlu, ktoré zakazuje politické prejavy na olympijských hrách.
"Videli tú moju vetu a povedali, 'Pardon, ale toto je vojnová propaganda'," uviedol Handej agentúre Reuters s tým, že mieni regule MOV dodržiavať, aby mohol pod piatimi kruhmi štartovať.
Pôvodne vraj nechcel o svojom prípade verejne hovoriť, ale Heraskevyčov príklad mu dodal odvahy.
"Toto nie je propaganda," povedal. "Heraskevyč svetu pripomína, že existujeme ako krajina, že existujeme ako ľudia, takže potrebujeme podporu a pochopenie," uviedol Handej.
Dúfa vraj, že nájde spôsob, ako prejaviť solidaritu s Heraskevyčom, zároveň chce ale na svojich druhých olympijských hrách zajazdiť čo najlepší výsledok. "Snáď sa dokážem sústrediť na preteky," povedal.
Heraskevyč chcel štartovať v Cortine d'Ampezzo v prilbe s tvárami ukrajinských športovcov zabitých počas ruskej invázie, aj keď mu to MOV nepovolil s tým, že by použitie prilby znamenalo porušenie pravidla olympijskej charty zakazujúcej politické vyjadrenia.
Dnes ráno pred začiatkom pretekov sa Heraskevyča snažila presvedčiť k zmene postoja aj prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspela a Heraskevyč bol zo súťaže diskvalifikovaný.
